Сегодня заканчивается блиц-фотоконкурс «Мой взгляд на Евроигры» 🔊 Воспроизвести







Второго июля «Обзор» на своём сайте объявил о проведении блиц-фотоконкурса «Мой взгляд на Евроигры», посвящённого II Европейским играм. Эту идею поддержало Посольство Республики Беларусь в Литве.



Сегодня, 18 июля, как раз заканчивается срок, когда все желающие могли присылать свои фотографии в редакцию по адресу info@obzor.lt. Не забудьте сделать пометку «Евроигры», а также указать свои имя и фамилию, а также город.



Нет никаких жёстких требований к запечатлённому. Единственное пожелание – в кадре обязательно должен быть какой-нибудь элемент, деталь, связанные со II Европейскими играми. Следовательно, селфи «на фоне» также приветствуются.



Лучшие работы опубликованы на сайте www.obzor.lt, а победитель блиц-фотоконкурса получит приз, предоставленный белорусским посольством в Литве.



В этот раз "Обзор" публикует фотографии, присланные Татьяной ВОДОНОСОВОЙ (Клайпеда).



Второго июля «Обзор» на своём сайте объявил о проведении блиц-фотоконкурса «Мой взгляд на Евроигры», посвящённого II Европейским играм. Эту идею поддержало Посольство Республики Беларусь в Литве.Сегодня, 18 июля, как раз заканчивается срок, когда все желающие могли присылать свои фотографии в редакцию по адресу info@obzor.lt. Не забудьте сделать пометку «Евроигры», а также указать свои имя и фамилию, а также город.Нет никаких жёстких требований к запечатлённому. Единственное пожелание – в кадре обязательно должен быть какой-нибудь элемент, деталь, связанные со II Европейскими играми. Следовательно, селфи «на фоне» также приветствуются.Лучшие работы опубликованы на сайте www.obzor.lt, а победитель блиц-фотоконкурса получит приз, предоставленный белорусским посольством в Литве.В этот раз "Обзор" публикует фотографии, присланные Татьяной ВОДОНОСОВОЙ (Клайпеда). Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: II Европейские игры, «Мой взгляд на Евроигры», блиц-фотоконкурс, блиц-конкурс География: Белоруссия, Минск — статья прочитана 119 раз Комментарии