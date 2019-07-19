Литовские аэропорты 5 лет назад и сейчас: почти вдвое больше пассажиров, полётов и туристических направлений 🔊 Воспроизвести







В июле этого года Литовские аэропорты будут отмечать пять лет с момента объединения Вильнюсского, Каунасского и Палангского аэропортов. Компания после завершения этапа вредоносной внутренней конкуренции и образования сети аэропортов, которая предлагает привлекательные условия сотрудничества авиаперевозчикам, в результате повысила результаты собственной авиационной деятельности. С 2014 года количество пассажиров выросло на 42%, увеличился и показатель предлагаемых направлений, а количество обслуженных рейсов выросло на 60%.



Больше обслуженных пассажиров, полётов и грузов



После объединения, которое произошло в 2014 году, компания Литовские аэропорты поставила перед собой задачу стать конкурентоспособной на международном рынке и обратить на себя внимание крупных авиаперевозчиков и бороться за новые направления полётов. Подводя итоги пятилетней работы, генеральный директор компании Марюс Гялжинис отмечает, что амбициозные цели реализуются постепенно и плавно. В июле этого года Литовские аэропорты будут отмечать пять лет с момента объединения Вильнюсского, Каунасского и Палангского аэропортов. Компания после завершения этапа вредоносной внутренней конкуренции и образования сети аэропортов, которая предлагает привлекательные условия сотрудничества авиаперевозчикам, в результате повысила результаты собственной авиационной деятельности. С 2014 года количество пассажиров выросло на 42%, увеличился и показатель предлагаемых направлений, а количество обслуженных рейсов выросло на 60%.После объединения, которое произошло в 2014 году, компания Литовские аэропорты поставила перед собой задачу стать конкурентоспособной на международном рынке и обратить на себя внимание крупных авиаперевозчиков и бороться за новые направления полётов. Подводя итоги пятилетней работы, генеральный директор компании Марюс Гялжинис отмечает, что амбициозные цели реализуются постепенно и плавно.



В последние годы количества обслуженных путешественников компания оценивает, как рекордные. Для сравнения, в 2015 году Литовским аэропортам отдали предпочтение более 4 миллионов 200 тысяч пассажиров, в 2016 году было обслужено более 4 миллионов 700 тысяч пассажиров. Годом прорыва считается 2017 год, когда количество пассажиров превысило 5 миллионов. А прошедший год в истории компании был самым ярким – через три аэропорта страны прошло 6 миллионов 200 тысяч пассажиров, говорится в пресс-релизе компании



Как отмечает руководитель отдела Авиационных услуг Ауримас Стиклюнас, последовательный рост компания фиксирует и в сфере обслуживаемых полётов.



«Пять лет назад общее количество рейсов в Вильнюсском, Каунасском и Палангском аэропортах всего лишь немного превышало 38 тысяч, а в прошлом году мы обслужили более 61 тысячи полётов и зафиксировали рекорды во всех трёх филиалах. Мы наблюдали, что в прошлом году все три аэропорта были близки к своим пределам возможностей обслуживания потока пассажиров, однако они эффективно решили свои задачи по обслуживанию полётов, все филиалы справились с задачей невероятно хорошо», - утверждает Ауримас Стиклюнас.



По словам руководителя отдела Авиационных услуг ещё один важный показатель деятельности – количестве перевозимых грузов, за пять лет вырос на 57%. От 10 тысяч тон до более чем 15 тысяч тон.



Твёрдая позиция в конкурентной борьбе



Объединив свои силы, аэропорты страны принимают участие в конкурентной борьбе с крупнейшими аэропортами Европы. С авиаперевозчиками ведутся постоянные и интенсивные переговоры о новых направлениях полётов во все три аэропорта страны. Если в начале 2014 года из Литвы можно было летать в 53 направлениях, то в январе этого года путешественники выбирали из 90 различных направлений, в том числе – более 20 прямых рейсов в столицы стран Европы.



