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Приглашает «MIDSUMMER VILNIUS’19»

Дворец великих князей литовских, Вильнюс, пл. Катедрос, 4 www.valdovurumai.lt

«В этом году фестиваль своих гостей будет радовать особенными выступлениями – каждый поднимающийся на сцену исполнитель, несомненно, является настоящим супергероем своего жанра. Особенность «Midsummer Vilnius» в том, что большинство входящих в программу мероприятий можно увидеть только один раз и только во Дворце правителей (Valdovų rūmai. - Прим. ред.)», – сказал руководитель фестиваля Валдас Пятрейкис.

В программе фестиваля на эту неделю:

18 июля в 22.30 - «Solo Ansamblis»

Одна из популярнейших литовских групп альтернативной музыки «Solo Ansamblis» пригласит зрителей получить создаваемый специальными аудиовизуальными решениями опыт «Иллюзия» под открытым небом.
19 июля в 21 час - Андрюс Мамонтовас

Этим летом во дворике Дворца правителей снова будет звучать музыка Андрюса Мамонтоваса – на этот раз исполнитель возвращается на «Midsummer Vilnius» для совсем иной музыкальной встречи. 19 июля на концерте зрители услышат самые известные произведения музыканта, неожиданное звучание которым придадут нетрадиционные способы исполнения.

С новой энергией и вдохновением Андрюс не перестаёт удивлять своих поклонников, постоянно изыскивая новые формы музыки.

22 июля в 20.30 - Гидон Кремер и «Kremerata Baltica»

На сцене фестиваля появится известный во всем мире оркестр «Kremerata Baltica» вместе с легендарным скрипачом и
художественным руководителем, маэстро Гидоном Кремером. Во дворе Дворца правителей музыкальных гурманов ожидает элитный концерт всемирно признанных музыкантов.

Ансамбль, дающий концерты в Литве по особым поводам, вместе с Гидоном Кремером обогатит программу мероприятий фестиваля «Midsummer Vilnius» оригинальными опусами на классическую музыку. Репертуар Г.Кремера невероятно широк и разнообразен, он охватывает произведения классического и романтического периодов.

23 июля в 21 час - спектакль уличного танца «Flying Bach»

В этот вечер во дворе Дворца правителей уникальный проект «Flying Bach» представит признанная лучшей в мире труппа уличных танцоров «Flying steps», которые зачаруют зрителей интерпретацией движений под классическую музыку Иоганна Себастьяна Баха.

24 июля в 20.30 - опера под звёздами

Мероприятие «Опера под звёздами», ставшее традицией фестиваля «Midsummer Vilnius», поклонников классической музыки снова пригласит насладиться утончённой программой оперных арий.

Концерт, веющий рафинированной музыкой и элегантностью, подарит одна из лучших в Литве и за рубежом оперных солисток Асмик Григорян.

На одной сцене встретятся избранные профессионалы классической музыки – запоминающийся вечер вместе с Асмик проведёт Литовский камерный оркестр, дирижировать которым будет один из лучших дирижёров страны – Модестас Питренас.

Купить билеты можно в системе Bilietai.lt online и в кассовых отделениях.

Подробная информация:

www.midsummervilnius.com
Инф. «Обзора»
Категории: культура
Ключевые слова: MIDSUMMER VILNIUS
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1175
статья прочитана 161 раз
добавлена сегодня, 18 июля, 13:40

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