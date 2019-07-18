Приглашает «MIDSUMMER VILNIUS’19»

Дворец великих князей литовских, Вильнюс, пл. Катедрос, 4 www.valdovurumai.lt
В программе фестиваля на эту неделю:
18 июля в 22.30 - «Solo Ansamblis»
Одна из популярнейших литовских групп альтернативной музыки «Solo Ansamblis» пригласит зрителей получить создаваемый специальными аудиовизуальными решениями опыт «Иллюзия» под открытым небом.
В программе фестиваля на эту неделю:
18 июля в 22.30 - «Solo Ansamblis»
Одна из популярнейших литовских групп альтернативной музыки «Solo Ansamblis» пригласит зрителей получить создаваемый специальными аудиовизуальными решениями опыт «Иллюзия» под открытым небом.
Этим летом во дворике Дворца правителей снова будет звучать музыка Андрюса Мамонтоваса – на этот раз исполнитель возвращается на «Midsummer Vilnius» для совсем иной музыкальной встречи. 19 июля на концерте зрители услышат самые известные произведения музыканта, неожиданное звучание которым придадут нетрадиционные способы исполнения.
С новой энергией и вдохновением Андрюс не перестаёт удивлять своих поклонников, постоянно изыскивая новые формы музыки.
22 июля в 20.30 - Гидон Кремер и «Kremerata Baltica»
На сцене фестиваля появится известный во всем мире оркестр «Kremerata Baltica» вместе с легендарным скрипачом и
Ансамбль, дающий концерты в Литве по особым поводам, вместе с Гидоном Кремером обогатит программу мероприятий фестиваля «Midsummer Vilnius» оригинальными опусами на классическую музыку. Репертуар Г.Кремера невероятно широк и разнообразен, он охватывает произведения классического и романтического периодов.
23 июля в 21 час - спектакль уличного танца «Flying Bach»
24 июля в 20.30 - опера под звёздами
Мероприятие «Опера под звёздами», ставшее традицией фестиваля «Midsummer Vilnius», поклонников классической музыки снова пригласит насладиться утончённой программой оперных арий.
Концерт, веющий рафинированной музыкой и элегантностью, подарит одна из лучших в Литве и за рубежом оперных солисток Асмик Григорян.
Купить билеты можно в системе Bilietai.lt online и в кассовых отделениях.
Подробная информация:
www.midsummervilnius.com