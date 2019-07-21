Создатель первой русской физической лаборатории 🔊 Воспроизвести К 180-летию со дня рождения А.Г.Столетова



Александр Григорьевич Столетов является одним из основоположников русской физики. Ему принадлежат капитальные исследования в области магнетизма и фотоэлектрических явлений, в которых он вскрыл важнейшие закономерности этих явлений, создал методику экспериментального исследования магнитных свойств материалов и электрического разряда в газах. Его исследования магнитных свойств железа легли в основу методов расчёта электрических машин. Благодаря этому А. Г. Столетов является одним из основателей современной электротехники.



Александр Григорьевич Столетов родился 29 июля (10 августа) 1839 г. во Владимире в семье небогатого купца, владельца бакалейной лавки и мастерской по выделке кож Григория Михайловича Столетова. Род Столетовых принадлежал к старинному купечеству и еще при царе Иване III был выслан за неповиновение. Александр Григорьевич Столетов родился 29 июля (10 августа) 1839 г. во Владимире в семье небогатого купца, владельца бакалейной лавки и мастерской по выделке кож Григория Михайловича Столетова. Род Столетовых принадлежал к старинному купечеству и еще при царе Иване III был выслан за неповиновение.







В 1849г. Александр поступил во Владимирскую гимназию. Его интересовали многие предметы. Он собирал гербарий, делал опыты по физике, писал стихи, выпускал с товарищами рукописный журнал, где опубликовал автобиографическую повесть «Мои воспоминания».



В свидетельстве об окончании гимназии в 1856 г. сказано, что Александр Столетов "... признан окончившим гимназический курс с предоставлением права на поступление в университет без вторичного экзамена и с награждением за отличные успехи в науках ... Золотой медалью".



Осенью 1856 года Столетова зачислили на физико-математический факультет Московского университета на казенный кошт, то есть он стал студентом, получающим государственную стипендию.







В 1860 г. он с отличием оканчивает университет. Как получавший государственную стипендию, он должен был после окончания университета отработать шесть лет "по учебной части". Но способности А. Г. Столетова и его интерес к физике были замечены профессором физики Н. А. Любимовым, который оставил его при университете для подготовки к профессорскому званию.







Он учился в Гейдельберге, Гёттингене, Берлине у Г.Кирхгофа, Г.Гелъмгольца, В.Вебера, Г.Магнуса, Р.Бунзена. Особенное впечатление на Столетова произвел Вебер. «Преоригинальный старичок, – писал он с присущей ему точностью и лаконичностью. – Одет довольно цинично, говорит престранно, не договаривая, растягивая слова и прочее. Взглянув на него и даже послушав его, не подумаешь, что столько дельного, нового, теоретически глубокого вышло из этой головы».



Самоотверженность Столетова поражала всех, он изумлял блестящими способностями. Впоследствии современники вспоминали, что тем, кто проходил курс наук у Густава Кирхгофа, доводилось слышать рассказы "об одном молодом русском, с виду почти мальчике, изумлявшем всех своими блестящими способностями". Недаром Кирхгоф называл Столетова самым талантливым своим учеником.



В декабре 1865 г. Столетов возвращается домой и приступает к чтению лекций по математической физике и физической географии в Московском университете. Его лекции были насыщены множеством интересных фактов, помогающих полнее раскрыть тему лекции. Он знакомит студентов с трудами Аристотеля, Р.Декарта, Ф.Бэкона и других известных ученых. Подготовка к лекциям занимала у него много времени.







За 30 лет преподава¬тельской деятельности Столетов поставил преподавание физики на научную основу и вос¬питал целое поколение русских ученых. Он об¬ладал редкой способностью разглядеть талант в других людях. Помогал и поддерживал подающих надежды студентов и молодых ученых. Одним из любимых учеников Александра Григорьевича был Петр Лебедев, став¬ший впоследствии про¬фессором Московского университета, впервые экспериментально обо¬сновавшим измерение давления света на твер¬дые тела и газы.



Столетов отличался бескомпромиссностью, был резок и прям. Знавшие его не раз вспоминали, что от нападок Столетова на заседаниях случались истерики. У него полностью отсутствовала гибкость, он всегда был застёгнут на все пуговицы, и раскрывался только иногда перед друзьями.







Наконец, Столетов берётся за свою магистерскую диссертацию. Она посвящена «общей задаче электростатики», над решением которой бились многие учёные. Смысл её в следующем. Если к незаряженному проводнику поднести другой проводник, заряженный, например, отрицательно, то на первом проводнике появятся заряды: на ближайшей к заряженному телу стороне — положительные, на противоположной — отрицательные. Эти индуцированные заряды в свою очередь подействуют на заряженный проводник, и заряды на нем перераспределятся. Это перераспределение зарядов вызовет в свою очередь изменение распределения зарядов на другом проводнике и т. д. Так будет продолжаться до тех пор, пока между двумя проводниками не установится электростатическое равновесие. Эта задача очень сложна и справиться с ней удалось лишь двум ученым — геометру Морфи и физику Дж. Томсону. Столетов же хотел решить её в самом общем виде: в случае взаимодействия любого произвольного числа проводников. И он решил эту задачу.







Чрезмерный труд и нервное напряжение, бессонные ночи сказываются на здоровье Столетова. Он заболел и около года пробыл в различных лечебницах, где ему запрещали читать, писать, заниматься умственной деятельностью.



