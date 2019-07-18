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Саакашвили заявил, что во времена СССР на Украине жилось лучше

Фото: TASS/SOPA Images via ZUMA Wire/Pavlo Gonchar


Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что во времена СССР на Украине жилось лучше. сообщает ИЗВЕСТИЯ.

По его словам, тогда не было наглых чиновников, больницы были лучше, а с пациентов не брали денег. Также политик выступил против переименования улиц на Украине в рамках декоммунизации, заявив, что она должна произойти в головах.

Кроме того, Саакашвили считает, что единственными символами СССР в стране остаются разруха и отсутствие развития, цитирует «РИА Новости».
16 июля Конституционный суд Украины (КСУ) признал закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов» и запрет пропаганды их символики конституционными.

Закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов» приняли на Украине в мае 2015 года. Он предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых отсылают к СССР, а также снос памятников, которые, по мнению Киева, пропагандируют коммунистические идеи. В мае 2018 года бывший президент страны Петр Порошенко рассказал, что в рамках программы декоммунизации в республике снесли около 1,5 тыс. памятников Владимиру Ленину.

Так, в конце июня Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны отказала Коммунистической партии Украины (КПУ) в регистрации ее избирательного списка на внеочередных выборах Верховной рады из-за того, что устав, наименование и символика партии не соответствуют закону о декоммунизации.
iz.ru
Категории: политика, общество
Ключевые слова: выборы, Саакашвили, Рада
География: Украина
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добавлена сегодня, 18 июля, 10:00

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