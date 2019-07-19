Загрузка... Аресты в Сицилии выявили тесные связи с мафией в США 🔊 Воспроизвести EPA



Итальянские и американские правоохранительные органы провели совместную операцию против членов сицилийского клана мафии, который пытался вернуть себе позиции в преступном мире США и Италии, сообщает



В операции приняло участие более 200 сотрудников из обеих стран, включая агентов ФБР. Они арестовали в Палермо 18 человек, среди которых член семьи Инзерилло и связанного с ними клана Гамбино в Нью-Йорке.



Еще один подозреваемый арестован в США.



Сицилийская мафия "Коза ностра" переживает не лучшие времена с 2017 года, когда ее босс Сальваторе "Тото" Риина умер в тюрьме, проведя в заключении почти четверть века. Итальянские и американские правоохранительные органы провели совместную операцию против членов сицилийского клана мафии, который пытался вернуть себе позиции в преступном мире США и Италии, сообщает ВВС В операции приняло участие более 200 сотрудников из обеих стран, включая агентов ФБР. Они арестовали в Палермо 18 человек, среди которых член семьи Инзерилло и связанного с ними клана Гамбино в Нью-Йорке.Еще один подозреваемый арестован в США.Сицилийская мафия "Коза ностра" переживает не лучшие времена с 2017 года, когда ее босс Сальваторе "Тото" Риина умер в тюрьме, проведя в заключении почти четверть века.



Однако смерти Тото Риины предоставила клану Инзерилло шанс вернуться на родину и восстановить там утраченные позиции с помощью дружественных кланов в Нью-Йорке.



"Эти люди, смерти которых добивался Риина, выстроили особые связи между Палермо и Нью-Йорком", - заявил итальянский прокурор Роберто Тарталья.



POLIZIA DI STATO Image caption Полиция опубликовала видезапись встречи между членами преступных кланов Гамбино и Инзерилло



Расследование итальянской полиции под кодовым названием "Новая связь" выявило тесные связи, установленные межу преступными группировками в Палермо и в США, говорится в ее заявлении.



Итальянская полиция считает, что бежавшие в Америку после "войны кланов" мафиози стали возвращаться в Сицилию с начала 2000 годов и постепенно вернули себе там влияние.



Клан Гамбино считается одним из пяти исторических итальяно-американских мафиозных кланов в Нью-Йорке. Против его членов выдвигались обвинения в убийствах, вымогательствах и наркоторговле.



Глава этого клана Франческого "Франки Бой" Кали в марте этого года был застрелен у входа в собственный дом в нью-йоркском районе Статен-Айленд. Это убийство глубоко встревожило клан Инзерилло.



"Коза ностра" пытается восстановиться



Агенты ФБР и их итальянские коллеги, вооруженные международными ордерами на обыски и аресты, провели скоординированную операцию по трем адресам в штате Нью-Джерси, в Статен-Айленд и в Филадельфии.



По заявлению итальянской полиции, арестованные в среду лица подозреваются в принадлежности к мафии, в вымогательстве при отягчающих обстоятельствах и мошенничестве.



Среди задержанных - Сальваторе Гамбино, мэр деревни недалеко от Палермо, а также Томазо и Франческо Инзерилло, близкие родственники Сальваторе Инзерилло, убитого по приказу Риины в 1981 году.



В прошлом могущественная мафия "Коза ностра" ("Наше дело") в Сицилии в последние 20 лет переживала упадок. Многие ее боссы попали в тюрьму, их предприятия были конфискованы, а местные жители все смелее выступали против власти мафии.



Однако правоохранительные органы в Италии не раз предупреждали, что "Коза ностра" попытается восстановить свои позиции.



Война итальянского государства против мафии развернулась всерьез в 1992 году, когда от рук мафиози погибли видные судьи Джованни Фальконе и Паоло Борселлино.



Это громкое дело вызвало национальный скандал в стране и побудило политиков к действиям. В 1980-е годы он развернул настоящую войну против клана Инзерилло, который действовал в пригороде Палермо Пассо-ди-Ригано, и вынудил многих членов этого клана бежать в США.Однако смерти Тото Риины предоставила клану Инзерилло шанс вернуться на родину и восстановить там утраченные позиции с помощью дружественных кланов в Нью-Йорке."Эти люди, смерти которых добивался Риина, выстроили особые связи между Палермо и Нью-Йорком", - заявил итальянский прокурор Роберто Тарталья.Расследование итальянской полиции под кодовым названием "Новая связь" выявило тесные связи, установленные межу преступными группировками в Палермо и в США, говорится в ее заявлении.Итальянская полиция считает, что бежавшие в Америку после "войны кланов" мафиози стали возвращаться в Сицилию с начала 2000 годов и постепенно вернули себе там влияние.Клан Гамбино считается одним из пяти исторических итальяно-американских мафиозных кланов в Нью-Йорке. Против его членов выдвигались обвинения в убийствах, вымогательствах и наркоторговле.Глава этого клана Франческого "Франки Бой" Кали в марте этого года был застрелен у входа в собственный дом в нью-йоркском районе Статен-Айленд. Это убийство глубоко встревожило клан Инзерилло.Агенты ФБР и их итальянские коллеги, вооруженные международными ордерами на обыски и аресты, провели скоординированную операцию по трем адресам в штате Нью-Джерси, в Статен-Айленд и в Филадельфии.По заявлению итальянской полиции, арестованные в среду лица подозреваются в принадлежности к мафии, в вымогательстве при отягчающих обстоятельствах и мошенничестве.Среди задержанных - Сальваторе Гамбино, мэр деревни недалеко от Палермо, а также Томазо и Франческо Инзерилло, близкие родственники Сальваторе Инзерилло, убитого по приказу Риины в 1981 году.В прошлом могущественная мафия "Коза ностра" ("Наше дело") в Сицилии в последние 20 лет переживала упадок. Многие ее боссы попали в тюрьму, их предприятия были конфискованы, а местные жители все смелее выступали против власти мафии.Однако правоохранительные органы в Италии не раз предупреждали, что "Коза ностра" попытается восстановить свои позиции.Война итальянского государства против мафии развернулась всерьез в 1992 году, когда от рук мафиози погибли видные судьи Джованни Фальконе и Паоло Борселлино.Это громкое дело вызвало национальный скандал в стране и побудило политиков к действиям. Загрузка... bbc.com Категории: в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, Италия, мафия, Коза ностра — статья прочитана 115 раз Комментарии