Получив разрешение продолжать работу, Столетов поставил перед собой цель создать в университете физическую лабораторию. Он пишет прошения, обивает пороги чиновничьих кабинетов. Весь 1870 г. уходит у него на устройство первой в России физической лаборатории. В этот же период на его квартире для обсуждения физических проблем начинают собираться его студенты и товарищи по работе. Этот физический кружок положил начало физической школы Столетова.







В 1871 г. Столетов приступил к работе над докторской диссертацией, в которой исследует магнитные свойства железа. Для проведения необходимых экспериментов он на четыре месяца уезжает в Гейдельберг в лабораторию Кирхгофа. Полученные им важные результаты дали ключ к решению многих задач.



В наше время петля гистерезиса известна (по крайней мере, должна быть известна) каждому ученику средней школы, но в то время считалось, что намагниченность железа прямо пропорциональна индукции намагничивающего внешнего поля. Выполненная Столетовым работа дала создателям электромашин ключ к пониманию и решению многих задач. Он впервые снял кривую магнитной проницаемости ферромагнетика (кривая Столетова).







Настойчивые хлопоты Столетова в 1874 г. увенчались успехом: в Московском университете была, наконец, создана физическая лаборатория. Была устранена необходимость заграничных командировок для выполнения экспериментальных работ. Первая работа Столетова в новой лаборатории была посвящена определению соотношения между электростатическими и электромагнитными единицами. Коэффициент пропорциональности оказывается близким к скорости света. Это говорит не только о том, что свет — это тоже электромагнитное явление, но и служит косвенным подтверждением справедливости теории Дж.Максвелла, которую многие ученые в то время не признавали.







В 1881 г. он выступает с докладом о своих работах на I Всемирном конгрессе электриков в Париже. По его предложению были утверждены единица электрического сопротивления - Ом и эталон сопротивления.



Кроме работы в университете, Столетов немало времени посвятил работе в Обществе любителей естествознания и в музее прикладных знаний.



Столетов читал научно - популярные лекции для широкого круга. Физик А. П. Соколов так описывает успех этих лекций: «Публика всякий раз стекалась в изобилии на такие публичные чтения А. Г. Столетова и приходила в восторг от его изящных и увлекательных лекций, обставленных всегда интересными опытами, которые выполнялись с безукоризненной отчетливостью».







Будучи директором отдела прикладной физики при Политехническом музее, А. Г. Столетов развивал работу и в этом учреждении. Эту деятельность А. Г. Столетова Общество любителей естествознания высоко ценило: в 1884 г. оно присудило ему золотую медаль и в 1886 г. избрало его своим почётным членом. Признание заслуг А. Г. Столетова выразилось в учреждении ежегодной премии, выдаваемой начинающим учёным за лучшие работы по физике и химии.



Проводя почти каждое лето за границей, Столетов имел возможность познакомиться со всеми выдающимися западноевропейскими физиками, с которыми постоянно поддерживал отношения. Принимал участие и в международных конгрессах. Состоял членом многих учёных обществ, как русских, так и иностранных.







«Факультетские истории, взметаемые Столетовым, – вспоминал позже известный писатель Андрей Белый, отец которого, математик Н. В. Бугаев, был в описываемое время деканом физико-математического факультета, – сплетались в сплошную „историю“ без конца и начала: Столетов виделся мне охотником крупной дичи, спускающим двух гончих, Марковникова и Соколова; и то я видел: спасающегося в бегство Сабанеева, в виде большого верблюда, то видел я Н. Д. Зелинского, мчащегося в виде испуганной антилопы; то сам Н. А. Умов в виде огромного, пушистого овцебыка пересекал поле зрения; за ними – мчащийся лев - Марковников; или – подкрадывающийся Столетов - тигр; и отец возвращался с заседаний оживленный, но… нисколько не возмущенный; защищая от Столетова факультетский фронт, отец и кричал, и сжимал кулаки, и срывал с себя салфетку (за обедом); а приняв меры к защите, с добродушием поперчивал суп и лукаво потирал руки; не без сочувствия к скандалистам он приговаривал:



– Да-с, что поделаешь: бедный Александр Павлович!







В 1888 г. Столетов начинает исследования фотоэффекта, открытого в 1887 г. Г.Герцем. Эти исследования принесли ему мировую известность. Он построил количественную теорию фотоэффекта.



Фотоэлемент - это прибор, который преобразует свет в электричество. На деле – это и солнечная батарея, и многочисленные датчики в турникетах и системах сиг¬нализации. Ты¬сячи микроскопических фотоэлемен¬тов в объективе телекамеры улавли¬вают световую картинку действитель¬ности, преобразуют её в ряд элект¬рических сигналов, и они, усиленные током из аккумуляторов или от сети, уходят потом в эфир или идут в за¬пись. То же самое сегодня происхо¬дит в цифровых фотокамерах, кото¬рые уже почти вытеснили фотоаппа¬раты с плёнкой. Мы привыкли к ра¬боте фотоэлементов, как будто они были всегда, и в то же время счита¬ем, что это новейшее изобретение. А оно появилось раньше кино и ави¬ации в лаборатории сына владимир¬ского купца.



В своих опытах он вплотную подошёл к установлению законов электрических разрядов в газах. Основываясь на его результатах, английский физик Дж.Таунсенд построил теорию таких явлений и дал открытому Столетовым закону название "эффект Столетова"







Столетов создал первый фотоэлемент и применил его на практике, открыл прямо пропорциональную зависимость силы фототока от интенсивности падающего света (1-ый закон фотоэффекта), обнаружил фототок насыщения и показал его независимость от потенциала (1890).



Занимаясь изучением несамостоятельного газового разряда, он установил, что отношение напряженности электрического поля к давлению газа при максимальном токе есть величина постоянная (константа Столетова).



