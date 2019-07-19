Быстрый ответ Шойгу на размещение американских войск в Прибалтике 🔊 Воспроизвести



Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис призвал разместить в Прибалтике три усиленных батальона НАТО и непременно — американских. В Госдуме рассказали о реакции на это главы Минобороны РФ Сергея Шойгу - об этом пишет



В интервью американскому изданию Defense News Кароблис заявил, что размещение в Эстонии, Латвии и Литве американских войск и подразделений ПВО малого радиуса действия в рамках программы «Расширенное передовое присутствие НАТО» сдержит «агрессивные планы России».



«США — это самый мощный союзник, и их сдерживающее влияние нельзя сравнить с ролью других союзников. Я уверен в том, что Россия не осмелится прощупать НАТО в том случае, если американские боевые подразделения будут находиться в трех прибалтийских государствах на постоянной основе», — сказал министр обороны Литвы. Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис призвал разместить в Прибалтике три усиленных батальона НАТО и непременно — американских. В Госдуме рассказали о реакции на это главы Минобороны РФ Сергея Шойгу - об этом пишет МПШ со ссылкой на Федеральное агенство новостей.В интервью американскому изданию Defense News Кароблис заявил, что размещение в Эстонии, Латвии и Литве американских войск и подразделений ПВО малого радиуса действия в рамках программы «Расширенное передовое присутствие НАТО» сдержит «агрессивные планы России».«США — это самый мощный союзник, и их сдерживающее влияние нельзя сравнить с ролью других союзников. Я уверен в том, что Россия не осмелится прощупать НАТО в том случае, если американские боевые подразделения будут находиться в трех прибалтийских государствах на постоянной основе», — сказал министр обороны Литвы. Комментируя Федеральному агентству новостей просьбу Кароблиса, первый заместитель комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заметил, что Российская Федерация неоднократно заявляла и обозначила во всех своих документах оборонительную позицию своей военной политики.



«Наша страна обороняется, а не нападает. У нас отсутствуют какие-либо планы нападать на Прибалтику, — подчеркнул Александр Шерин. — Но всем понятно, что в прибалтийских государствах установлены марионеточные режимы, управляемые Вашингтоном, и руководители этих стран озвучивают то, что говорят им из-за океана. И если американцам необходимо подтянуть свои усиленные батальоны непосредственно к нашим границам в Прибалтике, чтобы получить выход к нашей Северной столице, то они используют таких вот деятелей, как Кароблис. Этот литовский министр озвучивает не то, что родилось у него в голове из любви к своему народу и своей родине, а то, что ему вложили его хозяева».



По словам парламентария, «с точки зрения военной науки, прибалтийская территория настолько мала, а рельеф местности настолько благоприятный, что даже если там разместятся 33 натовских батальона, несколько ракетных ударов реактивной артиллерии ковровой бомбежкой позволят быстро и эффективно зачистить эту территорию без нападений».



«Но это если бы у России были какие-то притязания. А их нет и быть не может. Поэтому смысла защищать Прибалтику, размещая там усиленные американские батальоны, нет никакого. А просьба литовского министра обороны — очередное свидетельство униженности, управляемости и бесхребетности прибалтийских стран. Такого главу Минобороны, который сам просит оккупировать его страну, надо гнать. Это то же самое, как если бы муж звал соседа, чтобы его жена родила ребенка», — считает Шерин.



Зампредседателя думского комитета по обороне подчеркнул, что даже если в Прибалтике разместят три усиленных американских батальона, России это ничем не угрожает.



«Пусть Прибалтика обслуживает американских солдат, готовит им, стирает их носки, моет их туалеты, а нам все равно, сколько их там будет. Потому что при нынешних возможностях ведомства, возглавляемого Сергеем Шойгу, при современных технологиях и системах вооружения нашей армии можно уничтожить полностью квадрат в 64 гектара всего лишь одним залпом реактивной артиллерии. И будет без разницы — сто солдат в этом квадрате или тысяча.



Поэтому Россия не впадает в гонку вооружений, не впадает в истерику. Проблема не наша, а Прибалтики. Если туда придут американские войска, они не уйдут оттуда никогда. Будет как с Японией, которая оккупирована США со времен бомбежки Хиросимы и Нагасаки. Там сейчас 60 тысяч американских солдат. И Япония никогда не будет самостоятельным государством. Она всегда будет делать то, что ей скажут американцы», — заключил Шерин.



Автор: Марина Степанова mpsh.ru Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Прибалтика, оборона, армия, Шойгу — статья прочитана 165 раз Комментарии