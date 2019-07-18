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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Кремле назвали первый шаг для начала диалога с Украиной
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что освобождение из-под стражи главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом, сообщает RT.
«Возвращение Вышинского — это могло бы быть прекрасным первым шагом. В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться», — заявил Песков в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение украинских моряков могло бы стать шагом к восстановлению диалога между странами.
Заседание по делу Вышинского должно состояться 19 июля в Подольском районном суде Киева.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал судебный процесс Вышинского театром абсурда. По его мнению, это понимают и украинские прокуроры, откладывающие слушания под предлогом ознакомления с материалами следствия.
Лавров потребовал от Киева немедленно освободить журналиста и полностью восстановить его права.
Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Он подозревается в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.
russian.rt.com
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