В последние годы компания договорилась и о новых связях для представителей бизнеса, таких как полёты в финансовый центр Лондона и в крупные города Германии.



«Что касается направлений, то мы высоко ценим компетентную команду отдела авиационных услуг, которая способна не только профессионально работать с крупными европейскими перевозчиками, но и реагировать на интересы предпринимателей или других заинтересованных сторон, таких как самоуправления. Известие о том, что появились новые бизнес-направления, очень важно для привлечения новых инвестиций в страну», - утверждает Марюс Гялжинис.



После объединения – больше возможностей



С введением в стране единой системы воздушного транспорта авиаперевозчикам могут быть предложены более выгодные условия и система скидок, которая особенно успешно работает в небольших аэропортах Литвы - Каунасе и Паланге. По утверждению А.Стиклюнаса, это один из способов обратить внимание авиакомпаний и привлечь желаемые рейсы, успешно конкурировать не только с окружающими аэропортами, но и с аэропортами всей Европы за новые рейсы и привлечение новых авиакомпаний.



«Для авиаперевозчиков в аэропортах Вильнюса и Паланги мы применяем скидку на новый маршрут в течение 3 лет, система скидок также активируется, если поток пассажиров на маршруте увеличивается. В Каунасе система скидок зависит от количества перевезенных путешественников», - рассказывает А.Стиклюнас.



От Литовских аэропортов авиаперевозчики получают больше привлекательных предложений. Одним из них - программа поощрения сети, когда компании, которые осуществляют полёты как минимум из двух аэропортов нашей страны и перевозят установленное минимальное количество путешественников, получают скидки на аэропортовые сборы. Некоторые компании получают помощь «de-minimis», когда за новый маршрут или дополнительную частоту рейсов в течение трех лет выделяется поддержка на сумму до 200 000 евро.



Ещё одна инициатива сотрудничества – сессии «Blitz». Во время сессий все заинтересованные стороны страны или региона приглашаются на переговоры с авиаперевозчиками по вопросам новых направлений и частоты рейсов. Во время прямых встреч обсуждаются возможности сотрудничества. Представленная в прошлом году инициатива уже дала результаты - после этих сессий польская авиакомпания «LOT» начала осуществлять полеты из Каунаса в Варшаву.



