Загрузка... В Литве начали рассказывать правду о Грибаускайте 🔊 Воспроизвести © Photo: Facebook / Mindaugas Linge



Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте ссорилась с западными союзниками, вела себя неадекватно, превышала свои конституционные полномочия и была мужененавистницей. Такие сведения начали публиковать провластные литовские СМИ практически моментально после ухода Грибаускайте с поста президента. Похоже, после потери Ее Превосходительством власти литовцам предстоит еще не раз узнать шокирующую информацию о «красной Дале».



Информационное агентство BNS в первый рабочий день нового президента Литвы опубликовало материал о внешней политике предыдущего президента Дали Грибаускайте на основе воспоминаний работавших с ней людей. Воспоминаниями о Дале Поликарповне с журналистами поделились несколько десятков литовских и зарубежных политиков и дипломатов. Все они пожелали сохранить анонимность. Бывший президент Литвы Даля Грибаускайте ссорилась с западными союзниками, вела себя неадекватно, превышала свои конституционные полномочия и была мужененавистницей. Такие сведения начали публиковать провластные литовские СМИ практически моментально после ухода Грибаускайте с поста президента. Похоже, после потери Ее Превосходительством власти литовцам предстоит еще не раз узнать шокирующую информацию о «красной Дале».Информационное агентство BNS в первый рабочий день нового президента Литвы опубликовало материал о внешней политике предыдущего президента Дали Грибаускайте на основе воспоминаний работавших с ней людей. Воспоминаниями о Дале Поликарповне с журналистами поделились несколько десятков литовских и зарубежных политиков и дипломатов. Все они пожелали сохранить анонимность.



Однако желаемого впечатления противоречивости и неоднозначности Ее бывшего Превосходительства после прочтения текста не складывается. Даля Грибаускайте предстает, конечно, неординарной личностью, но при этом одиозной, отталкивающей и глубоко неприятной.



Чего стоит одно откровение, что бывшая глава Литвы — мужененавистница и сексистка, для общения с которой иностранные государства специально направляли в Вильнюс послами женщин?



«Дипломаты вскоре поняли, что для того, чтобы добиться решений, недостаточно убедить литовских министров. Властный президент всегда может изменить решение, поэтому всегда ценили возможность пообщаться лично с Грибаускайте. Такая привилегия была у послов-женщин, с которыми Грибаускайте регулярно встречалась за обеденным столом. Приемы без мужчин по очереди устраивали послы разных стран. Неудивительно, что к концу второго срока полномочий Грибаускайте посольства в Литве возглавило немало женщин», — пишет DELFI и добавляет, что после смены главы государства США и Великобритания намерены направить послами в Литву мужчин.



Почему Грибаускайте предпочитала послам послиц — ее личное дело, хотя привычка отдавать предпочтение коллегам по половому признаку характеризует Далю Поликарповну не лучшим образом. В любом случае, такое поведение — не криминал.



Однако тут же журналисты мимоходом отмечают, что Грибаускайте грубо превышала свои полномочия и, вопреки Конституции, решала вопросы, которые относятся к компетенции парламента и правительства, а не президента Литвы.



Впрочем, Америку здесь они не открыли. Литовские политики первого эшелона еще в прошлом году жаловались, что presidente превращает Литву в диктатуру. Обсуждался даже импичмент Грибаускайте за давление на прессу и использование в политических целях Генеральной прокуратуры, но за год до истечения ее второго президентского срока литовские элиты решили зря не суетиться.



Анонимные политики и дипломаты вообще подтверждают многое из того, что давно всем было известно, дополняя признанные факты примечательными подробностями о том, как работала «дипломатия Грибаускайте».



Например, подтверждается, что Литва при Дале Поликарповне переругалась со всеми соседями преимущественно из-за личных коммуникативных качеств г-жи президента.



Со всеми Грибаускайте пыталась выстраивать отношения в начале президентства, и со всеми что-то не заладилось. В Москве после того, как первое лицо Литвы назвало Россию «террористическим государством», перестали общаться с представителями этой страны вплоть до уровня глав департаментов литовского МИД.



В отношениях с Минском самым большим поражением признается Белорусская атомная станция. Даля Грибаускайте упустила момент, когда можно реально повлиять на ее строительство, и после этого вовсе отказалась от диалога с соседней страной. «Беларусь я расцениваю как часть территории России», — говорила она в конце своего президентства.



Интереснее всего отношения с Польшей. Президент Литвы до последнего была против назначения премьер-министра соседней страны Дональда Туска председателем Евросовета, а про своего бывшего польского коллегу Бронислава Коморовского сплетничала, что он алкоголик.



«Не надо поддаваться давлению со стороны Польши, не надо все усложнять и думать, что нам она очень нужна», — говорила Грибаускайте. Она прервала традицию поездок глав Литвы в Варшаву на празднование Дня независимости Польши 11 ноября и затормозила реализацию совместных энергетических проектов двух стран.



