Загрузка... У Бориса Джонсона украли любимый велосипед 🔊 Воспроизвести Борис Джонсон



Политик признался, что был так расстроен кражей, что даже расплакался.. Кандидат на пост премьер-министра Британии Борис Джонсон заявил, что его любимый велосипед, на котором он на протяжении восьми лет ездил на работу, похитили, сообщил



Джонсон был весьма популярен у жителей Лондона и туристов в бытность мэром благодаря привычке ездить в мэрию на двухколесном транспорте. Некоторые всерьез заявляли, что мэр на велосипеде является таким же символом города, как, например, королевская гвардия.



По словам Джонсона, велосипеда он лишился совсем недавно: он не обнаружил его у здания парламента, где оставил байк перед работой.



Политик также признался, что был так расстроен кражей, что даже расплакался.



Джонсон рассказал, что велосипед был ему очень дорог – это был подарок английского велогонщика – чемпиона Олимпийских игр 1992 года и неоднократного участника гонки "Тур де Франс" Криса Бордмана. Политик признался, что был так расстроен кражей, что даже расплакался.. Кандидат на пост премьер-министра Британии Борис Джонсон заявил, что его любимый велосипед, на котором он на протяжении восьми лет ездил на работу, похитили, сообщил Sputnik Беларусь со ссылкой на телеканал Sky News.Джонсон был весьма популярен у жителей Лондона и туристов в бытность мэром благодаря привычке ездить в мэрию на двухколесном транспорте. Некоторые всерьез заявляли, что мэр на велосипеде является таким же символом города, как, например, королевская гвардия.По словам Джонсона, велосипеда он лишился совсем недавно: он не обнаружил его у здания парламента, где оставил байк перед работой.Политик также признался, что был так расстроен кражей, что даже расплакался.Джонсон рассказал, что велосипед был ему очень дорог – это был подарок английского велогонщика – чемпиона Олимпийских игр 1992 года и неоднократного участника гонки "Тур де Франс" Криса Бордмана. Загрузка... sputnik.by Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Лондон, велосипед, кража, Джонсон — статья прочитана 136 раз Комментарии