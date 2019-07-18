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СМИ сообщили о разводе экс-короля Малайзии с россиянкой Оксаной Воеводиной



Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся со своей супругой, россиянкой Оксаной Воеводиной.

Об этом в среду сообщил ТАСС со ссылкой на малайзийскую газету New Straits Times.

О причинах развода на данный момент не сообщается. Как сообщили изданию источники, пара оформила развод 1 июля.

Свадьба 49-летнего правителя и 25-летней победительницы конкурса красоты "Мисс Москва - 2015" состоялась в ноябре 2018 года.

21 мая у пары родился сын.

Мухаммад V © AP Photo/Vincent Thian


Twitter © su_is91
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ТАСС
Категории: общество, дом и быт
Ключевые слова: король, развод, Малазия
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добавлена сегодня, 18 июля, 20:00

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