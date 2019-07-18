На Летнем фестивале Христофора 🔊 Воспроизвести «Karavan Familia»: цыганская музыка - для радости жизни!



18 июля на фестивале будет литься цыганская музыка, будут завораживающие танцы и бьющий через край темперамент! «Karavan Familia» (Венгрия) – уникальный семейный ансамбль - более десяти лет успешно сочетает в своём творчестве старинные традиции музыки ромов с новыми веяниями. Исполнители делают это так талантливо и со вкусом, что каждое выступление зажигает искорки в глазах зрителей, вызывает улыбки и напоминает, как всей душой нужно радоваться жизни!



Образовавшийся 15 лет тому назад «Karavan Familia» - это родители и двое детей, брат и сестра. Родители Иштван и Илона в своё время были участниками ансамблей «Romanyi Rota», «Romano Kokalo», а в 2002-м основали собственную группу, в которую постепенно влились и их дети Иштван-младший и Ники. Произведения ансамбля вдохновлены разнообразием культурного и музыкального наследия европейских цыган. Это не только традиционная венгерская музыка, мелодии ансамбля связывают между собой традиции и современность, яркие, характерные стили. 18 июля на фестивале будет литься цыганская музыка, будут завораживающие танцы и бьющий через край темперамент! «Karavan Familia» (Венгрия) – уникальный семейный ансамбль - более десяти лет успешно сочетает в своём творчестве старинные традиции музыки ромов с новыми веяниями. Исполнители делают это так талантливо и со вкусом, что каждое выступление зажигает искорки в глазах зрителей, вызывает улыбки и напоминает, как всей душой нужно радоваться жизни!Образовавшийся 15 лет тому назад «Karavan Familia» - это родители и двое детей, брат и сестра. Родители Иштван и Илона в своё время были участниками ансамблей «Romanyi Rota», «Romano Kokalo», а в 2002-м основали собственную группу, в которую постепенно влились и их дети Иштван-младший и Ники. Произведения ансамбля вдохновлены разнообразием культурного и музыкального наследия европейских цыган. Это не только традиционная венгерская музыка, мелодии ансамбля связывают между собой традиции и современность, яркие, характерные стили. Как говорят сами исполнители, вы удивитесь, когда традиционная, знакомая мелодия уведёт вас дорогами блюза, джаза, фадо, R&B, фламенко или стиля латино, а к начальной своей форме и гармонии вернётся с удвоенной энергией. Музыканты считают своей целью возродить цыганскую народную музыку, соединив традиционные и популярные современные элементы. Поэтому, по их словам, они создали песенный мир, в котором одинаково комфортно чувствует себя как человек, хорошо знакомый с цыганской культурой, так и тот, кто ничего о ней не знает.



18 июля в 19 часов в отделении «Вингё»ботанического сада ВУ (VU botanikos sodo Vingio skyriuje) - встреча с группой «Karavan Familia»: István Nagy (вокал, гитара), István Nagy Jr. (вокал, бас-гитара, ударные), Ilona Farkas (вокал), Niki Nagy (вокал). Выступление группы украсит танец Ванды Сампаи.



Билеты на мероприятия можно купить во всех кассах «Tiketa»или на сайте www.tiketa.lt. В день концерта билеты можно купить за час до начала на месте его проведения.



«Часы сакральной музыки»



И, конечно, нынешний юбилейный фестиваль не забыл о традиционном цикле «Часы сакральной музыки», концерты которого проходят в костёле св. Казимераса (ул. Диджёйи, 34).



23 июля здесь выступит дуэт органистов Каролина Юодялите и Даниэль Зеегер (Германия), а 30 июля - Томаш Томашевски (скрипка, Германия) и Рената Марцинкуте-Лезьё (орган). Начало концертов в 19 часов. Вход свободный.



Подробная информация:



http://kristupofestivalis.lt/ Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: фестиваль Христофора Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1175 — статья прочитана 105 раз Комментарии