О Литовских аэропортах



К сети «Наблюдая за значительным ростом наших основных показателей авиационной деятельности, а в некоторых случаях возросшими даже вдвое, мы можем с уверенностью сказать, что после объединения в единую сеть мы изменили установившийся взгляд на аэропорты как на объект только инфраструктуры. Литовские аэропорты предлагают широкий спектр услуг, внедряют высокие стандарты обслуживания пассажиров и партнеров и обеспечивают возврат средств государству. Многолетнему опыту нашей команды доверяют авиаперевозчики и другие наши партнеры. Особенно важно, что мы ежегодно фиксируем значительный рост числа пассажиров - мы обслуживаем почти на 2 миллиона пассажиров больше, чем в 2014 году», - утверждает Марюс Гялжинис.В последние годы количества обслуженных путешественников компания оценивает, как рекордные. Для сравнения, в 2015 году Литовским аэропортам отдали предпочтение более 4 миллионов 200 тысяч пассажиров, в 2016 году было обслужено более 4 миллионов 700 тысяч пассажиров. Годом прорыва считается 2017 год, когда количество пассажиров превысило 5 миллионов. А прошедший год в истории компании был самым ярким – через три аэропорта страны прошло 6 миллионов 200 тысяч пассажиров, говорится в пресс-релизе компании vipcommunications. Как отмечает руководитель отдела Авиационных услуг Ауримас Стиклюнас, последовательный рост компания фиксирует и в сфере обслуживаемых полётов.«Пять лет назад общее количество рейсов в Вильнюсском, Каунасском и Палангском аэропортах всего лишь немного превышало 38 тысяч, а в прошлом году мы обслужили более 61 тысячи полётов и зафиксировали рекорды во всех трёх филиалах. Мы наблюдали, что в прошлом году все три аэропорта были близки к своим пределам возможностей обслуживания потока пассажиров, однако они эффективно решили свои задачи по обслуживанию полётов, все филиалы справились с задачей невероятно хорошо», - утверждает Ауримас Стиклюнас.По словам руководителя отдела Авиационных услуг ещё один важный показатель деятельности – количестве перевозимых грузов, за пять лет вырос на 57%. От 10 тысяч тон до более чем 15 тысяч тон.Объединив свои силы, аэропорты страны принимают участие в конкурентной борьбе с крупнейшими аэропортами Европы. С авиаперевозчиками ведутся постоянные и интенсивные переговоры о новых направлениях полётов во все три аэропорта страны. Если в начале 2014 года из Литвы можно было летать в 53 направлениях, то в январе этого года путешественники выбирали из 90 различных направлений, в том числе – более 20 прямых рейсов в столицы стран Европы.В последние годы компания договорилась и о новых связях для представителей бизнеса, таких как полёты в финансовый центр Лондона и в крупные города Германии.«Что касается направлений, то мы высоко ценим компетентную команду отдела авиационных услуг, которая способна не только профессионально работать с крупными европейскими перевозчиками, но и реагировать на интересы предпринимателей или других заинтересованных сторон, таких как самоуправления. Известие о том, что появились новые бизнес-направления, очень важно для привлечения новых инвестиций в страну», - утверждает Марюс Гялжинис.С введением в стране единой системы воздушного транспорта авиаперевозчикам могут быть предложены более выгодные условия и система скидок, которая особенно успешно работает в небольших аэропортах Литвы - Каунасе и Паланге. По утверждению А.Стиклюнаса, это один из способов обратить внимание авиакомпаний и привлечь желаемые рейсы, успешно конкурировать не только с окружающими аэропортами, но и с аэропортами всей Европы за новые рейсы и привлечение новых авиакомпаний.«Для авиаперевозчиков в аэропортах Вильнюса и Паланги мы применяем скидку на новый маршрут в течение 3 лет, система скидок также активируется, если поток пассажиров на маршруте увеличивается. В Каунасе система скидок зависит от количества перевезенных путешественников», - рассказывает А.Стиклюнас.От Литовских аэропортов авиаперевозчики получают больше привлекательных предложений. Одним из них - программа поощрения сети, когда компании, которые осуществляют полёты как минимум из двух аэропортов нашей страны и перевозят установленное минимальное количество путешественников, получают скидки на аэропортовые сборы. Некоторые компании получают помощь «de-minimis», когда за новый маршрут или дополнительную частоту рейсов в течение трех лет выделяется поддержка на сумму до 200 000 евро.Ещё одна инициатива сотрудничества – сессии «Blitz». Во время сессий все заинтересованные стороны страны или региона приглашаются на переговоры с авиаперевозчиками по вопросам новых направлений и частоты рейсов. Во время прямых встреч обсуждаются возможности сотрудничества. Представленная в прошлом году инициатива уже дала результаты - после этих сессий польская авиакомпания «LOT» начала осуществлять полеты из Каунаса в Варшаву.К сети Литовских аэропортов относятся три аэропорта в Вильнюсе, Каунасе и Паланге. В течение 2018 года они обслужили 6,3 миллиона пассажиров и 61 тысячу рейсов. Во время летнего сезона из Литовских аэропортов 14 авиакомпаний выполняют прямые авиарейсы по 86 регулярным направлениям в 67 городов 27 стран. Согласно данным Международного совета аэропортов (ACI Europe), Литовские аэропорты внесли в ВВП Литвы 2,5%. Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: Литовские аэропорты — статья прочитана 151 раз Комментарии