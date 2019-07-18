Загрузка... В Москве чиновники попали под статью из-за геев, усыновивших детей 🔊 Воспроизвести Один из мужчин воспитывает усыновленных детей с 2010 года Фото: Guillaume Paumier/Flickr



Следственный комитет России (СКР) возбудил дело против сотрудников соцзащиты московского района Марьино из-за того, что те позволили однополой паре мужчин воспитывать двух усыновленных детей. Это следует из информации, размещенной на сайте СКР.



«Как полагает следствие, сотрудники отдела социальной защиты, достоверно зная о сложившейся ситуации в семье усыновленных детей, не приняли надлежащих мер по защите несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», — говорится в сообщении. В отношении чиновников возбуждено уголовное дело из-за недобросовестного отношения к работе, которое повлекло нарушение прав и законных интересов граждан.



О гей-паре с детьми правоохранители узнали в июне, когда в больницу поступил 12-летний ребенок. Отвечая на вопросы о родителях, он рассказал, что живет с двумя папами. Один из мужчин воспитывает детей с 2010 года, передает Следственный комитет России (СКР) возбудил дело против сотрудников соцзащиты московского района Марьино из-за того, что те позволили однополой паре мужчин воспитывать двух усыновленных детей. Это следует из информации, размещенной на сайте СКР.«Как полагает следствие, сотрудники отдела социальной защиты, достоверно зная о сложившейся ситуации в семье усыновленных детей, не приняли надлежащих мер по защите несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», — говорится в сообщении. В отношении чиновников возбуждено уголовное дело из-за недобросовестного отношения к работе, которое повлекло нарушение прав и законных интересов граждан.О гей-паре с детьми правоохранители узнали в июне, когда в больницу поступил 12-летний ребенок. Отвечая на вопросы о родителях, он рассказал, что живет с двумя папами. Один из мужчин воспитывает детей с 2010 года, передает URA.RU со ссылкой на телеканал 360. Загрузка... ura.news Категории: общество, чп и криминал, в России, дом и быт Ключевые слова: дети, суд, браки, ЛГБТ География: Россия — статья прочитана 92 раза Комментарии