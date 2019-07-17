Палата представителей рассмотрит возможность импичмента Трампа 🔊 Воспроизвести



В среду, 17 июля, Палата представителей Конгресса США планирует в ходе голосования решить, начать ли подготовку к процедуре импичмента Дональда Трампа, сообщает



Данный шаг был предложен конгрессменом-демократом из Техаса Алом Грином. По его мнению, импичмент является единственным достойным ответом на противоречивые заявления президента за последние несколько лет, включая недавние слова о том, что четверо конгрессвумен-прогрессистов должны «вернуться домой» — несмотря на то, что все они являются гражданами США, а трое родились в Штатах.



«Своими высказываниями Дональд Трамп обесчестил, унизил и обесценил должность президента США, посеяв раздор между американцами — подчеркнул Грин — Он показал, что не подходит для этого поста, предал доверие народа и совершал правонарушения, находясь у власти».



Несмотря на то, что в Палате уже долгое время ходят разговоры об импичменте, большинство сомневаются, что голосование увенчается успехом. До сих пор спикер большинства Нэнси Пелоси выступала против немедленного отстранения президента от власти. В среду, 17 июля, Палата представителей Конгресса США планирует в ходе голосования решить, начать ли подготовку к процедуре импичмента Дональда Трампа, сообщает usa.one Данный шаг был предложен конгрессменом-демократом из Техаса Алом Грином. По его мнению, импичмент является единственным достойным ответом на противоречивые заявления президента за последние несколько лет, включая недавние слова о том, что четверо конгрессвумен-прогрессистов должны «вернуться домой» — несмотря на то, что все они являются гражданами США, а трое родились в Штатах.«Своими высказываниями Дональд Трамп обесчестил, унизил и обесценил должность президента США, посеяв раздор между американцами — подчеркнул Грин — Он показал, что не подходит для этого поста, предал доверие народа и совершал правонарушения, находясь у власти».Несмотря на то, что в Палате уже долгое время ходят разговоры об импичменте, большинство сомневаются, что голосование увенчается успехом. До сих пор спикер большинства Нэнси Пелоси выступала против немедленного отстранения президента от власти. usa.one Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: импичмент, оскорбления, Трамп — статья прочитана 142 раза Комментарии