ЕК пригрозила Польше судом 🔊 Воспроизвести РИА Новости



Еврокомиссия (ЕК) призвала Польшу исправить нарушения в судебной реформе за два месяца, сообщает



«Властям Польши даётся два месяца для принятия мер, необходимых для соответствия нашему мотивированному заключению. Если Польша их не примет, Еврокомиссия может передать это дело в Суд Европейского союза», — говорится в коммюнике ЕК.



В апреле сообщалось, что Еврокомиссия уведомила Польшу о запуске новой процедуры в отношении страны из-за претензий к судебной реформе.



В октябре 2018 года Европейский суд юстиции обязал Польшу приостановить судебную реформу.



Европейский суд юстиции принял постановление о том, что власти Польши должны приостановить действие законов, которые предусматривают снижение пенсионного возраста для судей Верховного суда. Еврокомиссия (ЕК) призвала Польшу исправить нарушения в судебной реформе за два месяца, сообщает RT «Властям Польши даётся два месяца для принятия мер, необходимых для соответствия нашему мотивированному заключению. Если Польша их не примет, Еврокомиссия может передать это дело в Суд Европейского союза», — говорится в коммюнике ЕК.В апреле сообщалось, что Еврокомиссия уведомила Польшу о запуске новой процедуры в отношении страны из-за претензий к судебной реформе.В октябре 2018 года Европейский суд юстиции обязал Польшу приостановить судебную реформу.Европейский суд юстиции принял постановление о том, что власти Польши должны приостановить действие законов, которые предусматривают снижение пенсионного возраста для судей Верховного суда. russian.rt.com Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: реформа, ЕК, суды География: Польша — статья прочитана 147 раз Комментарии