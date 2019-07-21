Новый этап реновации многоквартирных домов: подписание договоров о государственной поддержке 🔊 Воспроизвести Квартальная реновация. Фото из архива BETA. Агентство энергоэффективности в жилом секторе (Būsto energijos taupymo agentūra - BETA) начинает подписание договоров о государственной помощи по реализации проектов реновации многоквартирных домов в рамках последнего приглашения.



В общей сложности в рамках последнего приглашения поступило более 700 проектов по обновлению многоквартирных домов, почти треть из них уже имеет согласие финансовых учреждений.



В соответствии с утверждёнными 22 июня с.г. правительством Литовской Республики Правилами предоставления государственной поддержки на обновление многоквартирных домов договоры подписываются с администраторами проектов, уже имеющих согласие финансовых учреждений на получение льготного кредитования. В общей сложности в рамках последнего приглашения поступило более 700 проектов по обновлению многоквартирных домов, почти треть из них уже имеет согласие финансовых учреждений.В соответствии с утверждёнными 22 июня с.г. правительством Литовской Республики Правилами предоставления государственной поддержки на обновление многоквартирных домов договоры подписываются с администраторами проектов, уже имеющих согласие финансовых учреждений на получение льготного кредитования. «Подписание договоров о предоставлении государственной поддержки между BETA и администратором проекта является первым шагом к началу обновления многоквартирного дома, потому что только после подписания этого договора могут быть начаты другие этапы процесса реновации», - отмечает директор BETA Валюс Сярбента.



Спрос на реновацию жилья растёт



В рамках реализации Программы реновации многоквартирных домов с 2013 года было обновлено 65 тыс. квартир, или 2254 здания.



По утверждению руководителя BETA, благодаря реновации жилого помещения сокращаются расходы на отопление, а реновация многоквартирного дома для жильцов квартиры ассоциируется и с увеличением стоимости жилья - люди в таких домах, как правило, более охотно покупают или арендуют жильё.



«Успешные проекты по соседству привели к увеличению числа людей, обращающихся с заявками на реновацию жилья. Люди заметили преимущества обновления места жительства, такие как более красивая среда обитания и более низкие расходы на отопление», - подчёркивает В.Сярбента.



С каждым годом число людей, желающих обновить свой многоквартирный дом, растёт – об этом свидетельствуют и результаты последнего приглашения - количество поданных заявок увеличилось на одну пятую.



Наибольшее количество заявок поступает из крупных городов



По словам В.Сярбенты, в ближайшее время начнутся закупки проектных и подрядных работ по проектам последнего приглашения.



В рамках последнего приглашения заявки подали 56 муниципалитетов страны, причём большинство заявок поступило из Клайпедского (65), Вильнюсского (58) и Каунасского (36) муниципалитетов. Особой активностью отличились также городские самоуправления Электренай (30), Панявежиса (23) и Шяуляй (23).



«Почти четверть всех заявок по новейшему приглашению составили заявки из трёх крупнейших городов страны. Это особенно важно при оценке процессов в контексте всей страны - в трёх самых крупных городах Литвы количество старых многоквартирных домов составляет почти 50% всех нуждающихся в реновации многоквартирных домов в стране. Поэтому интенсивная работа по повышению энергоэффективности зданий в этих муниципалитетах имеет большое значение для энергетического хозяйства всей страны», - считает эксперт.



Инвестируют 300 млн евро



Было решено финансировать все 707 проектов, поступивших на последнем этапе подачи заявок и соответствующих установленным требованиям, а общая сумма инвестиций достигает 300 млн евро.



Расчёты экспертов показывают, что после завершения 400 проектов реновации многоквартирных домов, которые в настоящее время осуществляются в Литве, будет обновлено около 50% всех многоквартирных домов, находящихся в небольших муниципалитетах. "Обзор" Категории: дом и быт Ключевые слова: реновация Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1175 — статья прочитана 183 раза Комментарии