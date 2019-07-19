Компания Н. Нумавичюса в Риге планирует инвестиции в 200 млн евро СМИ 🔊 Воспроизвести



Компания недвижимого имущества M.M.M. projektai, контролируемая литовским бизнесменом Нериюсом Нумавичюсом, в Риге в течение нескольких лет планирует инвестировать 200 млн евро, сообщил по ртал деловых новостей vz.lt.



Для инвестиций компания приобрело два участка. Ожидается, что на одном из них могут появиться бизнес-центры площадью в 50 тыс. кв метров, а на другом жилье площадью 100 тыс. кв. метров.



Бизнес-комплекс компания планируется развивать двумя этапами и завершить в 2023 году, а квартиры – пятью этапами до 2026 года, сообщил vz.lt. M.M.M. projektai в Риге еще владеет участком в 8 гектаров, на нем планируется инвестировать около 150 млн евро.



Ранее BNS сообщало, что литовские компании недвижимого имущества активно направлению инвестиции в Ригу, где они запланировали проекты более чем на 600 млн евро.



В Риге уже ни один год работает компания Hanner, торговый центр Akropolis строит принадлежащая Н. Нумавичюсу компания Vilniaus prekyba, планирующая еще один проект. Территории для развития приобрели инвестфонды Lords LB Asset Management и Capitalica Asset Management. Компания недвижимого имущества M.M.M. projektai, контролируемая литовским бизнесменом Нериюсом Нумавичюсом, в Риге в течение нескольких лет планирует инвестировать 200 млн евро, сообщил по ртал деловых новостей vz.lt.Для инвестиций компания приобрело два участка. Ожидается, что на одном из них могут появиться бизнес-центры площадью в 50 тыс. кв метров, а на другом жилье площадью 100 тыс. кв. метров.Бизнес-комплекс компания планируется развивать двумя этапами и завершить в 2023 году, а квартиры – пятью этапами до 2026 года, сообщил vz.lt. M.M.M. projektai в Риге еще владеет участком в 8 гектаров, на нем планируется инвестировать около 150 млн евро.Ранее BNS сообщало, что литовские компании недвижимого имущества активно направлению инвестиции в Ригу, где они запланировали проекты более чем на 600 млн евро.В Риге уже ни один год работает компания Hanner, торговый центр Akropolis строит принадлежащая Н. Нумавичюсу компания Vilniaus prekyba, планирующая еще один проект. Территории для развития приобрели инвестфонды Lords LB Asset Management и Capitalica Asset Management. Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: Латвия, ивестиции, Наумавичюс — статья прочитана 153 раза Комментарии