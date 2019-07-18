Загрузка... СМИ сообщили о разводе экс-короля Малайзии с россиянкой Оксаной Воеводиной 🔊 Воспроизвести



Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся со своей супругой, россиянкой Оксаной Воеводиной.



Об этом в среду сообщил



О причинах развода на данный момент не сообщается. Как сообщили изданию источники, пара оформила развод 1 июля.



Свадьба 49-летнего правителя и 25-летней победительницы конкурса красоты "Мисс Москва - 2015" состоялась в ноябре 2018 года.



21 мая у пары родился сын.



Мухаммад V © AP Photo/Vincent Thian



Twitter © su_is91 Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся со своей супругой, россиянкой Оксаной Воеводиной.Об этом в среду сообщил ТАСС со ссылкой на малайзийскую газету New Straits Times.О причинах развода на данный момент не сообщается. Как сообщили изданию источники, пара оформила развод 1 июля.Свадьба 49-летнего правителя и 25-летней победительницы конкурса красоты "Мисс Москва - 2015" состоялась в ноябре 2018 года.21 мая у пары родился сын. Загрузка... ТАСС Категории: общество, дом и быт Ключевые слова: король, развод, Малазия — статья прочитана 95 раз Комментарии