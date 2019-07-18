Премьер Литвы надеется, что с декабря снизится груз содержания терминала СПГ 🔊 Воспроизвести



В связи с жалобами концерна Achemos grupe властям на планы Минэнерго передать судно-хранилище терминала сжиженного природного газа (СПГ) отдельному предприятию и снизить таким образом затраты на содержание терминала для потребителей, премьер-министр Саулюс Сквярнялис выразил надежду на то, что эти споры не помешают принять решения, которые позволят с 1 декабря снизить плату за пользование терминалом.



"Это (снижение составляющей терминала СПГ – BNS) предусмотрено в правительственной программе, и мы точно должны сделать так, чтобы бремя содержания терминала сократилось", – заявил журналистам в среду после заседания С. Сквярнялис.



Он также выразил надежду на то, что с 1 декабря удастся снизить бремя содержания терминала: "Я верю, что так и будет". В связи с жалобами концерна Achemos grupe властям на планы Минэнерго передать судно-хранилище терминала сжиженного природного газа (СПГ) отдельному предприятию и снизить таким образом затраты на содержание терминала для потребителей, премьер-министр Саулюс Сквярнялис выразил надежду на то, что эти споры не помешают принять решения, которые позволят с 1 декабря снизить плату за пользование терминалом."Это (снижение составляющей терминала СПГ – BNS) предусмотрено в правительственной программе, и мы точно должны сделать так, чтобы бремя содержания терминала сократилось", – заявил журналистам в среду после заседания С. Сквярнялис.Он также выразил надежду на то, что с 1 декабря удастся снизить бремя содержания терминала: "Я верю, что так и будет". Во вторник мелкий акционер оператора терминалов углеводородов Klaipedos nafta - концерн Achemos grupe, выступающий против реорганизации находящейся в госуправлении компании, путем передачи судна-хранилища Independence дочернему предприятию компании Klaipedos nafta, обратился к президенту, премьеру и Еврокомиссии.



По мнению Achemos grupe, реорганизация Klaipedos nafta является незаконной.



Во вторник министр энергетики Жигимантас Вайчюнас сказал BNS, что план правительства по сокращению на 40% платы за терминал СПГ в четвертом квартале этого года будет реализован, невзирая на спор с Achemos grupe.



Министр не видит другого альтернативного способа снижения составляющей терминала СПГ в конце года, как перенос деятельности из Klaipedos nafta на предприятие спецназначения SGD terminalas (Терминал СПГ).



Achemos grupe считает, что в в отделяемой компании должна сохранится нынешняя структура акционеров – то есть группе должно принадлежать 10,41% ее акций. Между тем, если акции нового предприятия будут принадлежать лишь одному акционеру – Klaipedos nafta“ – будут нарушены интересы акционеров.



Klaipedos nafta, взявшая кредиты в банках и разделившее затраты на содержание терминала на 25 лет – до 2044 года, сможет снизить их на 23 млн евро – с приблизительно 66 млн до 43 млн евро. Для одной лишь Achemos grupe содержание терминала подешевеет на 5-6 млн евро в год.



Государству принадлежит 72,32% акций Klaipedos nafta, еще 10,41% акций принадлежит концерну Achemos grupe. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: газ, суд, планы, цена, ТСПГ, содержание, Ахема География: Литва — статья прочитана 125 раз Комментарии