В 1877 году Столетов был награждён орденом Святой Анны 2-й степени, в 1885 — орденом Св. Владимира 3-й степени; в 1889 — орденом Св. Станислава 1-й степени. В 1882 году был награждён французским орденом Почётного легиона.







Столетов тяжело переживал это оскорбление. Многие учёные России и других стран выразили своё сочувствие в связи с проявленной по отношению к нему несправедливостью. Например, профессор Ф. Н Шведов писал Столетову из Одессы: "То, что Вы сообщаете мне в последнем письме, меня нисколько не поразило: Ведь забаллотировали же некогда Менделеева. Я бы утешался тем, что лучшие современные русские ученые - Менделеев, Мечников - не в богадельне. Быть в их компании совсем не стыдно".



В том же 1893 г, окончился срок тридцатилетней службы Столетова в университете, о чём он получил официальное извещение.



По законам того времени профессор Столетов должен был подать в отставку. Видимо, в душе он надеялся, что, ввиду огромных научных заслуг, срок его пребывания в университете продлят, однако этого не случилось: когда, по требованию врачей, он уехал лечиться в Швейцарию, его догнало почтовое уведомление об отставке.







Последней большой организационной работой А. Г. Столетова была его работа в качестве заведующего секцией физики IX съезда естествоиспытателей и врачей в 1894 г. в Москве. Организационный талант А. Г. Столетова и его желание показать на съезде во всём блеске последние достижения науки создали большой подъём в работе физической секции, выдвинувший работу этой секции на первое место. Этот успех был обязан, главным образом, таланту А. Г. Столетова, что было засвидетельствовано в заключительном слове председателя съезда К. А. Тимирязева на последнем заседании. Общее признание больших заслуг А. Г. Столетова было выражено грандиозной овацией всех присутствующих на съезде.







Прочитав донос Некрасова о выступлении Столетова и Марковннкова против ректора на заседании комиссии по подготовке к съезду, Делянов расценил эти выступления как подстрекательство студентов к беспорядкам. Ещё бы, профессора осмелились критиковать начальство!



На явившихся к нему Столетова и Марковникова Делянов накинулся с гневными речами, заявив, что «если случатся какие-нибудь беспорядки и волнения между студентами, то это может отозваться для вас очень дурно». Министр угрожал уволить двух крупнейших деятелей русской науки!



Травля не прекращается. Изощряясь в новых и новых придирках к Столетову, постоянно вызывая его на столкновения, недруги стремятся представить дело так, будто бы Столетов сам является зачинщиком всех «историй» на факультете.







В начале 1896 г. он перенёс тяжелое рожистое воспаление. Едва оправившись от него, он снова заболевает. Болезни терзают его ослабленный организм.



В 3 часа ночи с 14(26) на 15(27) мая 1896 года А.Г. Столетов умирает в Москве от воспаления лёгких. Создатель первой в России научной физической школы П.Н.Лебедев так разнервничался, что утром 15 мая 1896 года отослал в Петербург две совершенно одинаковые телеграммы: «Сегодня скончался Александр Григорьевич Столетов».







Из университетской церкви в дорогом дубовом гробу его свезут на вокзал, и он поедет во Владимир. Николай Егорович Жуковский, нервно теребя в руках липкую молодую веточку, скажет прощальные слова, и круг жизни Столетова свершится. Похоронили его во Владимире, на Князь - Владимирском (старом) кладбище.



П. Н. Лебедев в своей речи, посвященной памяти А. Г. Столетова, на заседании Общества любителей естествознания вспоминает о последней своей встрече с А. Г. Столетовым: «...он заставил меня рассказать о моих занятиях за последний день и навёл разговор на свою любимую тему о газовых разрядах... Прощаясь со мной, он слабо пожал мне руку и чуть слышно добавил: «Советую заняться этими вопросами, они очень интересны и очень важны». Это были последние слова, которые я от него слышал. Через день Александр Григорьевич тихо скончался».







Память: почтовая марка СССР, 1951 год; улица Столетова — название ряда улиц в городах бывшего СССР; в Волгограде в Красноармейском районе есть проспект и площадь Столетова; перед зданием физического факультета МГУ на Воробьёвых горах установлен памятник Столетову (1953); имя Столетова носит кратер на обратной стороне Луны; с 2009 года имя Столетова носит Владимирский государственный университет; Российская Академия наук присуждает Премию имени А. Г. Столетова за выдающиеся работы по физике. В МГУ в галерее портретов великих физиков, состоящей из 45 живописных полотен, его портрет расположен вторым после Ломоносова. В Музее истории физики на физфаке в МГУ значительное место отведено жизни и деятельности А.Г. Столетова. Перед зданием физфака установлены статуи А.Г. Столетова и П.Н. Лебедева.







Рассказывают, что ...



* Вспоминая лекции Столетова, его ученик писатель Б. Житков писал: "Если бы застенографировать его лекцию, она, с первого до последнего слова, не нуждалась бы в редакционных правках. Слушателям казалось, что Столетов читает им лекцию по очень хорошему учебнику".







В конце XIX века, ещё задолго до Луи де Бройля, идею о волнах материи высказал русский учёный Б.Б. Голицын. Он основывал свой вывод на анализе экспериментального материала по выбиванию электронов светом из металлических пластин. Голицын усмотрел в этих опытах указания на дискретные свойства световой волны. Но в то время была ещё сильна вера в классические законы Ньютона, и идея о волнах материи выглядела фантастической. Против неё резко выступил Столетов, опыты которого стали впоследствии одним из краеугольных камней квантовой теории.







