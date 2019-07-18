|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
Загрузка...
В Москве чиновники попали под статью из-за геев, усыновивших детей
Следственный комитет России (СКР) возбудил дело против сотрудников соцзащиты московского района Марьино из-за того, что те позволили однополой паре мужчин воспитывать двух усыновленных детей. Это следует из информации, размещенной на сайте СКР.
«Как полагает следствие, сотрудники отдела социальной защиты, достоверно зная о сложившейся ситуации в семье усыновленных детей, не приняли надлежащих мер по защите несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», — говорится в сообщении. В отношении чиновников возбуждено уголовное дело из-за недобросовестного отношения к работе, которое повлекло нарушение прав и законных интересов граждан.
О гей-паре с детьми правоохранители узнали в июне, когда в больницу поступил 12-летний ребенок. Отвечая на вопросы о родителях, он рассказал, что живет с двумя папами. Один из мужчин воспитывает детей с 2010 года, передает URA.RU со ссылкой на телеканал 360.
Загрузка...
ura.news
Категории: общество, чп и криминал, в России, дом и быт
География: Россия
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|