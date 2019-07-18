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В Кремле назвали первый шаг для начала диалога с Украиной

РИА Новости Кирилл Вышинский


Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что освобождение из-под стражи главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом, сообщает RT.

«Возвращение Вышинского — это могло бы быть прекрасным первым шагом. В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться», — заявил Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение украинских моряков могло бы стать шагом к восстановлению диалога между странами.

Заседание по делу Вышинского должно состояться 19 июля в Подольском районном суде Киева.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал судебный процесс Вышинского театром абсурда. По его мнению, это понимают и украинские прокуроры, откладывающие слушания под предлогом ознакомления с материалами следствия.

Лавров потребовал от Киева немедленно освободить журналиста и полностью восстановить его права.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Он подозревается в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.
russian.rt.com
Категории: политика, общество, в Европе
Ключевые слова: Россия, Украина, отношения, Вышинский
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добавлена сегодня, 18 июля, 17:00

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