* «Никаких ошибок, никаких случайностей» — было девизом великого учёного.



* Сам Столетов так охарактеризовал практическое значение своих исследований: "Изучение функции намагничения железа может иметь практическую важность при устройстве и употреблении как электромагнитных двигателей, так и тех магнитоэлектрических машин нового рода, в которых временное намагничение железа играет главную роль. Знание свойств железа … также необходимо здесь, как необходимо знакомство со свойствами пара для теории паровых машин. Только при таком знании мы получим возможность обсудить a priori наивыгоднейшую конструкцию подобного снаряда и наперед рассчитать его полезное действие".











* Столетов «открыл для науки» Константина Циолковского. Сейчас перед именем Констан¬тина Эдуардовича пре¬клоняются многие, одна¬ко долгое время проекты летательных аппаратов Циолковского вообще отказывались восприни¬мать всерьез. Большин¬ство именитых ученых держали Константина Эдуардовича за чуда¬ка. И только Александр Столетов увидел в его идеях рациональное зер¬но и ввёл Циолковского в круг ученых. В анналах Дома-музея Столетовых хранится письмо от Ци¬олковского Столетову, в котором Константин Эдуардович благодарит Александра Григорьевича за помощь и поддержку и просит «не оставлять его и дальше».







* Создание нанотехнологии позволяет изготавливать фотоэлементы с заданными свойствами из полупроводников. Такие фотоэлементы более просты в изготовлении и более рентабельны, так как КПД превращения световой энергии в электрическую повысился в 2 раза и составляет порядка 30%. Это дает большой экономический эффект в производстве фотоэлементов. Использование нанотехнологий в производстве таких фотоэлементов в теоретическом плане позволяет повысить КПД до 90%.



