Если вы заболели… 🔊 Воспроизвести



Не все жители Литвы, которые болели и получили больничный лист, подали в Фонд социального страхования («Содру») заявку на получение денег за время болезни. «Содра» выслала этим людям напоминание и призвала их подать заявку. За последний год такие заявки не подали 45 000 жителей – это 4% всех случаев.



«Мы хотим напомнить и призвать жителей подать заявку на получение пособия по болезни. Подать такую заявку достаточно один раз, а потом она действует автоматически неограниченное время.



Людям, которые болели и получили больничный, но не подали такую заявку, на их страницы в «Содре» и на электронную почту мы выслали напоминание заполнить эту заявку», – рассказал представитель «Содры» Эвалдас Микутис.



Такую заявку надо подать не позже, чем через 12 месяцев после получения больничного. «Мы хотим напомнить и призвать жителей подать заявку на получение пособия по болезни. Подать такую заявку достаточно один раз, а потом она действует автоматически неограниченное время.Людям, которые болели и получили больничный, но не подали такую заявку, на их страницы в «Содре» и на электронную почту мы выслали напоминание заполнить эту заявку», – рассказал представитель «Содры» Эвалдас Микутис.Такую заявку надо подать не позже, чем через 12 месяцев после получения больничного. Всего «Содра» выслала сообщения 70 000 жителей, 30 000 из них получили уведомления и по электронной почте. Часть жителей выплаты не получат, поскольку болели лишь 1-2 дня, но, тем не менее, они получили напоминание подать такую заявку, которая действует неограниченное время.



Такую заявку можно подать, не выходя из дома, – через свою страницу на сайте «Содры». Нужно лишь в разделе «Заявления» заполнить форму заявки на получение пособия по болезни.



Такие заявки уже подали 725 000 жителей – больше половины всех застрахованных жителей.



«Бывает такое, что человек болел, а потом забыл подать заявку. После получения такой заявки мы проверяем, были ли больничные, и выплачиваем деньги за прошедший период, это также является гарантом того, что после оформления больничного у врача человек автоматически получит пособие по болезни», – сказал Микутис.



Если человек подавал такую заявку до августа 2016 г., надо подать её ещё раз. ru.delfi.lt Категории: здоровье Ключевые слова: «Содра» Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1175 — статья прочитана 150 раз Комментарии