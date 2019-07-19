В Грузии считают важной нормализацию отношений с Россией 🔊 Воспроизвести Председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили



Председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил о важности турсотрудничества и торговых связей между Москвой и Тбилиси. Дальнейшая кооперация в этом направлении, по его мнению, может стать основанием для нормализации отношений двух стран.



«То, что к нам приезжают туристы и у нас есть торговые отношения, является важнейшим основанием для того, чтобы исправить допущенные политиками ошибки», — цитирует его



При этом Иванишвили добавил, что российский рынок важен для Грузии, поэтому граждане, которые пытаются закрыть эту площадку для грузинских товаров, являются врагами страны.



Ранее в Нацбанке Грузии сообщили, что из-за ожидаемого сокращения турпотока из России, в связи с отменой авиасообщения, экономика страны до конца 2019 года потеряет до $200—300 млн. Председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил о важности турсотрудничества и торговых связей между Москвой и Тбилиси. Дальнейшая кооперация в этом направлении, по его мнению, может стать основанием для нормализации отношений двух стран.«То, что к нам приезжают туристы и у нас есть торговые отношения, является важнейшим основанием для того, чтобы исправить допущенные политиками ошибки», — цитирует его RT со ссылкой на РИА Новости.При этом Иванишвили добавил, что российский рынок важен для Грузии, поэтому граждане, которые пытаются закрыть эту площадку для грузинских товаров, являются врагами страны.Ранее в Нацбанке Грузии сообщили, что из-за ожидаемого сокращения турпотока из России, в связи с отменой авиасообщения, экономика страны до конца 2019 года потеряет до $200—300 млн. russian.rt.com Категории: экономика, политика Ключевые слова: Россия, Грузия, отношения — статья прочитана 96 раз Комментарии