Его мать, Александра Васильевна, будучи образованной женщиной, сама готовила своих детей (всего их было шесть) к поступлению в гимназию, обучая их арифметике и русскому языку. Читать он научился в четыре года: Саша был хрупким и болезненным мальчиком, чтение было его любимым занятием. Он был общительным, жизнерадостным ребенком.Большая одаренность и любовь к умственным занятиям обнаружились у него очень рано. Под влиянием старшего брата Николая Саша вполне прилично выучил французский язык, а под влиянием старшей сестры Вареньки серьезно увлекся музыкой. Увлекшись музыкой, он мечтал даже о профессии музыканта. Музыка была его доброй спутницей на протяжении всей жизни. Он часто отдыхал за роялем после трудной работы.В 1849г. Александр поступил во Владимирскую гимназию. Его интересовали многие предметы. Он собирал гербарий, делал опыты по физике, писал стихи, выпускал с товарищами рукописный журнал, где опубликовал автобиографическую повесть «Мои воспоминания».В свидетельстве об окончании гимназии в 1856 г. сказано, что Александр Столетов "... признан окончившим гимназический курс с предоставлением права на поступление в университет без вторичного экзамена и с награждением за отличные успехи в науках ... Золотой медалью".Осенью 1856 года Столетова зачислили на физико-математический факультет Московского университета на казенный кошт, то есть он стал студентом, получающим государственную стипендию.Прикладную математику Столетов слушал у профессора Н. Д. Брашмана, астрономию у Ф. А. Бредихина, лекции по аналитической геометрии, дифференциальному и интегральному исчислениям читал в университете математик Н. Е. Зернов, а физику – любимый предмет Столетова – профессор М. Ф. Спасский. Живя очень скромно, Столетов все-таки не соглашался на ведение частных уроков, как было тогда принято. Все своё время он старался отдавать науке.В 1860 г. он с отличием оканчивает университет. Как получавший государственную стипендию, он должен был после окончания университета отработать шесть лет "по учебной части". Но способности А. Г. Столетова и его интерес к физике были замечены профессором физики Н. А. Любимовым, который оставил его при университете для подготовки к профессорскому званию.Профессора К.А. и С.А. Рачинские пожертвовали университету стипендию для посылки в заграничную командировку на два года достойного кандидата. Выбор пал на Столетова, и летом 1862 года он покидает Москву. За границей Александр пробыл три года.Он учился в Гейдельберге, Гёттингене, Берлине у Г.Кирхгофа, Г.Гелъмгольца, В.Вебера, Г.Магнуса, Р.Бунзена. Особенное впечатление на Столетова произвел Вебер. «Преоригинальный старичок, – писал он с присущей ему точностью и лаконичностью. – Одет довольно цинично, говорит престранно, не договаривая, растягивая слова и прочее. Взглянув на него и даже послушав его, не подумаешь, что столько дельного, нового, теоретически глубокого вышло из этой головы».Самоотверженность Столетова поражала всех, он изумлял блестящими способностями. Впоследствии современники вспоминали, что тем, кто проходил курс наук у Густава Кирхгофа, доводилось слышать рассказы "об одном молодом русском, с виду почти мальчике, изумлявшем всех своими блестящими способностями". Недаром Кирхгоф называл Столетова самым талантливым своим учеником.В декабре 1865 г. Столетов возвращается домой и приступает к чтению лекций по математической физике и физической географии в Московском университете. Его лекции были насыщены множеством интересных фактов, помогающих полнее раскрыть тему лекции. Он знакомит студентов с трудами Аристотеля, Р.Декарта, Ф.Бэкона и других известных ученых. Подготовка к лекциям занимала у него много времени.Он был требовательным экзаменатором, и часто получалось так, писал позже Тимирязев, что «студенческая голова не могла вместить всего требуемого», а Столетов не мог понизить уровень своих требований и превращать экзамен в пародию. Сам в шутку называл себя «людоедом», но относиться к экзаменам по-иному не мог.За 30 лет преподава¬тельской деятельности Столетов поставил преподавание физики на научную основу и вос¬питал целое поколение русских ученых. Он об¬ладал редкой способностью разглядеть талант в других людях. Помогал и поддерживал подающих надежды студентов и молодых ученых. Одним из любимых учеников Александра Григорьевича был Петр Лебедев, став¬ший впоследствии про¬фессором Московского университета, впервые экспериментально обо¬сновавшим измерение давления света на твер¬дые тела и газы.Столетов отличался бескомпромиссностью, был резок и прям. Знавшие его не раз вспоминали, что от нападок Столетова на заседаниях случались истерики. У него полностью отсутствовала гибкость, он всегда был застёгнут на все пуговицы, и раскрывался только иногда перед друзьями.Вечерами холостой Столетов собирал друзей на своей квартире на Тверской улице. Иногда он сам садился за фортепьяно, а иногда аккомпанировал астроному Ф.А.Бредихину, прекрасно владевшему скрипкой.Наконец, Столетов берётся за свою магистерскую диссертацию. Она посвящена «общей задаче электростатики», над решением которой бились многие учёные. Смысл её в следующем. Если к незаряженному проводнику поднести другой проводник, заряженный, например, отрицательно, то на первом проводнике появятся заряды: на ближайшей к заряженному телу стороне — положительные, на противоположной — отрицательные. Эти индуцированные заряды в свою очередь подействуют на заряженный проводник, и заряды на нем перераспределятся. Это перераспределение зарядов вызовет в свою очередь изменение распределения зарядов на другом проводнике и т. д. Так будет продолжаться до тех пор, пока между двумя проводниками не установится электростатическое равновесие. Эта задача очень сложна и справиться с ней удалось лишь двум ученым — геометру Морфи и физику Дж. Томсону. Столетов же хотел решить её в самом общем виде: в случае взаимодействия любого произвольного числа проводников. И он решил эту задачу.В мае 1869 года Столетов блестяще защитил магистерскую диссертацию и был утвержден в звании доцента.Чрезмерный труд и нервное напряжение, бессонные ночи сказываются на здоровье Столетова. Он заболел и около года пробыл в различных лечебницах, где ему запрещали читать, писать, заниматься умственной деятельностью.Получив разрешение продолжать работу, Столетов поставил перед собой цель создать в университете физическую лабораторию. Он пишет прошения, обивает пороги чиновничьих кабинетов. Весь 1870 г. уходит у него на устройство первой в России физической лаборатории. В этот же период на его квартире для обсуждения физических проблем начинают собираться его студенты и товарищи по работе. Этот физический кружок положил начало физической школы Столетова.