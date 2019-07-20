Загрузка... Уникальные разработки эстонской компании могут перевернуть мир электромобилей 🔊 Воспроизвести © Sputnik / STRINGER



Тысячи недорогих электромобилей, которые можно парковать даже на стенах зданий, через год поедут по дорогам разных стран и принесут славу Эстонии, надеется их разработчик, сообщает



Эстонский предприниматель Роман Муляр разработал уникальный трехколесный электромобиль Nobe (переводится с эстонского как "быстрый" или "проворный"), который будет оснащен кофейным аппаратом и который можно припарковать даже в вертикальном положении.



О том, чем привлечет электромобиль женщин, что порадует мужчин, и о технических параметрах своего изобретения Роман Муляр рассказал в интервью для Sputnik Эстония. Тысячи недорогих электромобилей, которые можно парковать даже на стенах зданий, через год поедут по дорогам разных стран и принесут славу Эстонии, надеется их разработчик, сообщает Sputnik Эстония Эстонский предприниматель Роман Муляр разработал уникальный трехколесный электромобиль Nobe (переводится с эстонского как "быстрый" или "проворный"), который будет оснащен кофейным аппаратом и который можно припарковать даже в вертикальном положении.О том, чем привлечет электромобиль женщин, что порадует мужчин, и о технических параметрах своего изобретения Роман Муляр рассказал в интервью для Sputnik Эстония.



— Ничего общего с машинами я не имел. В детстве мечтал летать, но летчик из меня не получился. Отец тоже не имел отношения к автомобилям, он работал механиком на корабле.



© SPUTNIK / ИЛОНА УСТИНОВА Роман Муляр - идейный вдохновитель и "папа" первого эстонского электромобиля



- Когда же зародилась идея разработать электромобиль и почему именно такой необычной формы?



— Примерно три-четыре года назад. У моей жены был "жук" 1974 года, но зимой на нем трудно ездить. А моя машина начала разваливаться. Так это всё надоело… Нужна была новая, но когда берешь автомобиль в лизинг на пять лет, то по окончании выплат он уже вдвое теряет в цене. Если же проехал на нем 50 тысяч километров, то стоимость становится еще в разы ниже. Мы с приятелями из Таллиннского технического университета подумали, почему бы не создать что-то другое, альтернативное?



Один мой знакомый построил мопед в форме яйца из трубчатой рамы — два колеса спереди, одно сзади. Мне это очень понравилось! Моя жена предложила мопед усовершенствовать, сделать двухместным. Так и родилась идея создать электромобиль в таком виде, в котором он сейчас. Нашел нескольких компаньонов, и мы вложили в проект свои деньги.



- Кто занимался разработкой дизайна?



— Я хотел оставить три колеса и сделать машину, которая будет вне времени, в ретро-стиле. Первые две команды хотели сделать электромобиль с маленькими колесами и большим окном. Рисовали в своих эскизах что-то среднее между НЛО и лягушкой. Хотя я все время им говорил, что надо создать новую классику.



Третий дизайнер сделал базовый рисунок всего за две недели. Когда я его увидел, то пару минут смеялся. Это было так изумительно! Моя жена — художница, у нее хорошее видение композиции, — помогла доработать модель. Она подсказала, где сделать пошире, где подлиннее, где повыше.



- Как обычно люди реагируют на такой необычный внешний вид машины?



— Они смеются, машут руками, улыбаются. Мобильные телефоны, почтовые автоматы, банки делают нашу жизнь удобнее. А мы доставляем радость, дарим позитивную энергию и делаем мир вокруг лучше.



Многие говорят: "Ну, поставь 4 колеса, а то что это такое?". Но мы просто улыбаемся и говорим, что это машина нового поколения. И ездить на трех колесах круче, потому что получается более маневренно.



- Какие технические параметры у вашего электромобиля?



