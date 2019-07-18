На вторую ступеньку

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После ответных матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов с помощью жеребьёвки определились все пары второго отборочного этапа самого престижного, поскольку самого денежного, клубного турнира футбольной Европы.



Из чемпионов стран бывшего СССР, стартовавших в первом раунде, дальше пробились лишь белорусский БАТЭ, азербайджанский «Карабах» и эстонский «Нымме Калью».



Лига чемпионов сезона 2019/2020.



2-й квалификационный раунд



«Клуж» (Румыния) — «Маккаби» (Израиль),



БАТЭ (Белоруссия) — «Русенборг» (Норвегия),



«Нью-Сейнтс» (Уэльс) — «Копенгаген» (Дания),



«Ференцварош» (Венгрия) — «Валлетта» (Мальта),



«Дандолк» (Ирландия) — «Карабах» (Азербайджан),



«Сабуртало» (Грузия) — «Динамо» (Хорватия),



«Селтик» (Шотландия) — «Нымме Калью» (Эстония),



«Црвена Звезда» (Сербия) — ХИК (Финляндия),



«Сутьеска» (Черногория) — АПОЭЛ (Кипр),



«Марибор» (Словения) — АИК (Швеция),



«Виктория» (Чехия) — «Олимпиакос» (Греция),



ПСВ (Нидерланды) — «Базель» (Швейцария).



Игры 2-го квалификационного раунда ЛЧ состоятся 23 и 30 июля. Из чемпионов стран бывшего СССР, стартовавших в первом раунде, дальше пробились лишь белорусский БАТЭ, азербайджанский «Карабах» и эстонский «Нымме Калью».«Клуж» (Румыния) — «Маккаби» (Израиль),БАТЭ (Белоруссия) — «Русенборг» (Норвегия),«Нью-Сейнтс» (Уэльс) — «Копенгаген» (Дания),«Ференцварош» (Венгрия) — «Валлетта» (Мальта),«Дандолк» (Ирландия) — «Карабах» (Азербайджан),«Сабуртало» (Грузия) — «Динамо» (Хорватия),«Селтик» (Шотландия) — «Нымме Калью» (Эстония),«Црвена Звезда» (Сербия) — ХИК (Финляндия),«Сутьеска» (Черногория) — АПОЭЛ (Кипр),«Марибор» (Словения) — АИК (Швеция),«Виктория» (Чехия) — «Олимпиакос» (Греция),ПСВ (Нидерланды) — «Базель» (Швейцария). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: 2-й квалификационный раунд, Лига чемпионов сезона 2019/2020 — статья прочитана 126 раз Комментарии