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На вторую ступеньку

Фото: uefa.com




После ответных матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов с помощью жеребьёвки определились все пары второго отборочного этапа самого престижного, поскольку самого денежного, клубного турнира футбольной Европы.

Из чемпионов стран бывшего СССР, стартовавших в первом раунде, дальше пробились лишь белорусский БАТЭ, азербайджанский «Карабах» и эстонский «Нымме Калью».

Лига чемпионов сезона 2019/2020.

2-й квалификационный раунд

«Клуж» (Румыния) — «Маккаби» (Израиль),

БАТЭ (Белоруссия) — «Русенборг» (Норвегия),

«Нью-Сейнтс» (Уэльс) — «Копенгаген» (Дания),

«Ференцварош» (Венгрия) — «Валлетта» (Мальта),

«Дандолк» (Ирландия) — «Карабах» (Азербайджан),

«Сабуртало» (Грузия) — «Динамо» (Хорватия),

«Селтик» (Шотландия) — «Нымме Калью» (Эстония),

«Црвена Звезда» (Сербия) — ХИК (Финляндия),

«Сутьеска» (Черногория) — АПОЭЛ (Кипр),

«Марибор» (Словения) — АИК (Швеция),

«Виктория» (Чехия) — «Олимпиакос» (Греция),

ПСВ (Нидерланды) — «Базель» (Швейцария).

Игры 2-го квалификационного раунда ЛЧ состоятся 23 и 30 июля.
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: 2-й квалификационный раунд, Лига чемпионов сезона 2019/2020
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добавлена сегодня, 18 июля, 17:40

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