В Японии совершен поджог аниме-студии. Погибли 26 человек

В японском Киото подожгли аниме-студию Kyoto Animation Co. В результате пожара, по последним данным, погибли 26 человек, десятки получили ранения, сообщает www.bbc.com/russian.



Как сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию, в четверг утром в студию ворвался мужчина - он разлил в здании бензин и устроил поджог.



Пожар в трехэтажном здании Kyoto Animation Co начался в 10:30 утра по местному времени (4:30 утра мск). Спасательные работы на месте происшествия продолжаются до сих пор. Десятки людей числятся пропавшими без вести. Есть опасения, что люди могли оказаться заблокированными на третьем этаже здания.



Мужчину, подозреваемого в поджоге, задержали и доставили в больницу из-за полученных в результате пожара травм. Сообщается, что ему 41 год. Является ли он сотрудником студии, неизвестно. Как сообщил AFP представитель местной полиции, подозреваемый разлил в здании жидкость, а затем поджег ее. Полицейские также обнаружили на месте происшествия ножи, пишут местные СМИ.



По словам очевидцев, сначала произошел громкий взрыв, а затем огонь быстро охватил все здание, передает корреспондент Би-би-си в Токио Руперт Уингфилд-Хейс.



Как сообщается, 36 пострадавших сейчас находятся в больницах, некоторые из них - в тяжелом состоянии. Всего в здании, когда начался пожар, находились около 70 человек.



Премьер-министр страны Синдзо Абэ выразил соболезнования родственникам погибших. По его словам, пожар в Киото - настолько страшное событие, что трудно подобрать подходящие слова.



По информации японских СМИ, подозреваемый в поджоге не является бывшим сотрудником компании. Также, как пишут газеты, нет какой-либо очевидной связи подозреваемого с аниме-студией и ее сотрудниками.



У полиции пока не было возможности допросить подозреваемого, который остается в больнице.



Сообщается, что когда начался пожар, подозреваемый выбежал из здания и направился к ближайшей остановке, но по дороге упал на землю.



Местная жительница, которая стала очевидцем происшествия, рассказала агентству Киодо, что видела лежащего на земле человека с опаленными волосами, а по дороге от здания тянулись кровавые следы.



Kyoto Animation (или KyoAni) - известная японская аниме-студия, основанная в 1981 году. Она обрела известность среди фанатов аниме в 2005 году, после того как выпустила сериал Air.



Она также выпустила такие популярные аниме как "Меланхолия Харуки Судзумии" и "K-On!".