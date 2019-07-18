Сейм Литвы одобрил назначение В. Рупшиса главнокомандующим ВС 🔊 Воспроизвести Вальдемарас Рупшис, главком армии Литвы



Литовский сейм в четверг одобрил назначение командующего Сухопутными силами генерал-майора Вальдемараса Рупшиса на должность главнокомандующего Вооруженными силами (ВС) страны.



За кандидатуру В. Рупшиса проголосовало 104 члена сейма, голосовавших "против" не было. Еще два политика воздержались.



Главкома ВС назначит президент Гитанас Науседа, который представил его кандидатуру.



52-летний В. Рупшис командовал различными воинскими подразделениями, работал директором Департамента персонала Минобороны.



Командующим Сухопутными войсками В. Рупшис назначен в 2016 году, спустя два года он был произведен в генерал-майоры.



В. Рупшис закончил Литовскую военную академию, Балтийский оборонный колледж в Эстонии, Колледж сухопутных войск в США.



В четверг сейм также одобрил освобождение от должности завершающего срок полномочий главнокомандующего ВС Йонаса Жукаса.



Советник президента Повилас Мачюлис на этой неделе сказал, что после выхода в запас Й. Жукас может присоединиться к команде Г. Науседы.



Согласно Конституции, главнокомандующего ВС на пять лет назначает и освобождает от должности президент с одобрения парламента. Литовский сейм в четверг одобрил назначение командующего Сухопутными силами генерал-майора Вальдемараса Рупшиса на должность главнокомандующего Вооруженными силами (ВС) страны.За кандидатуру В. Рупшиса проголосовало 104 члена сейма, голосовавших "против" не было. Еще два политика воздержались.Главкома ВС назначит президент Гитанас Науседа, который представил его кандидатуру.52-летний В. Рупшис командовал различными воинскими подразделениями, работал директором Департамента персонала Минобороны.Командующим Сухопутными войсками В. Рупшис назначен в 2016 году, спустя два года он был произведен в генерал-майоры.В. Рупшис закончил Литовскую военную академию, Балтийский оборонный колледж в Эстонии, Колледж сухопутных войск в США.В четверг сейм также одобрил освобождение от должности завершающего срок полномочий главнокомандующего ВС Йонаса Жукаса.Советник президента Повилас Мачюлис на этой неделе сказал, что после выхода в запас Й. Жукас может присоединиться к команде Г. Науседы.Согласно Конституции, главнокомандующего ВС на пять лет назначает и освобождает от должности президент с одобрения парламента. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: армия, минобороны, главком, назначение, Рупшис География: Литва — статья прочитана 103 раза Комментарии