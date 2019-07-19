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Полиция Италии обнаружила две ракетные установки на складе проукраинских неонацистов
Операция антитеррористического подразделения государственной полицейской службы Италии в Турине, благодаря которой был обнаружен оружейный склад, принадлежащий проукраинской неонацистской группе из Турина, похоже, еще не завершена. В среду, 17 июля, были найдены две ракетные пусковые установки, используемые для вооружения самолетов MB339, также поставляемых итальянским ВВС.
Ракеты были обнаружены в ангаре недалеко от аэропорта Вогера, где в была обнаружена французская ракета «воздух-воздух» MATRA, используемая вооруженными силами Катара. По версии следствия, один из троих арестованных хотел продать ракету за полмиллиона евро. Вся операция началась после действий некоторых итальянских боевиков с экстремистскими идеологиями, которые принимали участие в вооруженном конфликте на Донбассе.
Обыск был проведен антитеррористическим подразделением государственной полицейской службы Италии в Турине, при участии саперов и итальянской армии, которые теперь приступают к анализу обнаруженных боеприпасов.
news-front.info
Категории: чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: полиция, Италия, неонацисты, ракеты, украинцы
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