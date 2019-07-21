Преступное объединение из… полицейских

Панявежский окружной суд (ПОС) приговорил бывших сотрудников криминальной полиции Шяуляй к лишению свободы на срок от семи до шестнадцати лет.
Они признаны виновными в присвоении наркотиков и денег во время обысков, создании преступного объединения и других преступлениях.
В этом деле виновными признано девять бывших сотрудников правоохранительных органов и четыре гражданских лица.
Самый большой срок, 16 лет, получил бывший старший следователь 4-го отдела Бюро расследований организованной преступности (БРОП) Ричардас Поцюс.
Бывший начальник 2-го отдела БРОП Ремигиюс Зикас приговорён к 14 с половиной годам лишения свободы.
Глава 4-го отдела БРОП Томас Рухтинас получил 15 лет тюрьмы.
Бывший старший следователь 2-го отдела БРОП Гядиминас Айнас приговорён к 13 с половиной годам лишения свободы. Бывший старший следователь БРОП Ренатас Ивановас получил семь лет лишения свободы.
Бывший начальник БРОП Ремигиюс Дерешкявичюс осуждён за злоупотребления и незаконное распоряжение наркотиками. Он оштрафован на 9 тыс. 145 евро.
Также осуждены четыре не участвовавших в преступном объединении должностных лица.
Гядиминас Мотеюнас и Гедрюс Вайткус приговорены к 11 годам лишения свободы, Арминас Липскис оштрафован на 9,3 тыс. евро, а Арвидас Будрис – на 5,5 тыс. евро.
В деле осуждены и четыре гражданских лица.
Раймондас Рипинскас получил пять лет тюрьмы и заплатит штраф 3,8 тыс. евро. Павел Осипов, с учётом прежнего наказания, получил 10 с половиной лет лишения свободы. Кястутис Пурвинис осуждён на 11 лет лишения свободы, а Робертас Паштуолис оштрафован на 7,5 тыс. евро.
Четыре экс-полицейских оправданы, так как не было доказано совершение преступления.
У осуждённых было конфисковано имущество, они также оплатят претензии по гражданским искам и юридических, и физических лиц.
Бывшие полицейские обвинялись в хищениях и присвоении чужого имущества, злоупотреблениях служебным положением и превышении полномочий, незаконном распоряжении огнестрельным оружием, боеприпасами с целью распространения незаконно присвоенных различных объёмов наркотических веществ, в подлоге документов, даче ложных показаний, лживом сообщении о преступлении, которого не было, фальсификации доказательств для начала уголовного преследования лица.
Они признаны виновными также в том, что действовали как преступное объединение – это первый подобный случай в истории литовской полиции.
Решение суда в течение 20 дней может быть обжаловано в Апелляционном суде.
Приговор в этом деле занимает 400 страниц, а его оглашение продолжалось почти три часа.
Также осуждены четыре не участвовавших в преступном объединении должностных лица.
Гядиминас Мотеюнас и Гедрюс Вайткус приговорены к 11 годам лишения свободы, Арминас Липскис оштрафован на 9,3 тыс. евро, а Арвидас Будрис – на 5,5 тыс. евро.
В деле осуждены и четыре гражданских лица.
Раймондас Рипинскас получил пять лет тюрьмы и заплатит штраф 3,8 тыс. евро. Павел Осипов, с учётом прежнего наказания, получил 10 с половиной лет лишения свободы. Кястутис Пурвинис осуждён на 11 лет лишения свободы, а Робертас Паштуолис оштрафован на 7,5 тыс. евро.
Четыре экс-полицейских оправданы, так как не было доказано совершение преступления.
У осуждённых было конфисковано имущество, они также оплатят претензии по гражданским искам и юридических, и физических лиц.
Бывшие полицейские обвинялись в хищениях и присвоении чужого имущества, злоупотреблениях служебным положением и превышении полномочий, незаконном распоряжении огнестрельным оружием, боеприпасами с целью распространения незаконно присвоенных различных объёмов наркотических веществ, в подлоге документов, даче ложных показаний, лживом сообщении о преступлении, которого не было, фальсификации доказательств для начала уголовного преследования лица.
Они признаны виновными также в том, что действовали как преступное объединение – это первый подобный случай в истории литовской полиции.
Решение суда в течение 20 дней может быть обжаловано в Апелляционном суде.
Приговор в этом деле занимает 400 страниц, а его оглашение продолжалось почти три часа.