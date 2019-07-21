Так было… Полвека назад в Литве 🔊 Воспроизвести



Июль 1969 года



Ярко и празднично отметила Литва 25–летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Центром торжеств стал парк Вингис, где состоялся многочисленный митинг, посвящённый этой дате. Тысячи вильнюсцев и гостей столицы пришли сюда, чтобы почтить эту знаменательную дату. В торжествах приняли участие делегация Министерства обороны СССР, Прибалтийского военного округа, Дважды Краснознамённого Балтийского флота, командующие фронтами и соединениями, командиры ряда частей, освобождавших Литву, воины 16-й Литовской дивизии, а также партизаны и подпольщики, боровшиеся с оккупантами в тылу врага.



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Со всех концов Советского Союза приходит в Литву различная техника, сырьё и полуфабрикаты, товары народного потребления. Более трёхсот большегрузных самосвалов прислала соседняя Белоруссия; грузинские автомобилестроители прислали 80 тягачей «Колхида»; львовский автозавод уже поставил 120 автобусов «ЛАЗ», в том числе 19 шоссейных лайнеров «Турист». В ближайшие дни в Литве начнут курсировать автобусы Рижского автобусного завода и машины из Павлодара. Ярко и празднично отметила Литва 25–летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Центром торжеств стал парк Вингис, где состоялся многочисленный митинг, посвящённый этой дате. Тысячи вильнюсцев и гостей столицы пришли сюда, чтобы почтить эту знаменательную дату. В торжествах приняли участие делегация Министерства обороны СССР, Прибалтийского военного округа, Дважды Краснознамённого Балтийского флота, командующие фронтами и соединениями, командиры ряда частей, освобождавших Литву, воины 16-й Литовской дивизии, а также партизаны и подпольщики, боровшиеся с оккупантами в тылу врага.● ● ●Со всех концов Советского Союза приходит в Литву различная техника, сырьё и полуфабрикаты, товары народного потребления. Более трёхсот большегрузных самосвалов прислала соседняя Белоруссия; грузинские автомобилестроители прислали 80 тягачей «Колхида»; львовский автозавод уже поставил 120 автобусов «ЛАЗ», в том числе 19 шоссейных лайнеров «Турист». В ближайшие дни в Литве начнут курсировать автобусы Рижского автобусного завода и машины из Павлодара. ● ● ●



Семь миллионов банок фруктовых и овощных консервов в год даст потребителям вступившее в строй Биржайское предприятие потребкооперации. Приёмной комиссии сданы производственные корпуса, хранилище овощей и фруктов, складские и административные здания. Всего здесь будут производиться консервы ста наименований.



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В самостоятельную жизнь проводили курсантов двадцатого выпуска Клайпедского мореходного училища. Из них сто квалифицированных специалистов ушли в рыболовный флот Литвы, 40 – в каспийские, черноморские и дальневосточные рыбодобывающие организации. Всего же за послевоенные годы Клайпедская мореходка подготовила четыре тысячи специалистов.



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В Таурагском опытном лесничестве прошёл Всесоюзный семинар, посвящённый рациональному использованию древесины, организованный Госкомитетом Совета Министров СССР по лесному хозяйству. Литовские лесники не первый раз делятся опытом лесоводства и лесозаготовок, разумного сочетания рубки леса и заботы о расширении лесных площадей.



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У Клайпедского завода «Балтия» сугубо морской профиль – в его цехах строят корабли и доки. Однако судостроители успешно сотрудничают и с предприятиями сельского хозяйства: сельскохозяйственные машиностроители размещают здесь заказы на литьё, изготовление запасных частей. А с подшефным колхозом имени Чапаева Скуодасского района коллектив «Балтии» связывают многолетние и тесные деловые контакты: клайпедчане не только помогают подшефному колхозу в проведении сева и уборки урожая, заготовки кормов, но и в создании ремонтных мастерских, налаживании электро- и газоснабжения.



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30 июля 1954 года вышел первый номер газеты «Рыбак Литвы» - газеты морского рыболовного флота и работников рыбной промышленности. За прошедшие годы газета, выходящая на двух языках, нашла свою оригинальную тематику и широчайший круг авторского актива. На её страницах можно встретить «морских волков» и начинающих рыбаков, крупных руководителей и простых рабочих. А захватывающие сюжеты морских историй, граничащих с таинствами морей и океанов, органически переплетаются с глубоким анализом отраслевых проблем. И не случайно «Рыбака Литвы» ждут и на суше, и на море.



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Сатирик Ляонас Кяулейкис хорошо известен в Литве – его перу принадлежат многочисленные фельетоны, памфлеты, весёлые и смешные юморески. Большинство из них увидели свет на страницах литовского журнала «Шлуота». А теперь с творчеством литовского публициста могут познакомиться и русские читатели – московское издательство «Правда» выпустило сборник произведений Л.Кяулейкиса тиражом 225 тысяч экземпляров.



Подготовлено по материалам газет «Советская Литва», «Тiesа» и «Кomjaunimo tiesа» Подготовил Яков ПРОХОРОВ , специально для «Обзора» Категории: история Ключевые слова: Советская Литва Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1175 — статья прочитана 179 раз Комментарии