Занятиям наукой Столетов отдаёт всё своё время. У него нет личной жизни. Он остался на всю жизнь холостяком. Семью ему заменяли товарищи по университету: астроном Ф.А. Бредихин, геолог А.П. Карпинский, ботаник К.А Тимирязев, географ и антрополог Д.Н. Анучин, физики Н.А. Умов и Н.Е. Жуковский. Ученый с невозможным характером – так называли Столетова его современники...В 1871 г. Столетов приступил к работе над докторской диссертацией, в которой исследует магнитные свойства железа. Для проведения необходимых экспериментов он на четыре месяца уезжает в Гейдельберг в лабораторию Кирхгофа. Полученные им важные результаты дали ключ к решению многих задач.В наше время петля гистерезиса известна (по крайней мере, должна быть известна) каждому ученику средней школы, но в то время считалось, что намагниченность железа прямо пропорциональна индукции намагничивающего внешнего поля. Выполненная Столетовым работа дала создателям электромашин ключ к пониманию и решению многих задач. Он впервые снял кривую магнитной проницаемости ферромагнетика (кривая Столетова).В 1872 г. он успешно защищает докторскую диссертацию, и со следующего года становится ординарным профессором Московского университета.Настойчивые хлопоты Столетова в 1874 г. увенчались успехом: в Московском университете была, наконец, создана физическая лаборатория. Была устранена необходимость заграничных командировок для выполнения экспериментальных работ. Первая работа Столетова в новой лаборатории была посвящена определению соотношения между электростатическими и электромагнитными единицами. Коэффициент пропорциональности оказывается близким к скорости света. Это говорит не только о том, что свет — это тоже электромагнитное явление, но и служит косвенным подтверждением справедливости теории Дж.Максвелла, которую многие ученые в то время не признавали.После работы о намагничивании железа имя Столетова становится широко известным за границей. В 1874 году его пригласили на торжества в честь открытия физической лаборатории при Кембриджском университете (ныне известная во всем мире знаменитая Кавендишская лаборатория).В 1881 г. он выступает с докладом о своих работах на I Всемирном конгрессе электриков в Париже. По его предложению были утверждены единица электрического сопротивления - Ом и эталон сопротивления.Кроме работы в университете, Столетов немало времени посвятил работе в Обществе любителей естествознания и в музее прикладных знаний.Столетов читал научно - популярные лекции для широкого круга. Физик А. П. Соколов так описывает успех этих лекций: «Публика всякий раз стекалась в изобилии на такие публичные чтения А. Г. Столетова и приходила в восторг от его изящных и увлекательных лекций, обставленных всегда интересными опытами, которые выполнялись с безукоризненной отчетливостью».В течение нескольких лет он состоял председателем физического отделения Общества любителей естествознания. По инициативе А. Г. Столетова и с его участием состоялись чествование двухсотлетия памяти Ньютона и ряд лекций по электротехнике, которая, вследствие её быстрого развития в те годы, пробудила к себе общий интерес, чему отчасти способствовало повсеместное признание свечи Яблочкова.Будучи директором отдела прикладной физики при Политехническом музее, А. Г. Столетов развивал работу и в этом учреждении. Эту деятельность А. Г. Столетова Общество любителей естествознания высоко ценило: в 1884 г. оно присудило ему золотую медаль и в 1886 г. избрало его своим почётным членом. Признание заслуг А. Г. Столетова выразилось в учреждении ежегодной премии, выдаваемой начинающим учёным за лучшие работы по физике и химии.Проводя почти каждое лето за границей, Столетов имел возможность познакомиться со всеми выдающимися западноевропейскими физиками, с которыми постоянно поддерживал отношения. Принимал участие и в международных конгрессах. Состоял членом многих учёных обществ, как русских, так и иностранных.Александр Григорьевич действительно неуживчивый был человек, даже нетерпимый. Холуйства не терпел. Не терпел поучающую бездарность. Он дружил не только с Тимирязевым, но и с Танеевым, был знаком с Чайковским, восхищался Чернышевским, Писаревым, Добролюбовым. Когда он прочитал «Преступление и наказание», не мог спать, был почти физически болен.«Факультетские истории, взметаемые Столетовым, – вспоминал позже известный писатель Андрей Белый, отец которого, математик Н. В. Бугаев, был в описываемое время деканом физико-математического факультета, – сплетались в сплошную „историю“ без конца и начала: Столетов виделся мне охотником крупной дичи, спускающим двух гончих, Марковникова и Соколова; и то я видел: спасающегося в бегство Сабанеева, в виде большого верблюда, то видел я Н. Д. Зелинского, мчащегося в виде испуганной антилопы; то сам Н. А. Умов в виде огромного, пушистого овцебыка пересекал поле зрения; за ними – мчащийся лев - Марковников; или – подкрадывающийся Столетов - тигр; и отец возвращался с заседаний оживленный, но… нисколько не возмущенный; защищая от Столетова факультетский фронт, отец и кричал, и сжимал кулаки, и срывал с себя салфетку (за обедом); а приняв меры к защите, с добродушием поперчивал суп и лукаво потирал руки; не без сочувствия к скандалистам он приговаривал:– Да-с, что поделаешь: бедный Александр Павлович!И мне не до конца верилось, чтобы отец действительно до мозга костей думал, что Александр Павлович – космический овен, ужаленный Столетовым-скорпионом…»В 1888 г. Столетов начинает исследования фотоэффекта, открытого в 1887 г. Г.Герцем. Эти исследования принесли ему мировую известность. Он построил количественную теорию фотоэффекта.Фотоэлемент - это прибор, который преобразует свет в электричество. На деле – это и солнечная батарея, и многочисленные датчики в турникетах и системах сиг¬нализации. Ты¬сячи микроскопических фотоэлемен¬тов в объективе телекамеры улавли¬вают световую картинку действитель¬ности, преобразуют её в ряд элект¬рических сигналов, и они, усиленные током из аккумуляторов или от сети, уходят потом в эфир или идут в за¬пись. То же самое сегодня происхо¬дит в цифровых фотокамерах, кото¬рые уже почти вытеснили фотоаппа¬раты с плёнкой. Мы привыкли к ра¬боте фотоэлементов, как будто они были всегда, и в то же время счита¬ем, что это новейшее изобретение. А оно появилось раньше кино и ави¬ации в лаборатории сына владимир¬ского купца.В своих опытах он вплотную подошёл к установлению законов электрических разрядов в газах. Основываясь на его результатах, английский физик Дж.