Пресс-центр Славянского базара украшали работы Феликса Гумена 🔊 Воспроизвести На улицах фестиваля. Фото Александра Шахова, "Обзор"



Все дни фестиваля "Славянский базар в Витебске-2019" его пресс-центр украшали работы Феликса Гумена. Работа этого же художника была подарена в день торжественного открытия фестиваля Таисии Повалий на церемонии закладки ее звезды перед Летним Амфитеатром.



Как пообещали на одной из пресс-конференций организаторы "Славянского базара", отныне лауреаты выше упомянутой фестивальной премии будут получать работы художников всегда.



Что касается церемонии открытия данной выставки, которая прошла еще в начале фестиваля, сам Феликс Гумен, он нисколько не обделен представленностью своих работ в белорусских регионах.



"К сожалению, в Белоруссии моих работ нет только в Гомеле. Негде хранить. Зато в Витебске, в нашем Художественном музее, более трёхсот моих работ. Я всегда с радостью дарю свои акварели. Акварелью можно передать безмятежную синеву небес, кружева облаков, пелену тумана. Она обладает огромными стилевыми возможностями", - отметил, в частности, художник. Все дни фестиваля "Славянский базар в Витебске-2019" его пресс-центр украшали работы Феликса Гумена. Работа этого же художника была подарена в день торжественного открытия фестиваля Таисии Повалий на церемонии закладки ее звезды перед Летним Амфитеатром.Как пообещали на одной из пресс-конференций организаторы "Славянского базара", отныне лауреаты выше упомянутой фестивальной премии будут получать работы художников всегда.Что касается церемонии открытия данной выставки, которая прошла еще в начале фестиваля, сам Феликс Гумен, он нисколько не обделен представленностью своих работ в белорусских регионах."К сожалению, в Белоруссии моих работ нет только в Гомеле. Негде хранить. Зато в Витебске, в нашем Художественном музее, более трёхсот моих работ. Я всегда с радостью дарю свои акварели. Акварелью можно передать безмятежную синеву небес, кружева облаков, пелену тумана. Она обладает огромными стилевыми возможностями", - отметил, в частности, художник. Как говорят справочные Интернет-сайты, Феликс Фёдорович Гумен – выдающееся и уникальное явление в современной белорусской и мировой живописи, чьё имя не потеряется среди других выдающихся прошлого и будущего. Он уже теперь занял своё твёрдое и почётное место среди лучших.



Феликс Фёдорович Гумен являлся членом Союза художников СССР с 1965 года (в возрасте 24 года) по 2006 год. Вышел из Союза в связи с тем, что многое происходящее там не соответствует личным убеждениям художника. В этом он, к слову сказать, признался и на церемонии открытия своей выставки в дирекции "Славянского базара". Василий ГОРОДИН , "Обзор" Категории: культура, в Беларуси Ключевые слова: выставка, "Славянский базар в Витебске" — статья прочитана 141 раз Комментарии