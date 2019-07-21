Обновлённый фестиваль «Sirenos» снова в зоне связи 🔊 Воспроизвести «Ryšio klaida» – «Ошибка связи», таким девизом встречает любителей театра обновлённый 16-й Вильнюсский международный театральный фестиваль «Sirenos» («Сирены»), который стартует 25 августа и продлится до 13 октября.



Фестивальную публику по традиции ждут работы признанных мастеров сцены: в Литву впервые приезжает одна из самых знаменитых трупп британского современного театра - «Forced Entertainment», в 2016 г. удостоенная престижной Премии Ибсена. Труппа представит пьесу режиссёра Тима Этчеллса для шестнадцати молодых людей – «Ночь следует за днём» («Naktis seka dieną»), в ней будут играть дети и подростки из Литвы.



Также в международной программе одна из фаворитов сцены Германии и Великобритании - группа «Gob Squad», которая на «Сирены» прибывает со спектаклем «Сотворение (Картины для Дориана» («Sukūrimas (Paveikslai Dorianui)». Это будет уже второй визит «Gob Squad» в Литву. Фестивальную публику по традиции ждут работы признанных мастеров сцены: в Литву впервые приезжает одна из самых знаменитых трупп британского современного театра - «Forced Entertainment», в 2016 г. удостоенная престижной Премии Ибсена. Труппа представит пьесу режиссёра Тима Этчеллса для шестнадцати молодых людей – «Ночь следует за днём» («Naktis seka dieną»), в ней будут играть дети и подростки из Литвы.Также в международной программе одна из фаворитов сцены Германии и Великобритании - группа «Gob Squad», которая на «Сирены» прибывает со спектаклем «Сотворение (Картины для Дориана» («Sukūrimas (Paveikslai Dorianui)». Это будет уже второй визит «Gob Squad» в Литву. У любителей документального театра будет возможность увидеть работу одного из интереснейших театральных режиссёров Аргентины, постоянно прославляющей свою страну Лолы Ариас - спектакль «Минное поле» («Minų laukas»).



Билеты и абонементы на спектакли международной программы фестиваля «Сирены» - уже в продаже, их можно купить в кассах «Tiketа» и по интернету, на сайте www.sirenos.lt. С сентября билеты будут дороже, поскольку их количество в связи с обновлением разных сценических пространств в этом году ограничено. Так что позаботьтесь о билетах заранее. Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: фестиваль «Sirenos» Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1175 — статья прочитана 147 раз Комментарии