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В Британии приняли поправку, блокирующую Брексит без сделки



Палата общин парламента Великобритании приняла поправку к закону о самоуправлении в Северной Ирландии, которая блокирует осуществление Брексита без сделки Британии с ЕС.

Об этом сообщает RT со ссылкой на Sky News.

Уточняется, что соответствующий документ поддержали 315 парламентариев, при этом 274 выступили против.

По данным телеканала, поправка должна помешать будущему премьер-министру страны приостановить работу парламента, чтобы не дать депутатам заблокировать возможность Брексита без сделки.

Ранее финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что королевство покинет Европейский союз 31 октября — с соглашением об условиях Брексита или без него.
russian.rt.com
Категории: экономика, политика, в Европе
Ключевые слова: ЕС, Британия, выход, Брекзит
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добавлена сегодня, 19 июля, 09:00

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