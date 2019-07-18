Главная >> Новости >> политика, общество >> Путин упростил получение гражданства России для большего числа украинцев

Путин упростил получение гражданства России для большего числа украинцев

Фото © Александр Река / ТАСС


Ранее возможность пользоваться упрощённым порядком получения российских документов была лишь у тех, кто проживал в Донецкой и Луганской народных республиках, передает ЛАЙФ.

Президент Владимир Путин внёс изменения в указ от 29 апреля и упростил порядок получения гражданства для всех проживающих в России украинцев из Донецкой и Луганской областей, а не только из ДНР и ЛНР. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Из документа следует, что теперь на получение российского гражданства в упрощённом порядке смогут рассчитывать украинцы, проживавшие во всех районах Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на 7 и 24 апреля 2014 года соответственно.

Ранее возможность пользоваться упрощённым порядком получения российских документов была лишь у тех, кто проживал в Донецкой и Луганской народных республиках.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. Российский лидер подчеркнул, что вопрос носит чисто гуманитарный характер. Причиной такого решения Путин назвал проблемную ситуацию с гражданскими правами на востоке Украины.
life.ru
Категории: политика, общество
Ключевые слова: Путин, ДНР, ЛНР
География: Россия
статья прочитана 55 раз
добавлена сегодня, 18 июля, 08:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка