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Новый этап реновации многоквартирных домов: подписание договоров о государственной поддержке

Квартальная реновация. Фото из архива BETA.
Агентство энергоэффективности в жилом секторе (Būsto energijos taupymo agentūra - BETA) начинает подписание договоров о государственной помощи по реализации проектов реновации многоквартирных домов в рамках последнего приглашения.

В общей сложности в рамках последнего приглашения поступило более 700 проектов по обновлению многоквартирных домов, почти треть из них уже имеет согласие финансовых учреждений.

В соответствии с утверждёнными 22 июня с.г. правительством Литовской Республики Правилами предоставления государственной поддержки на обновление многоквартирных домов договоры подписываются с администраторами проектов, уже имеющих согласие финансовых учреждений на получение льготного кредитования.
«Подписание договоров о предоставлении государственной поддержки между BETA и администратором проекта является первым шагом к началу обновления многоквартирного дома, потому что только после подписания этого договора могут быть начаты другие этапы процесса реновации», - отмечает директор BETA Валюс Сярбента.

Спрос на реновацию жилья растёт

В рамках реализации Программы реновации многоквартирных домов с 2013 года было обновлено 65 тыс. квартир, или 2254 здания.

По утверждению руководителя BETA, благодаря реновации жилого помещения сокращаются расходы на отопление, а реновация многоквартирного дома для жильцов квартиры ассоциируется и с увеличением стоимости жилья - люди в таких домах, как правило, более охотно покупают или арендуют жильё.

«Успешные проекты по соседству привели к увеличению числа людей, обращающихся с заявками на реновацию жилья. Люди заметили преимущества обновления места жительства, такие как более красивая среда обитания и более низкие расходы на отопление», - подчёркивает В.Сярбента.

С каждым годом число людей, желающих обновить свой многоквартирный дом, растёт – об этом свидетельствуют и результаты последнего приглашения - количество поданных заявок увеличилось на одну пятую.

Наибольшее количество заявок поступает из крупных городов

По словам В.Сярбенты, в ближайшее время начнутся закупки проектных и подрядных работ по проектам последнего приглашения.

В рамках последнего приглашения заявки подали 56 муниципалитетов страны, причём большинство заявок поступило из Клайпедского (65), Вильнюсского (58) и Каунасского (36) муниципалитетов. Особой активностью отличились также городские самоуправления Электренай (30), Панявежиса (23) и Шяуляй (23).

«Почти четверть всех заявок по новейшему приглашению составили заявки из трёх крупнейших городов страны. Это особенно важно при оценке процессов в контексте всей страны - в трёх самых крупных городах Литвы количество старых многоквартирных домов составляет почти 50% всех нуждающихся в реновации многоквартирных домов в стране. Поэтому интенсивная работа по повышению энергоэффективности зданий в этих муниципалитетах имеет большое значение для энергетического хозяйства всей страны», - считает эксперт.

Инвестируют 300 млн евро

Было решено финансировать все 707 проектов, поступивших на последнем этапе подачи заявок и соответствующих установленным требованиям, а общая сумма инвестиций достигает 300 млн евро.

Расчёты экспертов показывают, что после завершения 400 проектов реновации многоквартирных домов, которые в настоящее время осуществляются в Литве, будет обновлено около 50% всех многоквартирных домов, находящихся в небольших муниципалитетах.
"Обзор"
Категории: дом и быт
Ключевые слова: реновация
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1175
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добавлена сегодня, 21 июля, 09:40

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