Таунсенд построил теорию таких явлений и дал открытому Столетовым закону название "эффект Столетова"Когда в 1889 году Столетов приехал в Париж на II Международный конгресс электриков, учёные всех стран чествовали его как одного из самых выдающихся физиков современности. Выражая свое уважение Столетову, конгресс избрал его своим первым вице-президентом; президентом был старейшина физиков того времени знаменитый Уильям Томсон (лорд Кельвин).Столетов создал первый фотоэлемент и применил его на практике, открыл прямо пропорциональную зависимость силы фототока от интенсивности падающего света (1-ый закон фотоэффекта), обнаружил фототок насыщения и показал его независимость от потенциала (1890).Занимаясь изучением несамостоятельного газового разряда, он установил, что отношение напряженности электрического поля к давлению газа при максимальном токе есть величина постоянная (константа Столетова).В 1877 году Столетов был награждён орденом Святой Анны 2-й степени, в 1885 — орденом Св. Владимира 3-й степени; в 1889 — орденом Св. Станислава 1-й степени. В 1882 году был награждён французским орденом Почётного легиона.В 1893 г. академики П.Л.Чебышев, Ф.А.Бредихин, Н.Н.Бекетов выдвигают Столетова в члены Академии наук. Но президент Академии великий князь Константин выступает против этого, и вычеркивает его фамилию из списка претендентов. "У вашего брата невозможный характер"… – с раздражением сообщает он брату Столетова Николаю (генералу, герою Шипки, национальному герою Болгарии). Вместо него был выдвинут молодой физик, князь Борис Борисович Голицын, диссертацию которого незадолго до этого Александр Столетов подверг суровой критике.Столетов тяжело переживал это оскорбление. Многие учёные России и других стран выразили своё сочувствие в связи с проявленной по отношению к нему несправедливостью. Например, профессор Ф. Н Шведов писал Столетову из Одессы: "То, что Вы сообщаете мне в последнем письме, меня нисколько не поразило: Ведь забаллотировали же некогда Менделеева. Я бы утешался тем, что лучшие современные русские ученые - Менделеев, Мечников - не в богадельне. Быть в их компании совсем не стыдно".В том же 1893 г, окончился срок тридцатилетней службы Столетова в университете, о чём он получил официальное извещение.По законам того времени профессор Столетов должен был подать в отставку. Видимо, в душе он надеялся, что, ввиду огромных научных заслуг, срок его пребывания в университете продлят, однако этого не случилось: когда, по требованию врачей, он уехал лечиться в Швейцарию, его догнало почтовое уведомление об отставке.Столетов почувствовал себя больным, целые дни он проводил дома, работая над учебником "Введение в акустику и оптику". Его мучает кашель, бессонница. В 55 лет в результате непрерывной травли он становится больным стариком. Столетов завещал свою большую библиотеку физической лаборатории университета. Ныне эта библиотека находится в составе библиотеки Физического института МГУ.Последней большой организационной работой А. Г. Столетова была его работа в качестве заведующего секцией физики IX съезда естествоиспытателей и врачей в 1894 г. в Москве. Организационный талант А. Г. Столетова и его желание показать на съезде во всём блеске последние достижения науки создали большой подъём в работе физической секции, выдвинувший работу этой секции на первое место. Этот успех был обязан, главным образом, таланту А. Г. Столетова, что было засвидетельствовано в заключительном слове председателя съезда К. А. Тимирязева на последнем заседании. Общее признание больших заслуг А. Г. Столетова было выражено грандиозной овацией всех присутствующих на съезде.Едва успели замолкнуть рукоплескания в честь Столетова, как учёный получил письмо от графа И.Д. Делянова — министра народного просвещения. Приехавший в Москву министр вызывал Столетова и Марковникова к себе.Прочитав донос Некрасова о выступлении Столетова и Марковннкова против ректора на заседании комиссии по подготовке к съезду, Делянов расценил эти выступления как подстрекательство студентов к беспорядкам. Ещё бы, профессора осмелились критиковать начальство!На явившихся к нему Столетова и Марковникова Делянов накинулся с гневными речами, заявив, что «если случатся какие-нибудь беспорядки и волнения между студентами, то это может отозваться для вас очень дурно». Министр угрожал уволить двух крупнейших деятелей русской науки!Травля не прекращается. Изощряясь в новых и новых придирках к Столетову, постоянно вызывая его на столкновения, недруги стремятся представить дело так, будто бы Столетов сам является зачинщиком всех «историй» на факультете.В последние два года жизни А. Г. Столетов под гнётом нравственных страданий много раз собирался покинуть Московский университет, которому он отдал всю свою жизнь. А. Г. Столетов хотел переехать в Киев, где он надеялся найти большее сочувствие среди окружающих; он предполагал там продолжать работу над своим курсом опытной физики. Однако предположения его не сбылись; здоровье быстро ухудшалось. Его мучает кашель, бессонница, ему все трудные и труднее выходить из дома.В начале 1896 г. он перенёс тяжелое рожистое воспаление. Едва оправившись от него, он снова заболевает. Болезни терзают его ослабленный организм.В 3 часа ночи с 14(26) на 15(27) мая 1896 года А.Г. Столетов умирает в Москве от воспаления лёгких. Создатель первой в России научной физической школы П.Н.Лебедев так разнервничался, что утром 15 мая 1896 года отослал в Петербург две совершенно одинаковые телеграммы: «Сегодня скончался Александр Григорьевич Столетов».Москва в эти дни была шум¬ной и расцвеченной ог¬нями по случаю вступления на престол последнего российско¬го императора Николая II. Га-зеты, в подробностях распи¬савшие коронационные торжества, и словом не обмолвились о великой утрате.Из университетской церкви в дорогом дубовом гробу его свезут на вокзал, и он поедет во Владимир. Николай Егорович Жуковский, нервно теребя в руках липкую молодую веточку, скажет прощальные слова, и круг жизни Столетова свершится. Похоронили его во Владимире, на Князь - Владимирском (старом) кладбище.П. Н. Лебедев в своей речи, посвященной памяти А. Г. Столетова, на заседании Общества любителей естествознания вспоминает о последней своей встрече с А. Г. Столетовым: «...он заставил меня рассказать о моих занятиях за последний день и навёл разговор на свою любимую тему о газовых разрядах... Прощаясь со мной, он слабо пожал мне руку и чуть слышно добавил: «Советую заняться этими вопросами, они очень интересны и очень важны». Это были последние слова, которые я от него слышал. Через день Александр Григорьевич тихо скончался».