— В одном варианте машины 100 лошадиных сил, в другом – 75. Весит 600 килограммов, все три колеса ведущие. Две педали — газ и тормоз. Сейчас максимальная скорость 130 километров в час, но думаю, что потом будет даже 220 километров в час.



© SPUTNIK / ИЛОНА УСТИНОВА В сумке - дополнительный аккумулятор, который позволяет проехать на 60 км больше



Заряжается 3,5 часа, этого хватает на 200 километров. В дальнейшем батарея будет усовершенствоваться.



- А как же зимой? У машины хорошая устойчивость на скользкой дороге?



— Да, отличная, за счет того, что машина сама по себе легкая и еще аккумулятор внизу весом 200 килограммов, который создает центр тяжести. Так что на ней можно ездить в любую погоду, по грязи, по полю, по песку, всё равно где.



- Роман, вы, наверное, с детства увлекались автомобилями и мечтали однажды создать свою собственную модель?— Ничего общего с машинами я не имел. В детстве мечтал летать, но летчик из меня не получился. Отец тоже не имел отношения к автомобилям, он работал механиком на корабле.- Когда же зародилась идея разработать электромобиль и почему именно такой необычной формы?— Примерно три-четыре года назад. У моей жены был "жук" 1974 года, но зимой на нем трудно ездить. А моя машина начала разваливаться. Так это всё надоело… Нужна была новая, но когда берешь автомобиль в лизинг на пять лет, то по окончании выплат он уже вдвое теряет в цене. Если же проехал на нем 50 тысяч километров, то стоимость становится еще в разы ниже. Мы с приятелями из Таллиннского технического университета подумали, почему бы не создать что-то другое, альтернативное?Один мой знакомый построил мопед в форме яйца из трубчатой рамы — два колеса спереди, одно сзади. Мне это очень понравилось! Моя жена предложила мопед усовершенствовать, сделать двухместным. Так и родилась идея создать электромобиль в таком виде, в котором он сейчас. Нашел нескольких компаньонов, и мы вложили в проект свои деньги.- Кто занимался разработкой дизайна?— Я хотел оставить три колеса и сделать машину, которая будет вне времени, в ретро-стиле. Первые две команды хотели сделать электромобиль с маленькими колесами и большим окном. Рисовали в своих эскизах что-то среднее между НЛО и лягушкой. Хотя я все время им говорил, что надо создать новую классику.Третий дизайнер сделал базовый рисунок всего за две недели. Когда я его увидел, то пару минут смеялся. Это было так изумительно! Моя жена — художница, у нее хорошее видение композиции, — помогла доработать модель. Она подсказала, где сделать пошире, где подлиннее, где повыше.- Как обычно люди реагируют на такой необычный внешний вид машины?— Они смеются, машут руками, улыбаются. Мобильные телефоны, почтовые автоматы, банки делают нашу жизнь удобнее. А мы доставляем радость, дарим позитивную энергию и делаем мир вокруг лучше.Многие говорят: "Ну, поставь 4 колеса, а то что это такое?". Но мы просто улыбаемся и говорим, что это машина нового поколения. И ездить на трех колесах круче, потому что получается более маневренно.- Какие технические параметры у вашего электромобиля?— В одном варианте машины 100 лошадиных сил, в другом – 75. Весит 600 килограммов, все три колеса ведущие. Две педали — газ и тормоз. Сейчас максимальная скорость 130 километров в час, но думаю, что потом будет даже 220 километров в час.Заряжается 3,5 часа, этого хватает на 200 километров. В дальнейшем батарея будет усовершенствоваться.- А как же зимой? У машины хорошая устойчивость на скользкой дороге?— Да, отличная, за счет того, что машина сама по себе легкая и еще аккумулятор внизу весом 200 килограммов, который создает центр тяжести. Так что на ней можно ездить в любую погоду, по грязи, по полю, по песку, всё равно где. Загрузка... ee.sputniknews.ru Категории: авто, технологии Ключевые слова: экология, транспорт, электрокары География: Эстония — статья прочитана 105 раз Комментарии