Главная >> Новости >> политика, общество >> Лидер "Порядка и справедливости" не будет участвовать в выборах следующего года

Лидер Порядка и справедливости не будет участвовать в выборах следующего года



Лидер входящей в правящую коалицию партии "Порядок и справедливость" (ПС) Рямигиюс Жямайтайтис сказал, что не будет баллотироваться на парламентских выборах в Литве в следующем году.

"Сегодня я работаю в сейме, через год, очевидно, что срок моих полномочий закончится, и я перейду на работу в частный сектор, чем и занимался до сих пор", – сказал председатель ПС в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Р. Жямайтайтис работает в сейме третий срок полномочий с 2008 года.

ПС он возглавил в 2016 году.
BNS
Категории: политика, общество
Ключевые слова: сейм, выборы, Жематайтис
География: Литва
статья прочитана 146 раз
добавлена сегодня, 18 июля, 09:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка