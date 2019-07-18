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Лидер Порядка и справедливости не будет участвовать в выборах следующего года
Лидер входящей в правящую коалицию партии "Порядок и справедливость" (ПС) Рямигиюс Жямайтайтис сказал, что не будет баллотироваться на парламентских выборах в Литве в следующем году.
"Сегодня я работаю в сейме, через год, очевидно, что срок моих полномочий закончится, и я перейду на работу в частный сектор, чем и занимался до сих пор", – сказал председатель ПС в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas.
Р. Жямайтайтис работает в сейме третий срок полномочий с 2008 года.
ПС он возглавил в 2016 году.
Ключевые слова: сейм, выборы, Жематайтис
География: Литва
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