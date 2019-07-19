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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Грузии считают важной нормализацию отношений с Россией
Председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил о важности турсотрудничества и торговых связей между Москвой и Тбилиси. Дальнейшая кооперация в этом направлении, по его мнению, может стать основанием для нормализации отношений двух стран.
«То, что к нам приезжают туристы и у нас есть торговые отношения, является важнейшим основанием для того, чтобы исправить допущенные политиками ошибки», — цитирует его RT со ссылкой на РИА Новости.
При этом Иванишвили добавил, что российский рынок важен для Грузии, поэтому граждане, которые пытаются закрыть эту площадку для грузинских товаров, являются врагами страны.
Ранее в Нацбанке Грузии сообщили, что из-за ожидаемого сокращения турпотока из России, в связи с отменой авиасообщения, экономика страны до конца 2019 года потеряет до $200—300 млн.
russian.rt.com
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