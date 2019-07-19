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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Британии приняли поправку, блокирующую Брексит без сделки
Палата общин парламента Великобритании приняла поправку к закону о самоуправлении в Северной Ирландии, которая блокирует осуществление Брексита без сделки Британии с ЕС.
Об этом сообщает RT со ссылкой на Sky News.
Уточняется, что соответствующий документ поддержали 315 парламентариев, при этом 274 выступили против.
По данным телеканала, поправка должна помешать будущему премьер-министру страны приостановить работу парламента, чтобы не дать депутатам заблокировать возможность Брексита без сделки.
Ранее финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что королевство покинет Европейский союз 31 октября — с соглашением об условиях Брексита или без него.
russian.rt.com
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