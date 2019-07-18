Часы вместо кошелька

Так, три года назад была представлена бесконтактная карточка, а осенью прошлого года «Swedbank» предложил своим клиентам рассчитываться с помощью смартфона.
На днях банк представил ещё одну новинку – оплата с помощью умных часов.
Расплатиться за покупки можно со смарт-часами «Fitbit» или «Garmin», которые поддерживают бесконтактные платежные системы «Fitbit Pay» и «Garmin Pay».
Последние данные «Swedbank» показывают, что в месяц более 6 миллионов платежей осуществляются бесконтактным способом. В настоящее время более 80 % считывателей банковских карт принимают бесконтактные расчеты. К 2020 году планируется, что все терминалы будут принимать оплату бесконтактным способом.
Это решение оправдано сразу несколькими факторами: скорость операции, безопасность, универсальность.
«Поскольку технологии быстро развиваются, мы стремимся предоставить нашим гражданам новые возможности оплаты.
Сегодня мы делаем ещё один большой шаг, в области цифровых расчетов предоставляя нашим клиентам возможность оплатить покупку одним касанием часов «Fitbit» или «Garmin», - сказала руководитель службы по обслуживанию клиентов «Swedbank», Юрате Гумуляускене.
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Йоана САЙКОВСКА, "Обзор"
Категории: экономика, в странах Балтии
Ключевые слова: «Swedbank», «Fitbit», «Garmin»