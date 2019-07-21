Восстановленные зубы – возвращённое здоровье и радость жизни 🔊 Воспроизвести Об улыбках



Не только глаза, но и улыбка являются отражением нашей души. Она может растопить лёд, неудобства начала общения, проложить путь к профессиональному успеху, дружбе и партнёрству. Если мы не можем доверять своей улыбке, то чувствуем себя некомфортно, не можем расслабиться, и действительно теряем большую часть удовольствия и свободы общения.



Врачи стоматологической клиники CLINIC | DPC очень счастливы, что могут помочь пациентам уверенно, искренне улыбаться, избегать нарушений физического и эмоционального здоровья и создавать незабываемые истории улыбок.



Утраченные зубы – не только эстетическая проблема



Зубы являются гарантией здоровья, потому что они - важная часть пищеварительной системы. И это только одна из причин, почему врачи единодушно соглашаются с тем, что если вы потеряли один зуб, то вам, не раздумывая, необходимо его восстановить. Если зубы испортились или один из них утрачен, мы теряем радость жизни и наносим вред своему здоровью. Мы стесняемся улыбаться, нам труднее наслаждаться пищей, возникают и другие одонтологические проблемы, кроме того, в скором времени организм может начать слабеть, потому что из-за того, что нам становится труднее тщательно пережёвывать пищу, организму сложнее усваивать необходимые вещества, возникают нарушения в системе пищеварения. Не только глаза, но и улыбка являются отражением нашей души. Она может растопить лёд, неудобства начала общения, проложить путь к профессиональному успеху, дружбе и партнёрству. Если мы не можем доверять своей улыбке, то чувствуем себя некомфортно, не можем расслабиться, и действительно теряем большую часть удовольствия и свободы общения.Врачи стоматологической клиники CLINIC | DPC очень счастливы, что могут помочь пациентам уверенно, искренне улыбаться, избегать нарушений физического и эмоционального здоровья и создавать незабываемые истории улыбок.Зубы являются гарантией здоровья, потому что они - важная часть пищеварительной системы. И это только одна из причин, почему врачи единодушно соглашаются с тем, что если вы потеряли один зуб, то вам, не раздумывая, необходимо его восстановить. Если зубы испортились или один из них утрачен, мы теряем радость жизни и наносим вред своему здоровью. Мы стесняемся улыбаться, нам труднее наслаждаться пищей, возникают и другие одонтологические проблемы, кроме того, в скором времени организм может начать слабеть, потому что из-за того, что нам становится труднее тщательно пережёвывать пищу, организму сложнее усваивать необходимые вещества, возникают нарушения в системе пищеварения. Эффективное долговременное решение



Врачи-одонтологи создающей улыбки сети клиник CLINIC | DPC Симонас Банкаускас и Ремигиюс Лауринчикас поясняют, что при потере зубов и длительном их невосстановлении уменьшается количество костной массы, соседние зубы наклоняются в сторону дефекта, а расположенные напротив зубы удлиняются.



В случае утраты большого количества зубов внешний вид человека изменяется – щёки и губы впадают, из-за чего нос и подбородок кажутся выпяченными, человек визуально выглядит старше. Страдает не только внешний вид, здоровье, но и самооценка человека.



«Чем больше зубов мы теряем, тем больше нагрузка на другие. В результате зубы мигрируют (двигаются), меняется прикус и его функция», - отмечает стоматолог С.Банкаускас.



Зуб можно восстановить многими способами, но наиболее эффективным, удобным и наиболее оберегающим другие зубы методом является имплантация, когда имплантат вкручивается в челюсть, к нему прикрепляется опора, на которую крепится индивидуально изготовленная коронка.



«Восстановление зуба при помощи имплантата не приводит к повреждению соседних зубов, их, например, не нужно шлифовать, что необходимо при изготовлении зубного мостика. При восстановлении зуба с помощью имплантата непосредственно на этом месте стимулируется кость, подобно тому, как происходит при наличии естественного зуба, прекращается истончение челюсти», - сказал врач-стоматолог Р.Лауринчикас.



Кроме того, при соблюдении правил индивидуальной гигиены полости рта и регулярных визитах к специалисту для профессионального ухода имплантация, как показывает практика, является долгосрочным решением. И это отличная новость!



На работу – уже на следующий день



Клинике, которую представляют вышеупомянутые врачи и их коллеги, есть чем похвастаться: более чем за десять лет деятельности выполнено свыше 30 тысяч имплантаций.



Несмотря на популярность имплантатов и их преимущества, немало людей, которые нуждаются в такой незамедлительной стоматологической помощи, всё ещё избегают её, и это связано с ничем не обоснованными мифами.



