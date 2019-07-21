Преступное объединение из… полицейских 🔊 Воспроизвести



Панявежский окружной суд (ПОС) приговорил бывших сотрудников криминальной полиции Шяуляй к лишению свободы на срок от семи до шестнадцати лет.



Они признаны виновными в присвоении наркотиков и денег во время обысков, создании преступного объединения и других преступлениях.



В этом деле виновными признано девять бывших сотрудников правоохранительных органов и четыре гражданских лица.



Самый большой срок, 16 лет, получил бывший старший следователь 4-го отдела Бюро расследований организованной преступности (БРОП) Ричардас Поцюс.



Бывший начальник 2-го отдела БРОП Ремигиюс Зикас приговорён к 14 с половиной годам лишения свободы.



Глава 4-го отдела БРОП Томас Рухтинас получил 15 лет тюрьмы.



Бывший старший следователь 2-го отдела БРОП Гядиминас Айнас приговорён к 13 с половиной годам лишения свободы. Бывший старший следователь БРОП Ренатас Ивановас получил семь лет лишения свободы. Они признаны виновными в присвоении наркотиков и денег во время обысков, создании преступного объединения и других преступлениях.В этом деле виновными признано девять бывших сотрудников правоохранительных органов и четыре гражданских лица.Самый большой срок, 16 лет, получил бывший старший следователь 4-го отдела Бюро расследований организованной преступности (БРОП) Ричардас Поцюс.Бывший начальник 2-го отдела БРОП Ремигиюс Зикас приговорён к 14 с половиной годам лишения свободы.Глава 4-го отдела БРОП Томас Рухтинас получил 15 лет тюрьмы.Бывший старший следователь 2-го отдела БРОП Гядиминас Айнас приговорён к 13 с половиной годам лишения свободы. Бывший старший следователь БРОП Ренатас Ивановас получил семь лет лишения свободы. Бывший начальник БРОП Ремигиюс Дерешкявичюс осуждён за злоупотребления и незаконное распоряжение наркотиками. Он оштрафован на 9 тыс. 145 евро.



Также осуждены четыре не участвовавших в преступном объединении должностных лица.



Гядиминас Мотеюнас и Гедрюс Вайткус приговорены к 11 годам лишения свободы, Арминас Липскис оштрафован на 9,3 тыс. евро, а Арвидас Будрис – на 5,5 тыс. евро.



В деле осуждены и четыре гражданских лица.



Раймондас Рипинскас получил пять лет тюрьмы и заплатит штраф 3,8 тыс. евро. Павел Осипов, с учётом прежнего наказания, получил 10 с половиной лет лишения свободы. Кястутис Пурвинис осуждён на 11 лет лишения свободы, а Робертас Паштуолис оштрафован на 7,5 тыс. евро.



Четыре экс-полицейских оправданы, так как не было доказано совершение преступления.



У осуждённых было конфисковано имущество, они также оплатят претензии по гражданским искам и юридических, и физических лиц.



Бывшие полицейские обвинялись в хищениях и присвоении чужого имущества, злоупотреблениях служебным положением и превышении полномочий, незаконном распоряжении огнестрельным оружием, боеприпасами с целью распространения незаконно присвоенных различных объёмов наркотических веществ, в подлоге документов, даче ложных показаний, лживом сообщении о преступлении, которого не было, фальсификации доказательств для начала уголовного преследования лица.



Они признаны виновными также в том, что действовали как преступное объединение – это первый подобный случай в истории литовской полиции.



Решение суда в течение 20 дней может быть обжаловано в Апелляционном суде.



Приговор в этом деле занимает 400 страниц, а его оглашение продолжалось почти три часа. По материалам литовских СМИ Категории: чп и криминал Ключевые слова: криминал Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1175 — статья прочитана 137 раз Комментарии