Неудивительно, что отношения Литвы и Польши при Грибаускайте назывались худшими межгосударственными отношениями между странами — членами НАТО и Евросоюза.



Да что там Польша!



От невыносимого характера литовского лидера выли даже американцы, с которыми Даля Поликарповна тоже умудрилась переругаться.



Грибаускайте якобы говорила, что в Литве «американцы больше хозяйничать не будут», отказалась принимать узников тюрьмы Гуантанамо и отвергла приглашение о встрече с президентом США Бараком Обамой.



Правда, ко второму сроку Грибаускайте стала вполне проамериканским президентом, но Вашингтону было по-прежнему нелегко с ней общаться. И не только Вашингтону. Латвия с Эстонией бесились от того, что президент Литвы завела привычку высказываться от имени всей Прибалтики. Военные союзники умоляли литовского лидера не делать публичных заявлений по ведущимся тайным переговорам о милитаризации восточного приграничья НАТО.



Что самое интересное во всех этих откровениях? То, что опубликованы они были 15 июля, а вступление в должность нового президента Литвы Гитанаса Науседы состоялось 12 июля.



То есть Грибаускайте начали «мочить» практически моментально после ее ухода из власти, причем занялось этим «придворное» информационное агентство BNS.



Можно предположить, какие ушаты шокирующей информации о бывшей главе государства выльются на литовцев в дальнейшем, если уже сейчас все так бодро развивается.



Публикация BNS дает некоторое представление о том, что будет дальше. В ней есть сразу два намека на выдающееся прошлое «железной леди Прибалтики».



Цитируются слова Грибаускайте, адресованные одному из своих визави, что в семье ее не воспитывали патриоткой. Понятно, о чем речь. Отец Дали Поликарповны был сотрудником НКВД и «красным партизаном», воевавшим с «лесными братьями». К современному литовскому пониманию патриотизма деятельность и убеждения Поликарпа Грибаускаса в самом деле не имеют никакого отношения.



Еще того хлеще рассказ о единственной встрече президента Грибаускайте с Владимиром Путиным. «У нас есть общие друзья в Санкт-Петербурге», — якобы сказал в 2010 году тогдашний премьер-министр России тогдашнему президенту Литвы.



Остается только догадываться, на кого намекал бывший сотрудник Ленинградского управления КГБ СССР бывшей ленинградской студентке-заочнице?



Неужели на своего коллегу по «прибалтийскому» отделу ленинградского управления Сергея Арнесова, который утверждает, что Даля Грибаускайте была завербована КГБ в 1981 году лично замом Андропова?



Если экс-президента продолжат «мочить» теми же темпами, тема «красной Дали» неизбежно получит развитие. Литовцам предстоит узнать еще много познавательного про агента «Магнолию». Теперь, когда у Дали Поликарповны нет контроля над прокуратурой, судом и спецслужбами, литовские политики (особенно мужчины) точно не откажут себе в удовольствии сравнять с землей репутацию «железной леди Прибалтики».



