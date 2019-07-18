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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Сегодня заканчивается блиц-фотоконкурс «Мой взгляд на Евроигры»
Второго июля «Обзор» на своём сайте объявил о проведении блиц-фотоконкурса «Мой взгляд на Евроигры», посвящённого II Европейским играм. Эту идею поддержало Посольство Республики Беларусь в Литве.
Сегодня, 18 июля, как раз заканчивается срок, когда все желающие могли присылать свои фотографии в редакцию по адресу info@obzor.lt. Не забудьте сделать пометку «Евроигры», а также указать свои имя и фамилию, а также город.
Нет никаких жёстких требований к запечатлённому. Единственное пожелание – в кадре обязательно должен быть какой-нибудь элемент, деталь, связанные со II Европейскими играми. Следовательно, селфи «на фоне» также приветствуются.
Лучшие работы опубликованы на сайте www.obzor.lt, а победитель блиц-фотоконкурса получит приз, предоставленный белорусским посольством в Литве.
В этот раз "Обзор" публикует фотографии, присланные Татьяной ВОДОНОСОВОЙ (Клайпеда).
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: II Европейские игры, «Мой взгляд на Евроигры», блиц-фотоконкурс, блиц-конкурс
География: Белоруссия, Минск
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