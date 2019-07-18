Путин упростил получение гражданства России для большего числа украинцев 🔊 Воспроизвести Фото © Александр Река / ТАСС



Ранее возможность пользоваться упрощённым порядком получения российских документов была лишь у тех, кто проживал в Донецкой и Луганской народных республиках, передает



Президент Владимир Путин внёс изменения в указ от 29 апреля и упростил порядок получения гражданства для всех проживающих в России украинцев из Донецкой и Луганской областей, а не только из ДНР и ЛНР. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее возможность пользоваться упрощённым порядком получения российских документов была лишь у тех, кто проживал в Донецкой и Луганской народных республиках, передает ЛАЙФ Президент Владимир Путин внёс изменения в указ от 29 апреля и упростил порядок получения гражданства для всех проживающих в России украинцев из Донецкой и Луганской областей, а не только из ДНР и ЛНР. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Из документа следует, что теперь на получение российского гражданства в упрощённом порядке смогут рассчитывать украинцы, проживавшие во всех районах Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на 7 и 24 апреля 2014 года соответственно.



Ранее возможность пользоваться упрощённым порядком получения российских документов была лишь у тех, кто проживал в Донецкой и Луганской народных республиках.



Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. Российский лидер подчеркнул, что вопрос носит чисто гуманитарный характер. Причиной такого решения Путин назвал проблемную ситуацию с гражданскими правами на востоке Украины. life.ru Категории: политика, общество Ключевые слова: Путин, ДНР, ЛНР География: Россия — статья прочитана 55 раз Комментарии