Автор: Александр Носович для Из полученных данных складывается откровенно неприглядный образ бывшего президента Литвы. Авторы материала старались указать на противоречивость Грибаускайте. Для оценки фактов трудовой биографии г-жи президента они привлекают как сторонников, так и критиков «железной леди Прибалтики».Однако желаемого впечатления противоречивости и неоднозначности Ее бывшего Превосходительства после прочтения текста не складывается. Даля Грибаускайте предстает, конечно, неординарной личностью, но при этом одиозной, отталкивающей и глубоко неприятной.Чего стоит одно откровение, что бывшая глава Литвы — мужененавистница и сексистка, для общения с которой иностранные государства специально направляли в Вильнюс послами женщин?«Дипломаты вскоре поняли, что для того, чтобы добиться решений, недостаточно убедить литовских министров. Властный президент всегда может изменить решение, поэтому всегда ценили возможность пообщаться лично с Грибаускайте. Такая привилегия была у послов-женщин, с которыми Грибаускайте регулярно встречалась за обеденным столом. Приемы без мужчин по очереди устраивали послы разных стран. Неудивительно, что к концу второго срока полномочий Грибаускайте посольства в Литве возглавило немало женщин», — пишет DELFI и добавляет, что после смены главы государства США и Великобритания намерены направить послами в Литву мужчин.Почему Грибаускайте предпочитала послам послиц — ее личное дело, хотя привычка отдавать предпочтение коллегам по половому признаку характеризует Далю Поликарповну не лучшим образом. В любом случае, такое поведение — не криминал.Однако тут же журналисты мимоходом отмечают, что Грибаускайте грубо превышала свои полномочия и, вопреки Конституции, решала вопросы, которые относятся к компетенции парламента и правительства, а не президента Литвы.Впрочем, Америку здесь они не открыли. Литовские политики первого эшелона еще в прошлом году жаловались, что presidente превращает Литву в диктатуру. Обсуждался даже импичмент Грибаускайте за давление на прессу и использование в политических целях Генеральной прокуратуры, но за год до истечения ее второго президентского срока литовские элиты решили зря не суетиться.Анонимные политики и дипломаты вообще подтверждают многое из того, что давно всем было известно, дополняя признанные факты примечательными подробностями о том, как работала «дипломатия Грибаускайте».Например, подтверждается, что Литва при Дале Поликарповне переругалась со всеми соседями преимущественно из-за личных коммуникативных качеств г-жи президента.Со всеми Грибаускайте пыталась выстраивать отношения в начале президентства, и со всеми что-то не заладилось. В Москве после того, как первое лицо Литвы назвало Россию «террористическим государством», перестали общаться с представителями этой страны вплоть до уровня глав департаментов литовского МИД.В отношениях с Минском самым большим поражением признается Белорусская атомная станция. Даля Грибаускайте упустила момент, когда можно реально повлиять на ее строительство, и после этого вовсе отказалась от диалога с соседней страной. «Беларусь я расцениваю как часть территории России», — говорила она в конце своего президентства.Интереснее всего отношения с Польшей. Президент Литвы до последнего была против назначения премьер-министра соседней страны Дональда Туска председателем Евросовета, а про своего бывшего польского коллегу Бронислава Коморовского сплетничала, что он алкоголик.«Не надо поддаваться давлению со стороны Польши, не надо все усложнять и думать, что нам она очень нужна», — говорила Грибаускайте. Она прервала традицию поездок глав Литвы в Варшаву на празднование Дня независимости Польши 11 ноября и затормозила реализацию совместных энергетических проектов двух стран.Неудивительно, что отношения Литвы и Польши при Грибаускайте назывались худшими межгосударственными отношениями между странами — членами НАТО и Евросоюза.Да что там Польша!От невыносимого характера литовского лидера выли даже американцы, с которыми Даля Поликарповна тоже умудрилась переругаться.Грибаускайте якобы говорила, что в Литве «американцы больше хозяйничать не будут», отказалась принимать узников тюрьмы Гуантанамо и отвергла приглашение о встрече с президентом США Бараком Обамой.Правда, ко второму сроку Грибаускайте стала вполне проамериканским президентом, но Вашингтону было по-прежнему нелегко с ней общаться. И не только Вашингтону. Латвия с Эстонией бесились от того, что президент Литвы завела привычку высказываться от имени всей Прибалтики. Военные союзники умоляли литовского лидера не делать публичных заявлений по ведущимся тайным переговорам о милитаризации восточного приграничья НАТО.Что самое интересное во всех этих откровениях? То, что опубликованы они были 15 июля, а вступление в должность нового президента Литвы Гитанаса Науседы состоялось 12 июля.То есть Грибаускайте начали «мочить» практически моментально после ее ухода из власти, причем занялось этим «придворное» информационное агентство BNS.Можно предположить, какие ушаты шокирующей информации о бывшей главе государства выльются на литовцев в дальнейшем, если уже сейчас все так бодро развивается.Публикация BNS дает некоторое представление о том, что будет дальше. В ней есть сразу два намека на выдающееся прошлое «железной леди Прибалтики».Цитируются слова Грибаускайте, адресованные одному из своих визави, что в семье ее не воспитывали патриоткой. Понятно, о чем речь. Отец Дали Поликарповны был сотрудником НКВД и «красным партизаном», воевавшим с «лесными братьями». К современному литовскому пониманию патриотизма деятельность и убеждения Поликарпа Грибаускаса в самом деле не имеют никакого отношения.Еще того хлеще рассказ о единственной встрече президента Грибаускайте с Владимиром Путиным. «У нас есть общие друзья в Санкт-Петербурге», — якобы сказал в 2010 году тогдашний премьер-министр России тогдашнему президенту Литвы.Остается только догадываться, на кого намекал бывший сотрудник Ленинградского управления КГБ СССР бывшей ленинградской студентке-заочнице?Неужели на своего коллегу по «прибалтийскому» отделу ленинградского управления Сергея Арнесова, который утверждает, что Даля Грибаускайте была завербована КГБ в 1981 году лично замом Андропова?Если экс-президента продолжат «мочить» теми же темпами, тема «красной Дали» неизбежно получит развитие. Литовцам предстоит узнать еще много познавательного про агента «Магнолию». Теперь, когда у Дали Поликарповны нет контроля над прокуратурой, судом и спецслужбами, литовские политики (особенно мужчины) точно не откажут себе в удовольствии сравнять с землей репутацию «железной леди Прибалтики».Автор: Александр Носович для РУБАЛТИК Загрузка... rubaltic.ru Категории: политика, чп и криминал, история Ключевые слова: нарушения, Грибаускайте, критика, срок полномочий География: Литва — статья прочитана 59 раз Комментарии