«Во-первых, людей отпугивает страх интервенции, они боятся самой процедуры. Но ведь при ней используются обезболивающие средства, что делает процедуру абсолютно безболезненной, и пациенты могут чувствовать себя действительно комфортно», - успокаивают собеседники, отмечая, что большинство пациентов после процедуры признаются, что опасались зря.



Врачи клиники подчёркивают, что для них очень важна личная история каждого пациента - прежде чем начать лечение, они тщательно разрабатывают план выздоровления и подробно разъясняют его. Сотрудничество с пациентом, его успокоение, обсуждение этапов процедуры - не менее важная часть работы врачей CLINIC | DPC, чем сам процесс лечения.



«В CLINIC | DPC применяются технологии и материалы, широко используемые во всём мире. Они прошли проверку научными исследованиями и временем, поэтому являются чрезвычайно надёжными», - говорит врач-стоматолог С.Банкаускас.



Имплантация проводится под местной анестезией. Пациентам, которые очень боятся процедуры, также предлагается седативная анестезия, помогающая избавиться от страха перед врачом, снижающая физическое и эмоциональное напряжение. При имплантации одного зуба операция обычно занимает около 30 минут.



Врач-стоматолог Р.Лауринчикас подчёркивает, что ощущения после такой операции обычно бывают даже легче, чем после удаления зуба. А работоспособность пациента зависит от масштабов операции и индивидуальных особенностей организма. Некоторые могут пойти на работу уже на следующий день, в то время как другим может потребоваться более длительный послеоперационный период. Чаще всего неприятные ощущения вызываются заживлением дёсен, но процесс заживления в полости рта происходит чрезвычайно быстро и через несколько дней неприятные ощущения уменьшаются.



За один визит



Ещё один миф, с которым сталкиваются специалисты, заключается в том, будто зубы невозможно реставрировать за один день, дескать, это слишком короткий промежуток времени.



«Мы можем изготовить временные зубы в тот же день», - твёрдо заверяет врач-одонтолог CLINIC | DPC С.Банкаускас.



В целях экономии времени пациентов и сохранения их здоровья предлагается одномоментная имплантация за одно посещение сразу же после удаления или утраты зуба.



«Преимущество такой процедуры заключается в том, чтобы максимально сохранить массу десны и кости, сократить количество хирургических процедур, избежать изменения положения других зубов, чтобы было легче восстановить естественную эстетику и чаще избежать процедур по приращению костной ткани. Она рекомендуется в тех случаях, когда по какой-либо причине необходимо удалить зуб или он утрачен, а также если его планируется позднее восстановить, или же если зуб виден, когда пациент улыбается», - поясняет стоматолог Р.Лауринчикас.



Самые эффективные методы реставрации зубов



Каждый пациент и его лечение - это отдельная красивая история. Какое наилучшее решение современной стоматологии предлагается пациентам, у которых основная часть челюсти или вся челюсть осталась без зубов?



В таких случаях рекомендуется лечение «все на четырёх». Уникальный метод лечения «все на четырёх» предназначен для людей, лишившихся всех или большинства зубов, и которым до сего времени традиционно предлагали съёмные протезы. При этой методике для полной реставрации всех зубов челюсти используются только 4 имплантата.



Этот способ часто позволяет избежать сложных процедур по наращиванию костной ткани.



А для восстановления зубов на нижней челюсти применяются только 3 имплантата, к которым и прикрепляются зубные протезы. В зависимости от конкретной ситуации на эти имплантаты в тот же день могут быть установлены постоянные зубы.



Используемые для всех этих методов восстановления утраченных зубов материалы имплантатов являются биологически совместимыми, их цвет и контуры совершенно не отличаются от естественных зубов. Кроме того, протезы на резьбовых имплантатах не только выглядят, но и служат как настоящие зубы.



Новое поколение керамических зубных имплантатов – для наиболее чувствительных пациентов



Иногда из-за склонности к аллергии или в связи с хроническими заболеваниями организм человека отторгает имплантаты. Но сегодня для пациентов с чувствительной иммунной системой и желающих восстановить здоровую улыбку созданы специальные имплантаты!



Циркониевые имплантаты нового поколения - один из самых безопасных, надёжных и долговечных методов восстановления зубов. Циркониевые зубные имплантаты чрезвычайно долговечны и выглядят естественно. Одним из основных преимуществ циркониевых имплантатов является то, что они не выделяют в организм никаких частиц, которые могли бы вызывать аллергию. Таким образом, выбор циркониевых имплантатов рекомендуется в первую очередь пациентам-аллергикам. Эти имплантаты биологически совместимы и подходят даже после лечения онкологических заболеваний.



