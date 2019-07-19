Загрузка... Ветряные установки в море могут быть у Швянтойи – исследование 🔊 Воспроизвести



На принадлежащей Литве территории в Балтийском море можно оборудовать ветряные турбины мощностью около 3,35 гигаватт, а лучшее место для развития ветряного парка – в 30 км от берега рядом со Швянтойи, недалеко от границы с Латвией, свидетельствует исследование ученых, проведенное по заказу министерства энергетики.



Министерство утверждает, что Институт морских исследований Клайпедского университета определил территории для развития ветряных электростанций. Исследование станет основой для развития морской ветряной энергетики в Литве.



"Морской ветер является одним из наиболее перспективных и эффективных возобновляемых энергоресурсов, и на его развитие направлены взгляды многих государств. Наша цель – заложить твердые основы для развития ветряной энергетики в Балтийском море и максимально использовать ее потенциал", – отметил в сообщении министр энергетики Жигимантас Вайчюнас. На принадлежащей Литве территории в Балтийском море можно оборудовать ветряные турбины мощностью около 3,35 гигаватт, а лучшее место для развития ветряного парка – в 30 км от берега рядом со Швянтойи, недалеко от границы с Латвией, свидетельствует исследование ученых, проведенное по заказу министерства энергетики.Министерство утверждает, что Институт морских исследований Клайпедского университета определил территории для развития ветряных электростанций. Исследование станет основой для развития морской ветряной энергетики в Литве."Морской ветер является одним из наиболее перспективных и эффективных возобновляемых энергоресурсов, и на его развитие направлены взгляды многих государств. Наша цель – заложить твердые основы для развития ветряной энергетики в Балтийском море и максимально использовать ее потенциал", – отметил в сообщении министр энергетики Жигимантас Вайчюнас. 3,35 гигаватта – это максимальная возможная мощность, однако конкретные сценарии будут зависеть от инфраструктуры и финансовых условий. По предварительным подсчетам, ветряные парки в Балтийском море может начать производство электроэнергии до 2030 года.



Министерство утверждает, что до конца 2020 года правительство должно принять решение о развитии ветряной энергетики в Балтийском море. При наличии благоприятного решения, аукционы могут быть объявлены в 2022 году.



В территориальных водах Литвы в Балтийском море пока нет ни одного ветряного парка. Загрузка... Категории: экономика, технологии Ключевые слова: ветроэнергетика, парк, море, рентабельность География: Литва — статья прочитана 164 раза Комментарии