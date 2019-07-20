Уникальные разработки эстонской компании могут перевернуть мир электромобилей

Тысячи недорогих электромобилей, которые можно парковать даже на стенах зданий, через год поедут по дорогам разных стран и принесут славу Эстонии, надеется их разработчик, сообщает Sputnik Эстония.
Эстонский предприниматель Роман Муляр разработал уникальный трехколесный электромобиль Nobe (переводится с эстонского как "быстрый" или "проворный"), который будет оснащен кофейным аппаратом и который можно припарковать даже в вертикальном положении.
О том, чем привлечет электромобиль женщин, что порадует мужчин, и о технических параметрах своего изобретения Роман Муляр рассказал в интервью для Sputnik Эстония.
- Роман, вы, наверное, с детства увлекались автомобилями и мечтали однажды создать свою собственную модель?
— Ничего общего с машинами я не имел. В детстве мечтал летать, но летчик из меня не получился. Отец тоже не имел отношения к автомобилям, он работал механиком на корабле.
- Когда же зародилась идея разработать электромобиль и почему именно такой необычной формы?
— Примерно три-четыре года назад. У моей жены был "жук" 1974 года, но зимой на нем трудно ездить. А моя машина начала разваливаться. Так это всё надоело… Нужна была новая, но когда берешь автомобиль в лизинг на пять лет, то по окончании выплат он уже вдвое теряет в цене. Если же проехал на нем 50 тысяч километров, то стоимость становится еще в разы ниже. Мы с приятелями из Таллиннского технического университета подумали, почему бы не создать что-то другое, альтернативное?
Один мой знакомый построил мопед в форме яйца из трубчатой рамы — два колеса спереди, одно сзади. Мне это очень понравилось! Моя жена предложила мопед усовершенствовать, сделать двухместным. Так и родилась идея создать электромобиль в таком виде, в котором он сейчас. Нашел нескольких компаньонов, и мы вложили в проект свои деньги.
- Кто занимался разработкой дизайна?
— Я хотел оставить три колеса и сделать машину, которая будет вне времени, в ретро-стиле. Первые две команды хотели сделать электромобиль с маленькими колесами и большим окном. Рисовали в своих эскизах что-то среднее между НЛО и лягушкой. Хотя я все время им говорил, что надо создать новую классику.
Третий дизайнер сделал базовый рисунок всего за две недели. Когда я его увидел, то пару минут смеялся. Это было так изумительно! Моя жена — художница, у нее хорошее видение композиции, — помогла доработать модель. Она подсказала, где сделать пошире, где подлиннее, где повыше.
- Как обычно люди реагируют на такой необычный внешний вид машины?
— Они смеются, машут руками, улыбаются. Мобильные телефоны, почтовые автоматы, банки делают нашу жизнь удобнее. А мы доставляем радость, дарим позитивную энергию и делаем мир вокруг лучше.
Многие говорят: "Ну, поставь 4 колеса, а то что это такое?". Но мы просто улыбаемся и говорим, что это машина нового поколения. И ездить на трех колесах круче, потому что получается более маневренно.
- Какие технические параметры у вашего электромобиля?
— В одном варианте машины 100 лошадиных сил, в другом – 75. Весит 600 килограммов, все три колеса ведущие. Две педали — газ и тормоз. Сейчас максимальная скорость 130 километров в час, но думаю, что потом будет даже 220 километров в час.
Заряжается 3,5 часа, этого хватает на 200 километров. В дальнейшем батарея будет усовершенствоваться.
- А как же зимой? У машины хорошая устойчивость на скользкой дороге?
— Да, отличная, за счет того, что машина сама по себе легкая и еще аккумулятор внизу весом 200 килограммов, который создает центр тяжести. Так что на ней можно ездить в любую погоду, по грязи, по полю, по песку, всё равно где.
— Ничего общего с машинами я не имел. В детстве мечтал летать, но летчик из меня не получился. Отец тоже не имел отношения к автомобилям, он работал механиком на корабле.
- Когда же зародилась идея разработать электромобиль и почему именно такой необычной формы?
— Примерно три-четыре года назад. У моей жены был "жук" 1974 года, но зимой на нем трудно ездить. А моя машина начала разваливаться. Так это всё надоело… Нужна была новая, но когда берешь автомобиль в лизинг на пять лет, то по окончании выплат он уже вдвое теряет в цене. Если же проехал на нем 50 тысяч километров, то стоимость становится еще в разы ниже. Мы с приятелями из Таллиннского технического университета подумали, почему бы не создать что-то другое, альтернативное?
Один мой знакомый построил мопед в форме яйца из трубчатой рамы — два колеса спереди, одно сзади. Мне это очень понравилось! Моя жена предложила мопед усовершенствовать, сделать двухместным. Так и родилась идея создать электромобиль в таком виде, в котором он сейчас. Нашел нескольких компаньонов, и мы вложили в проект свои деньги.
- Кто занимался разработкой дизайна?
— Я хотел оставить три колеса и сделать машину, которая будет вне времени, в ретро-стиле. Первые две команды хотели сделать электромобиль с маленькими колесами и большим окном. Рисовали в своих эскизах что-то среднее между НЛО и лягушкой. Хотя я все время им говорил, что надо создать новую классику.
Третий дизайнер сделал базовый рисунок всего за две недели. Когда я его увидел, то пару минут смеялся. Это было так изумительно! Моя жена — художница, у нее хорошее видение композиции, — помогла доработать модель. Она подсказала, где сделать пошире, где подлиннее, где повыше.
- Как обычно люди реагируют на такой необычный внешний вид машины?
— Они смеются, машут руками, улыбаются. Мобильные телефоны, почтовые автоматы, банки делают нашу жизнь удобнее. А мы доставляем радость, дарим позитивную энергию и делаем мир вокруг лучше.
Многие говорят: "Ну, поставь 4 колеса, а то что это такое?". Но мы просто улыбаемся и говорим, что это машина нового поколения. И ездить на трех колесах круче, потому что получается более маневренно.
- Какие технические параметры у вашего электромобиля?
— В одном варианте машины 100 лошадиных сил, в другом – 75. Весит 600 килограммов, все три колеса ведущие. Две педали — газ и тормоз. Сейчас максимальная скорость 130 километров в час, но думаю, что потом будет даже 220 километров в час.
Заряжается 3,5 часа, этого хватает на 200 километров. В дальнейшем батарея будет усовершенствоваться.
- А как же зимой? У машины хорошая устойчивость на скользкой дороге?
— Да, отличная, за счет того, что машина сама по себе легкая и еще аккумулятор внизу весом 200 килограммов, который создает центр тяжести. Так что на ней можно ездить в любую погоду, по грязи, по полю, по песку, всё равно где.