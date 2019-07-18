Лидер Порядка и справедливости не будет участвовать в выборах следующего года 🔊 Воспроизвести



Лидер входящей в правящую коалицию партии "Порядок и справедливость" (ПС) Рямигиюс Жямайтайтис сказал, что не будет баллотироваться на парламентских выборах в Литве в следующем году.



"Сегодня я работаю в сейме, через год, очевидно, что срок моих полномочий закончится, и я перейду на работу в частный сектор, чем и занимался до сих пор", – сказал председатель ПС в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas.



Р. Жямайтайтис работает в сейме третий срок полномочий с 2008 года.



ПС он возглавил в 2016 году. Лидер входящей в правящую коалицию партии "Порядок и справедливость" (ПС) Рямигиюс Жямайтайтис сказал, что не будет баллотироваться на парламентских выборах в Литве в следующем году."Сегодня я работаю в сейме, через год, очевидно, что срок моих полномочий закончится, и я перейду на работу в частный сектор, чем и занимался до сих пор", – сказал председатель ПС в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas.Р. Жямайтайтис работает в сейме третий срок полномочий с 2008 года.ПС он возглавил в 2016 году. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: сейм, выборы, Жематайтис География: Литва — статья прочитана 146 раз Комментарии