На вторую ступеньку

После ответных матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов с помощью жеребьёвки определились все пары второго отборочного этапа самого престижного, поскольку самого денежного, клубного турнира футбольной Европы.
Из чемпионов стран бывшего СССР, стартовавших в первом раунде, дальше пробились лишь белорусский БАТЭ, азербайджанский «Карабах» и эстонский «Нымме Калью».
Лига чемпионов сезона 2019/2020.
2-й квалификационный раунд
2-й квалификационный раунд
«Клуж» (Румыния) — «Маккаби» (Израиль),
БАТЭ (Белоруссия) — «Русенборг» (Норвегия),
«Нью-Сейнтс» (Уэльс) — «Копенгаген» (Дания),
«Ференцварош» (Венгрия) — «Валлетта» (Мальта),
«Дандолк» (Ирландия) — «Карабах» (Азербайджан),
«Сабуртало» (Грузия) — «Динамо» (Хорватия),
«Селтик» (Шотландия) — «Нымме Калью» (Эстония),
«Црвена Звезда» (Сербия) — ХИК (Финляндия),
«Сутьеска» (Черногория) — АПОЭЛ (Кипр),
«Марибор» (Словения) — АИК (Швеция),
«Виктория» (Чехия) — «Олимпиакос» (Греция),
ПСВ (Нидерланды) — «Базель» (Швейцария).
Игры 2-го квалификационного раунда ЛЧ состоятся 23 и 30 июля.