Президент и новое правительство Литвы 🔊 Воспроизвести



Новый президент Литвы Гитанас Науседа в четверг представил сейму кандидатуру Саулюса Сквярнялиса на должность премьер-министра, которую он занимал ранее, до вступления президента в должность.



"Я вношу эту кандидатуру с учетом того, что она пользуется поддержкой большинства сейма, и чтобы обеспечить предпосылки эффективной деятельности правительства, то есть правительства, обладающего доверием сейма", – сказал Г. Науседа, представляя кандидатуру премьера парламенту.



"Представление выбранной кандидатуры на должность премьер-министра необходимо в целях обеспечения взаимодействия и преемственности органов власти", – добавил он.



В прошлую пятницу после вступления Г. Науседы в должность правительство сложило полномочия. Такая процедура, которая еще иногда называется "отставкой вежливости", предусмотрена в Конституции. Новый президент Литвы Гитанас Науседа в четверг представил сейму кандидатуру Саулюса Сквярнялиса на должность премьер-министра, которую он занимал ранее, до вступления президента в должность."Я вношу эту кандидатуру с учетом того, что она пользуется поддержкой большинства сейма, и чтобы обеспечить предпосылки эффективной деятельности правительства, то есть правительства, обладающего доверием сейма", – сказал Г. Науседа, представляя кандидатуру премьера парламенту."Представление выбранной кандидатуры на должность премьер-министра необходимо в целях обеспечения взаимодействия и преемственности органов власти", – добавил он.В прошлую пятницу после вступления Г. Науседы в должность правительство сложило полномочия. Такая процедура, которая еще иногда называется "отставкой вежливости", предусмотрена в Конституции. По словам главы государства, преодолеть вызовы С. Сквярнялису поможет его политический опыт руководства правительством и МВД.



Голосование по кандидатуре премьера состоится во вторник на следующей неделе.



Премьер и президент также должны будут согласовать состав нового правительства.



С. Сквярнялис говорит, что в правительстве поменяется больше, чем один министр. Это означает, что сейму предстоит проголосовать не только по вопросу о кандидатуре С.Сквярнялиса, но и по вопросу о программе правительства, так как изменится более половины министров за период после получения этим кабмином полномочий в 2016 году.



С. Сквярнялис сначала обещал, что в случае неудачи на президентских выборах уйдет в отставку, но впоследствии передумал и решил остаться на должности.



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Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что состав обновленного правительства станет известен в ближайшие дни.



Глава государства сказал, что премьер Саулюс Сквярнялис еще не представил ему конкретные кандидатуры министров.



"Ничего мы не получали, мы обменялись мнениями (с премьером), никакого определенного списка нет. Он обязательно появится в ближайшие дни, и после согласования кандидатур мы, я думаю, сможем представить эти предложения на утверждение", – сказал журналистам в четверг Г. Науседа, представив в сейме кандидатуру премьера.



Кабмин будет обновлен в связи с подписанием несколько недель назад "аграриями", "социал-трудовиками", представителями партии "Порядок и справедливость" и Избирательной акции поляков Литвы договора о коалиции.



Сейчас "аграрии" формально контролируют 12 из 14-и министерств, еще два министерских портфеля у "социал-трудовиков".



По новому договору партнеры по коалиции получат пять министерских портфелей.



Г. Науседа еще раз призвал правящих не экспериментировать с должностью министра обороны. Этот портфель получит партия "Порядок и справедливость".



По его словам, нынешний министр Раймундас Кароблис работает успешно, у него накоплен необходимый опыт и у него есть планы на будущее.



"Давайте принимать во внимание то, что приближается очень ответственный саммит НАТО 4 декабря, на котором будут очерчены планы дальнейшей деятельности этой организации и особенно с фокусом на наш Балтийский регион", – сказал президент.



"Так что есть очень серьезные задачи, и мы не можем сейчас здесь экспериментировать", – добавил он.



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Литовский премьер Саулюс Сквярнялис надеется, что министр финансов Вилюс Шапока останется на этой должности и после обновления правительства.



"Я с ним говорил и думаю, что велика вероятность того, что министр продолжит работу", – сказал премьер журналистам в сейме в четверг. инф.Обзор bns.lt Категории: политика, общество Ключевые слова: кризис, президент, правительство, формирование География: Литва — статья прочитана 69 раз Комментарии