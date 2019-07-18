Приглашает «MIDSUMMER VILNIUS’19» 🔊 Воспроизвести Дворец великих князей литовских, Вильнюс, пл. Катедрос, 4 www.valdovurumai.lt







В программе фестиваля на эту неделю:



18 июля в 22.30 - «Solo Ansamblis»



Одна из популярнейших литовских групп альтернативной музыки «Solo Ansamblis» пригласит зрителей получить создаваемый специальными аудиовизуальными решениями опыт «Иллюзия» под открытым небом. «В этом году фестиваль своих гостей будет радовать особенными выступлениями – каждый поднимающийся на сцену исполнитель, несомненно, является настоящим супергероем своего жанра. Особенность «Midsummer Vilnius» в том, что большинство входящих в программу мероприятий можно увидеть только один раз и только во Дворце правителей (Valdovų rūmai. - Прим. ред.)», – сказал руководитель фестиваля Валдас Пятрейкис.В программе фестиваля на эту неделю:Одна из популярнейших литовских групп альтернативной музыки «Solo Ansamblis» пригласит зрителей получить создаваемый специальными аудиовизуальными решениями опыт «Иллюзия» под открытым небом. 19 июля в 21 час - Андрюс Мамонтовас



Этим летом во дворике Дворца правителей снова будет звучать музыка Андрюса Мамонтоваса – на этот раз исполнитель возвращается на «Midsummer Vilnius» для совсем иной музыкальной встречи. 19 июля на концерте зрители услышат самые известные произведения музыканта, неожиданное звучание которым придадут нетрадиционные способы исполнения.



С новой энергией и вдохновением Андрюс не перестаёт удивлять своих поклонников, постоянно изыскивая новые формы музыки.



22 июля в 20.30 - Гидон Кремер и «Kremerata Baltica»



На сцене фестиваля появится известный во всем мире оркестр «Kremerata Baltica» вместе с легендарным скрипачом и



Ансамбль, дающий концерты в Литве по особым поводам, вместе с Гидоном Кремером обогатит программу мероприятий фестиваля «Midsummer Vilnius» оригинальными опусами на классическую музыку. Репертуар Г.Кремера невероятно широк и разнообразен, он охватывает произведения классического и романтического периодов.



23 июля в 21 час - спектакль уличного танца «Flying Bach»







24 июля в 20.30 - опера под звёздами



Мероприятие «Опера под звёздами», ставшее традицией фестиваля «Midsummer Vilnius», поклонников классической музыки снова пригласит насладиться утончённой программой оперных арий.



Концерт, веющий рафинированной музыкой и элегантностью, подарит одна из лучших в Литве и за рубежом оперных солисток Асмик Григорян.







Купить билеты можно в системе Bilietai.lt online и в кассовых отделениях.



Подробная информация:



www.midsummervilnius.com Этим летом во дворике Дворца правителей снова будет звучать музыка Андрюса Мамонтоваса – на этот раз исполнитель возвращается на «Midsummer Vilnius» для совсем иной музыкальной встречи. 19 июля на концерте зрители услышат самые известные произведения музыканта, неожиданное звучание которым придадут нетрадиционные способы исполнения.С новой энергией и вдохновением Андрюс не перестаёт удивлять своих поклонников, постоянно изыскивая новые формы музыки.На сцене фестиваля появится известный во всем мире оркестр «Kremerata Baltica» вместе с легендарным скрипачом ихудожественным руководителем, маэстро Гидоном Кремером. Во дворе Дворца правителей музыкальных гурманов ожидает элитный концерт всемирно признанных музыкантов.Ансамбль, дающий концерты в Литве по особым поводам, вместе с Гидоном Кремером обогатит программу мероприятий фестиваля «Midsummer Vilnius» оригинальными опусами на классическую музыку. Репертуар Г.Кремера невероятно широк и разнообразен, он охватывает произведения классического и романтического периодов.В этот вечер во дворе Дворца правителей уникальный проект «Flying Bach» представит признанная лучшей в мире труппа уличных танцоров «Flying steps», которые зачаруют зрителей интерпретацией движений под классическую музыку Иоганна Себастьяна Баха.Мероприятие «Опера под звёздами», ставшее традицией фестиваля «Midsummer Vilnius», поклонников классической музыки снова пригласит насладиться утончённой программой оперных арий.Концерт, веющий рафинированной музыкой и элегантностью, подарит одна из лучших в Литве и за рубежом оперных солисток Асмик Григорян.На одной сцене встретятся избранные профессионалы классической музыки – запоминающийся вечер вместе с Асмик проведёт Литовский камерный оркестр, дирижировать которым будет один из лучших дирижёров страны – Модестас Питренас.Купить билеты можно в системе Bilietai.lt online и в кассовых отделениях.Подробная информация:www.midsummervilnius.com Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: MIDSUMMER VILNIUS Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1175 — статья прочитана 161 раз Комментарии