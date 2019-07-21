Летние скидки «Tele2»: смартфоны на 150 евро дешевле 🔊 Воспроизвести



Оператор телекоммуникационной связи «Tele2» продолжает объявлять о летних скидках на покупку смартфонов и раздаёт гигабайты в подарок. Последние заманчивые предложения ждут клиентов во всех салонах оператора «Tele2» и интернет-магазине www.tele2.lt.



«Лето - прекрасное время для обновления наших смартфонов, поэтому мы приготовили эксклюзивные предложения для наших клиентов на покупку телефонов одного из самых популярных производителей. И, чтобы не надо было задумываться во время отпуска о балансе интернет-трафика, мы дарим всем к новому плану неограниченное количество гигабайтов на протяжении всего лета», - заявляет Вайда БУРНИЦКЕНЕ, директор по маркетингу «Tele2».



Хорошие новости для поклонников «Samsung» «Лето - прекрасное время для обновления наших смартфонов, поэтому мы приготовили эксклюзивные предложения для наших клиентов на покупку телефонов одного из самых популярных производителей. И, чтобы не надо было задумываться во время отпуска о балансе интернет-трафика, мы дарим всем к новому плану неограниченное количество гигабайтов на протяжении всего лета», - заявляет Вайда БУРНИЦКЕНЕ, директор по маркетингу «Tele2». Желающим приобрести новый смартфон с договором компания «Tele2» в настоящее время предлагает три привлекательных предложения, что позволит им сэкономить до 150 евро.



Одно из таких предложений предназначено для стильного смартфона «Samsung Galaxy A50» с минималистским дизайном. После оплаты первоначального взноса в размере 45 евро и подписания договора телефон со 128 ГБ встроенной памяти будет стоить 10,58 евро/мес. При покупке смартфона с договором он обойдётся в 298,92 евро (цена без договора - 349,00 евро).



Экран - ещё больше



Тем, кто хотел бы приобрести смартфон «Samsung» с ещё большим, 6,7-дюймовым экраном, стоит выбрать «Samsung Galaxy A70».



После оплаты первоначального взноса в размере 52 евро и подписания договора этот телефон со 128 ГБ встроенной памяти будет стоить 12,37 евро/мес. При покупке смартфона с договором он обойдётся в 348,88 евро (цена без договора - 399,00 евро).



Редкий случай – «Huawei P30» на 150 евро дешевле



Мечтающим о смартфоне «Huawei» следует особенно поторопиться, так как «Huawei P30» в настоящее время можно приобрести аж на 150 евро дешевле. После оплаты первоначального взноса в размере 82 евро и подписания договора этот телефон со 128 ГБ встроенной памяти будет стоить 19,45 евро/мес. При покупке смартфона с договором он обойдётся в 548,80 евро (цена без договора - 699,00 евро).



Эти предложения действительны для указанных телефонов и с указанными платежами при подписании договора на 24 месяца с любым тарифным планом «Tele2» на неограниченное количество разговоров и SMS (от 7,50 евро/мес.), как это заявленно на сайте www.tele2.lt.



При покупке устройства дополнительно взимается государственный сбор на носители информации в размере 5,25 евро.



Летом пользуйтесь интернетом без ограничений - гигабайты в подарок!



Но и это ещё не всё. Клиентам, подписавшим договор на 12 или 24 месяца и выбравшим платёжный план с неограниченным количеством разговоров, SMS и 500 МБ или более (от 7.50 евро/мес.) - «Tele2» предлагает неограниченные гигабайты на протяжении всего лета. Подаренные гигабайты действительны в течение 90 дней на всей территории Литвы.



На услуги распространяются Правила добросовестного использования. Время и количество предложений ограничены. В странах ЕС применяется пересчёт данных. После использования всего объёма предоставленных данных (в странах ЕС/ЕЭЗ - пересчитанного), вы сможете заказать ещё, выбрав одно из представленных вам предложений.



Для получения дополнительной информации посетите www.tele2.lt/ES или позвоните по номеру 117. "Обзор" Категории: технологии Ключевые слова: Tele2 Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1175 — статья прочитана 179 раз Комментарии