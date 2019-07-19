В Британии приняли поправку, блокирующую Брексит без сделки 🔊 Воспроизвести



Палата общин парламента Великобритании приняла поправку к закону о самоуправлении в Северной Ирландии, которая блокирует осуществление Брексита без сделки Британии с ЕС.



Об этом сообщает



Уточняется, что соответствующий документ поддержали 315 парламентариев, при этом 274 выступили против.



По данным телеканала, поправка должна помешать будущему премьер-министру страны приостановить работу парламента, чтобы не дать депутатам заблокировать возможность Брексита без сделки.



Ранее финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что королевство покинет Европейский союз 31 октября — с соглашением об условиях Брексита или без него. Палата общин парламента Великобритании приняла поправку к закону о самоуправлении в Северной Ирландии, которая блокирует осуществление Брексита без сделки Британии с ЕС.Об этом сообщает RT со ссылкой на Sky News.Уточняется, что соответствующий документ поддержали 315 парламентариев, при этом 274 выступили против.По данным телеканала, поправка должна помешать будущему премьер-министру страны приостановить работу парламента, чтобы не дать депутатам заблокировать возможность Брексита без сделки.Ранее финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что королевство покинет Европейский союз 31 октября — с соглашением об условиях Брексита или без него. russian.rt.com Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: ЕС, Британия, выход, Брекзит — статья прочитана 203 раза Комментарии