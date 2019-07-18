Часы вместо кошелька 🔊 Воспроизвести Один из лидеров банковского сектора Литвы «Swedbank» уже в который раз предлагает высокотехнологичные решения в сфере оплаты.



Так, три года назад была представлена бесконтактная карточка, а осенью прошлого года «Swedbank» предложил своим клиентам рассчитываться с помощью смартфона.



На днях банк представил ещё одну новинку – оплата с помощью умных часов.



Расплатиться за покупки можно со смарт-часами «Fitbit» или «Garmin», которые поддерживают бесконтактные платежные системы «Fitbit Pay» и «Garmin Pay».



Последние данные «Swedbank» показывают, что в месяц более 6 миллионов платежей осуществляются бесконтактным способом. В настоящее время более 80 % считывателей банковских карт принимают бесконтактные расчеты. К 2020 году планируется, что все терминалы будут принимать оплату бесконтактным способом. Так, три года назад была представлена бесконтактная карточка, а осенью прошлого года «Swedbank» предложил своим клиентам рассчитываться с помощью смартфона.На днях банк представил ещё одну новинку – оплата с помощью умных часов.Расплатиться за покупки можно со смарт-часами «Fitbit» или «Garmin», которые поддерживают бесконтактные платежные системы «Fitbit Pay» и «Garmin Pay».Последние данные «Swedbank» показывают, что в месяц более 6 миллионов платежей осуществляются бесконтактным способом. В настоящее время более 80 % считывателей банковских карт принимают бесконтактные расчеты. К 2020 году планируется, что все терминалы будут принимать оплату бесконтактным способом.



Это решение оправдано сразу несколькими факторами: скорость операции, безопасность, универсальность.



«Поскольку технологии быстро развиваются, мы стремимся предоставить нашим гражданам новые возможности оплаты.



Сегодня мы делаем ещё один большой шаг, в области цифровых расчетов предоставляя нашим клиентам возможность оплатить покупку одним касанием часов «Fitbit» или «Garmin», - сказала руководитель службы по обслуживанию клиентов «Swedbank», Юрате Гумуляускене.



Фото автора



Оплата смарт-часами - это бесконтактное решение для людей, которые всегда в пути. К примеру, во время утренней пробежки с бутылкой воды «Fitbit» или «Garmin Pay» позволяет мгновенно и без усилий расплатиться умными часами.Это решение оправдано сразу несколькими факторами: скорость операции, безопасность, универсальность.«Поскольку технологии быстро развиваются, мы стремимся предоставить нашим гражданам новые возможности оплаты.Сегодня мы делаем ещё один большой шаг, в области цифровых расчетов предоставляя нашим клиентам возможность оплатить покупку одним касанием часов «Fitbit» или «Garmin», - сказала руководитель службы по обслуживанию клиентов «Swedbank», Юрате Гумуляускене. Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: «Swedbank», «Fitbit», «Garmin» — статья прочитана 110 раз Комментарии