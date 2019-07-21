Наши ожидания – это наши проблемы? 🔊 Воспроизвести



Ведь, если верить речам, звучавшим в нашей стране в последние десять лет с самых высоких трибун, мы шли исключительно от победы к победе, и оставалось только пожалеть тот миллион (или всё-таки немножко меньше?) бывших жителей Литвы, покинувших наше государство: им на чужбине не увидеть воочию наши достижения, не пощупать их, дабы испытать гордость и чувство полного удовлетворения.



В день инаугурации, а иными словами – торжественного вступления в должность Гитанаса Науседы информагентство BNS поинтересовалось у представителей бизнеса, что стоило бы изменить новому главе Литовского государства в экономической политике страны? С момента инаугурации президента Литвы Гитанаса Науседы прошла уже почти неделя, но настроения той пятницы ещё живы в памяти. Живо, прежде всего, ожидание перемен. Точнее, желание перемен. И это, честно говоря, удивляет.Ведь, если верить речам, звучавшим в нашей стране в последние десять лет с самых высоких трибун, мы шли исключительно от победы к победе, и оставалось только пожалеть тот миллион (или всё-таки немножко меньше?) бывших жителей Литвы, покинувших наше государство: им на чужбине не увидеть воочию наши достижения, не пощупать их, дабы испытать гордость и чувство полного удовлетворения.В день инаугурации, а иными словами – торжественного вступления в должность Гитанаса Науседы информагентство BNS поинтересовалось у представителей бизнеса, что стоило бы изменить новому главе Литовского государства в экономической политике страны? Так, руководитель Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас считает, что от бывшего президента не было достаточно чёткого указания Министерству иностранных дел, посольствам, что наряду с политикой не следует забывать об экономике.



Совершенно непонятно, почему Д.Арлаускас считает, что незаменимый глава литовского МИДа, реализуя политические установки своего непосредственного патрона, не разделял основополагающее, по всей видимости, убеждение, что экономика должна прислуживать политике?



А исполнительный директор ассоциации «Investors’ Forum» Рута Скирене желает новому президенту не бояться чаще встречаться с бизнесом, потому что услышать о тех проблемах, с которыми сталкивается бизнес, полезно.



«Никто не говорит, что нужно потакать бизнесу или следовать его предложениям, но услышать, выслушать, увидеть эти проблемы на самом деле стоит. Хотелось бы, чтобы и первое лицо в стране продемонстрировало это уважение к бизнесу, так как его не хватает в Литве», - сказала Р.Скирене, не уточнив, а кто же не был обделён вниманием экс-руководителя. Разве что консерваторы? Так это неправда: вон сколько критики из уст Д.Грибаускайте прозвучало за последние годы хотя бы в адрес «крестьян».



Ещё жёстче высказалась владелица концерна «Vikonda» Йоланта Блажите.



«Хотелось бы, чтобы вновь избранный президент не ограничивался лишь лозунгами об уменьшении отчуждения, но и предпринимал какие-то действия. Например, укреплял дипломатическую сеть и использовал её не только для политической, но и для экономической дипломатии, - подчеркнула Й.Блажите, развивая пожелание Руты Скирене. - Хочется, чтобы президент не разделял литовских предпринимателей по формуле «люблю – не люблю», а объединил их во имя общей цели страны – создания максимально большой экономической стоимости».



Из этих слов вытекает вывод, что Д.Грибаускайте разделяла-таки бизнесменов. Неужели это так? Тогда почему об этом никто ранее не говорил, если это касается такой важной области в жизни государства, как бизнес?



Лидер Литовской конфедерации проф­союзов Инга Ругинене также ждёт от Г.Науседы больше внимания к профсоюзам.



«Нам бы очень хотелось, чтобы он возобновил и сделал более тесными отношения с профсоюзами. Пока мы этого не ощущаем, и отношения с Президентским дворцом всегда были холодными. Хотелось бы, чтобы новый президент видел в нас партнёров и возможность работать и сотрудничать максимально тесно, сообща», - сказал И.Ругинене.



И профсоюзам, оказывается, было что сказать главе страны в минувшие десять лет. Не говорили или их просто не желали слушать?



К слову, коснулся темы взаимопонимания внутри общества и Г.Науседа, пообещавший, что будет сотрудничать с Сеймом и правительством, опираясь на мудрость и холодный рассудок, и что он не станет идти на конфронтацию.



«Со всеми органами власти я постараюсь сотрудничать, добиваясь максимальной пользы для своей страны, а это можно сделать, не конфликтуя, без конфронтации, в поиске решений действительно нелегких проблем, – сказал Г.Науседа журналистам после президентской присяги в здании парламента. - Я верю, что это возможно сделать. Нужно только иметь холодный рассудок, мудрость и элементарную волю к этому».



Опять загадка! Можно ли эти слова понимать так, что у предшественника не было упомянутых качеств?



Если такой дефицит наблюдался, то почему в нашем демократическом государстве об этом заговорили только после ухода Д.Грибаускайте?



«Непонятно», - сказал бы автор этих строк, если бы хотел прикинуться простачком.



Прекрасно, что новый президент приходит к власти на волне таких позитивных ожиданий. Но богатый жизненный опыт многих читателей «Обзора» подсказывает, что порой ожидания очень сильно расходятся с суровой реальностью.



Уж как возлюбил народ в своё время, например, сладкоголосого Михаила Сергеевича… Да любой из новых руководителей стартует «во всём белом» да под фанфары! А вот финишируют они по-разному.



Бывший игрок сборной России по футболу Андрей Аршавин на пике своей карьеры как-то сказал в ответ на критику болельщиков: «Ваши ожидания – это ваши проблемы».



К слову, на любопытную коллизию в день инаугурации обратили внимание некоторые очевидцы.



Когда в Сейме закончилась церемония принесения присяги и «глашатай» объявил, что Президент Литовской Республики Гитанас Науседа с супругой покидают зал (чтобы отправиться к Президентскому дворцу на площади Дауканто и торжественно перенять и его), Даля Грибаускайте посидела-посидела в ожидании торжественной информации о своём уходе из зала, но так и не дождалась его.



Возможно, именно этим объясняется тот факт, что штандарт уходящего в отставку президента спустили с флагштока, свернули и передали военному, чтобы тот отдал его бывшей хозяйке дворца, но Д.Грибаускайте, как опять же показалось некоторым очевидцам, не посчитала нужным его взять.



Неужели обиделась? Неужели она не знает, что всенародная любовь является лишь бесплатным приложением к президентской должности?



Стал президентом – все рейтинги популярности твои, ушёл с поста – популярность тут же как будто выключили.



Впрочем, автор этих строк уверен, что все очевидцы клевещут, и у нас – идиллия с гармонией.



Понять бы только, почему это народ нынче так много ждёт от Гитанаса Науседы? Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: политика Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1175 — статья прочитана 182 раза Комментарии