На могиле Александра Столетова был установлен памятник, выполненный в форме стелы. Он находится в одной ограде с могилой старшего брата Василия, скончавшегося чуть раньше Александра и на похоронах которого младший брат не мог присутствовать из-за тя¬желой болезни.Память: почтовая марка СССР, 1951 год; улица Столетова — название ряда улиц в городах бывшего СССР; в Волгограде в Красноармейском районе есть проспект и площадь Столетова; перед зданием физического факультета МГУ на Воробьёвых горах установлен памятник Столетову (1953); имя Столетова носит кратер на обратной стороне Луны; с 2009 года имя Столетова носит Владимирский государственный университет; Российская Академия наук присуждает Премию имени А. Г. Столетова за выдающиеся работы по физике. В МГУ в галерее портретов великих физиков, состоящей из 45 живописных полотен, его портрет расположен вторым после Ломоносова. В Музее истории физики на физфаке в МГУ значительное место отведено жизни и деятельности А.Г. Столетова. Перед зданием физфака установлены статуи А.Г. Столетова и П.Н. Лебедева.Создав первую в России физическую лабораторию, основав школу физиков, сделав множество открытий, имеющих практические применения, Столетов по праву занимает почетное место в истории мировой науки. На основе изученного Столетовым явления фотоэффекта были созданы фотоэлементы, которые получили повсеместное применение. Вакуумная установка Столетова для изучения электрических явлений в разреженных газах явилась прообразом электронной лампы, которая совершила подлинную революцию в электротехнике.* Вспоминая лекции Столетова, его ученик писатель Б. Житков писал: "Если бы застенографировать его лекцию, она, с первого до последнего слова, не нуждалась бы в редакционных правках. Слушателям казалось, что Столетов читает им лекцию по очень хорошему учебнику".* Столетов родился в старой купеческой семье, которая при Иване Грозном была выслана из Москвы за крамолу и вольнодумство. Он внёс большой вклад в развитие физики, его учеником был Н.Е. Жуковский. Вместе с тем, он своим авторитетом «задавил» идею, которая могла ускорить развитие науки. А дело было так.В конце XIX века, ещё задолго до Луи де Бройля, идею о волнах материи высказал русский учёный Б.Б. Голицын. Он основывал свой вывод на анализе экспериментального материала по выбиванию электронов светом из металлических пластин. Голицын усмотрел в этих опытах указания на дискретные свойства световой волны. Но в то время была ещё сильна вера в классические законы Ньютона, и идея о волнах материи выглядела фантастической. Против неё резко выступил Столетов, опыты которого стали впоследствии одним из краеугольных камней квантовой теории.Кандидатура Столетова была снята при выборах в адъюнкты Академии президентом Академии великим князем Константином. Константин дружил с Голицыном, они вместе провели три года в Страсбурге в лаборатории Кундта, а в юности ходили в плаванье на военном фрегате «Герцог Эдинбургский».* «Никаких ошибок, никаких случайностей» — было девизом великого учёного.* Сам Столетов так охарактеризовал практическое значение своих исследований: "Изучение функции намагничения железа может иметь практическую важность при устройстве и употреблении как электромагнитных двигателей, так и тех магнитоэлектрических машин нового рода, в которых временное намагничение железа играет главную роль. Знание свойств железа … также необходимо здесь, как необходимо знакомство со свойствами пара для теории паровых машин. Только при таком знании мы получим возможность обсудить a priori наивыгоднейшую конструкцию подобного снаряда и наперед рассчитать его полезное действие".* Репутацию «вредного крамольника», по словам президента Санкт-Петербургской АН великого князя К.К. Романова, Столетов заслужил активной гражданской позицией. В частности, в 1876 г. в числе 35 профессоров университета подписал Открытое письмо против позиции проф. Н.А. Любимова о реформе российских университетов. В результате этой акции С.М. Соловьёв был вынужден подать в отставку с поста ректора и вскоре покинул университет. В 1884 г. Столетов вступился за студентов, арестованных и высланных из Москвы по делу «Союзного совета землячеств», присоединившись к петиции на имя московского генерал-губернатора ряда профессоров, требовавших осудить произвол и вернуть пострадавших. В 1892 г. возглавлял комиссию по повышению заработной платы низкооплачиваемым служащим и рабочим Московского университета.* Убежденный материалист, Столетов резко критиковал взгляды ученых-идеалистов. Появившаяся в конце XIX века реакционная философия Маха и Оствальда, пытавшихся «упразднить материю», встретила в нём непримиримого противника. Столетов был одним из первых естествоиспытателей, выступивших на борьбу с махизмом.* Столетов «открыл для науки» Константина Циолковского. Сейчас перед именем Констан¬тина Эдуардовича пре¬клоняются многие, одна¬ко долгое время проекты летательных аппаратов Циолковского вообще отказывались восприни¬мать всерьез. Большин¬ство именитых ученых держали Константина Эдуардовича за чуда¬ка. И только Александр Столетов увидел в его идеях рациональное зер¬но и ввёл Циолковского в круг ученых. В анналах Дома-музея Столетовых хранится письмо от Ци¬олковского Столетову, в котором Константин Эдуардович благодарит Александра Григорьевича за помощь и поддержку и просит «не оставлять его и дальше».* Никто из братьев Столетовых не оставил сыновей-наследников. Александр Столетов во¬обще не был женат, его братья Василий и Дми¬трий хоть и женились, но детей у них не было. У Николая Григорьевича была дочь. Сыновей ро¬дили сестры Столетовых, но они носили уже дру¬гую фамилию.* Создание нанотехнологии позволяет изготавливать фотоэлементы с заданными свойствами из полупроводников. Такие фотоэлементы более просты в изготовлении и более рентабельны, так как КПД превращения световой энергии в электрическую повысился в 2 раза и составляет порядка 30%. Это дает большой экономический эффект в производстве фотоэлементов. Использование нанотехнологий в производстве таких фотоэлементов в теоретическом плане позволяет повысить КПД до 90%.* Однажды А.Г.Столетов сказал: - Никогда со времен Галилея свет не видел стольких поразительных и разнообразных открытий, вышедших из одной головы, и едва ли скоро увидит другого Фарадея. Валентин МАТЮХИН , "Обзор" Категории: история Ключевые слова: Столетов, Александр Григорьевич Столетов Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1175 — статья прочитана 152 раза Комментарии