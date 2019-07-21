Идеи для Лукишкской тюрьмы 🔊 Воспроизвести На месте закрытой в начале июля Лукишкской тюрьмы в центре Вильнюса может появиться центр стартапов, туристический объект или гостиница.



Такие идеи доминировали на дискуссии политиков, предпринимателей и общественников в тюремной церкви на минувшей неделе.



Министр юстиции Эльвинас Янкявичюс призвал использовать это пространство как можно скорее. По его словам, это должно быть открытое для всех пространство.



Комплекс из шести зданий на территории два гектара находится вблизи государственных ведомств, таких как Верховный суд Литвы, МИД, Сейм.



Министр экономики и инноваций Виргиниюс Синкявичюс считает, что бывшая Лукишкская тюрьма может стать популярным туристическим пространством, здесь может появиться место для мастерских стартапов и пятизвёздочный отель. Такие идеи доминировали на дискуссии политиков, предпринимателей и общественников в тюремной церкви на минувшей неделе.Министр юстиции Эльвинас Янкявичюс призвал использовать это пространство как можно скорее. По его словам, это должно быть открытое для всех пространство.Комплекс из шести зданий на территории два гектара находится вблизи государственных ведомств, таких как Верховный суд Литвы, МИД, Сейм.Министр экономики и инноваций Виргиниюс Синкявичюс считает, что бывшая Лукишкская тюрьма может стать популярным туристическим пространством, здесь может появиться место для мастерских стартапов и пятизвёздочный отель. «Пятизвёздочный отель даже не был бы уникальным. В Турции, Финляндии, других государствах есть пятизвёздочные отели в тюрьмах», – сказал В.Синкявичюс.



По его словам, сохранившиеся здания нужно изменять как можно меньше, это «поможет обрести иной Вильнюс».



После закрытия Лукишкской тюрьмы здесь проводятся экскурсии.



Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что сначала нужно снести тюремный забор, хотя он и находится под охраной как объект культурного наследия.



Он тоже рассуждал об идеях создать здесь отель, культурное пространство или пространство для экономической деятельности, и утверждал, что комплекс зданий мог бы перенять муниципалитет.



По мнению главы Департамента культурного наследия Видмантаса Безараса, ещё предстоит оценить, как можно будет обустроить эту территорию.



«Необходимо всё изучить, и тогда общество должно определиться, какую часть следует не трогать и сохранить как эталон, какую можно менять и какую можно будет снести», – сказал В.Безарас.



Напомним, что последние арестованные и осуждённые были вывезены из Лукишкской тюрьмы в конце июня. За период с начала января в общей сложности отсюда выселено почти 600 человек. BNS Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Лукишкская тюрьма Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1175 — статья прочитана 193 раза Комментарии