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Палата представителей рассмотрит возможность импичмента Трампа
В среду, 17 июля, Палата представителей Конгресса США планирует в ходе голосования решить, начать ли подготовку к процедуре импичмента Дональда Трампа, сообщает usa.one.
Данный шаг был предложен конгрессменом-демократом из Техаса Алом Грином. По его мнению, импичмент является единственным достойным ответом на противоречивые заявления президента за последние несколько лет, включая недавние слова о том, что четверо конгрессвумен-прогрессистов должны «вернуться домой» — несмотря на то, что все они являются гражданами США, а трое родились в Штатах.
«Своими высказываниями Дональд Трамп обесчестил, унизил и обесценил должность президента США, посеяв раздор между американцами — подчеркнул Грин — Он показал, что не подходит для этого поста, предал доверие народа и совершал правонарушения, находясь у власти».
Несмотря на то, что в Палате уже долгое время ходят разговоры об импичменте, большинство сомневаются, что голосование увенчается успехом. До сих пор спикер большинства Нэнси Пелоси выступала против немедленного отстранения президента от власти.
usa.one
Категории: политика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: импичмент, оскорбления, Трамп
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