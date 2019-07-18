В Кремле назвали первый шаг для начала диалога с Украиной 🔊 Воспроизвести РИА Новости Кирилл Вышинский



Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что освобождение из-под стражи главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом, сообщает



«Возвращение Вышинского — это могло бы быть прекрасным первым шагом. В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться», — заявил Песков в ответ на соответствующий вопрос.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение украинских моряков могло бы стать шагом к восстановлению диалога между странами.



Заседание по делу Вышинского должно состояться 19 июля в Подольском районном суде Киева.



Глава МИД России Сергей Лавров назвал судебный процесс Вышинского театром абсурда. По его мнению, это понимают и украинские прокуроры, откладывающие слушания под предлогом ознакомления с материалами следствия.



Лавров потребовал от Киева немедленно освободить журналиста и полностью восстановить его права.



Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Он подозревается в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что освобождение из-под стражи главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом, сообщает RT «Возвращение Вышинского — это могло бы быть прекрасным первым шагом. В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться», — заявил Песков в ответ на соответствующий вопрос.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение украинских моряков могло бы стать шагом к восстановлению диалога между странами.Заседание по делу Вышинского должно состояться 19 июля в Подольском районном суде Киева.Глава МИД России Сергей Лавров назвал судебный процесс Вышинского театром абсурда. По его мнению, это понимают и украинские прокуроры, откладывающие слушания под предлогом ознакомления с материалами следствия.Лавров потребовал от Киева немедленно освободить журналиста и полностью восстановить его права.Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Он подозревается в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене. russian.rt.com Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Россия, Украина, отношения, Вышинский — статья прочитана 61 раз Комментарии