«У каждой улыбки есть своя история, и наша цель - раскрыть её. Некоторые пациенты особенно чувствительны к боли, у других может быть аллергия. Состояние зубов у каждого и ситуация также различны, но каждый действительно может снова улыбаться. Принимая во внимание каждую индивидуальную ситуацию, мы готовы и в состоянии помочь восстановить хорошее состояние зубов. Мы - за смелые, открытые миру, полные уверенности улыбки!» - улыбаясь, завершает разговор Симонас Банкаускас.



Врачи-одонтологи создающей улыбки сети клиник CLINIC | DPC Симонас Банкаускас и Ремигиюс Лауринчикас поясняют, что при потере зубов и длительном их невосстановлении уменьшается количество костной массы, соседние зубы наклоняются в сторону дефекта, а расположенные напротив зубы удлиняются.В случае утраты большого количества зубов внешний вид человека изменяется – щёки и губы впадают, из-за чего нос и подбородок кажутся выпяченными, человек визуально выглядит старше. Страдает не только внешний вид, здоровье, но и самооценка человека.«Чем больше зубов мы теряем, тем больше нагрузка на другие. В результате зубы мигрируют (двигаются), меняется прикус и его функция», - отмечает стоматолог С.Банкаускас.Зуб можно восстановить многими способами, но наиболее эффективным, удобным и наиболее оберегающим другие зубы методом является имплантация, когда имплантат вкручивается в челюсть, к нему прикрепляется опора, на которую крепится индивидуально изготовленная коронка.«Восстановление зуба при помощи имплантата не приводит к повреждению соседних зубов, их, например, не нужно шлифовать, что необходимо при изготовлении зубного мостика. При восстановлении зуба с помощью имплантата непосредственно на этом месте стимулируется кость, подобно тому, как происходит при наличии естественного зуба, прекращается истончение челюсти», - сказал врач-стоматолог Р.Лауринчикас.Кроме того, при соблюдении правил индивидуальной гигиены полости рта и регулярных визитах к специалисту для профессионального ухода имплантация, как показывает практика, является долгосрочным решением. И это отличная новость!Клинике, которую представляют вышеупомянутые врачи и их коллеги, есть чем похвастаться: более чем за десять лет деятельности выполнено свыше 30 тысяч имплантаций.Несмотря на популярность имплантатов и их преимущества, немало людей, которые нуждаются в такой незамедлительной стоматологической помощи, всё ещё избегают её, и это связано с ничем не обоснованными мифами.«Во-первых, людей отпугивает страх интервенции, они боятся самой процедуры. Но ведь при ней используются обезболивающие средства, что делает процедуру абсолютно безболезненной, и пациенты могут чувствовать себя действительно комфортно», - успокаивают собеседники, отмечая, что большинство пациентов после процедуры признаются, что опасались зря.Врачи клиники подчёркивают, что для них очень важна личная история каждого пациента - прежде чем начать лечение, они тщательно разрабатывают план выздоровления и подробно разъясняют его. Сотрудничество с пациентом, его успокоение, обсуждение этапов процедуры - не менее важная часть работы врачей CLINIC | DPC, чем сам процесс лечения.«В CLINIC | DPC применяются технологии и материалы, широко используемые во всём мире. Они прошли проверку научными исследованиями и временем, поэтому являются чрезвычайно надёжными», - говорит врач-стоматолог С.Банкаускас.Имплантация проводится под местной анестезией. Пациентам, которые очень боятся процедуры, также предлагается седативная анестезия, помогающая избавиться от страха перед врачом, снижающая физическое и эмоциональное напряжение. При имплантации одного зуба операция обычно занимает около 30 минут.Врач-стоматолог Р.Лауринчикас подчёркивает, что ощущения после такой операции обычно бывают даже легче, чем после удаления зуба. А работоспособность пациента зависит от масштабов операции и индивидуальных особенностей организма. Некоторые могут пойти на работу уже на следующий день, в то время как другим может потребоваться более длительный послеоперационный период. Чаще всего неприятные ощущения вызываются заживлением дёсен, но процесс заживления в полости рта происходит чрезвычайно быстро и через несколько дней неприятные ощущения уменьшаются.Ещё один миф, с которым сталкиваются специалисты, заключается в том, будто зубы невозможно реставрировать за один день, дескать, это слишком короткий промежуток времени.«Мы можем изготовить временные зубы в тот же день», - твёрдо заверяет врач-одонтолог CLINIC | DPC С.Банкаускас.В целях экономии времени пациентов и сохранения их здоровья предлагается одномоментная имплантация за одно посещение сразу же после удаления или утраты зуба.«Преимущество такой процедуры заключается в том, чтобы максимально сохранить массу десны и кости, сократить количество хирургических процедур, избежать изменения положения других зубов, чтобы было легче восстановить естественную эстетику и чаще избежать процедур по приращению костной ткани. Она рекомендуется в тех случаях, когда по какой-либо причине необходимо удалить зуб или он утрачен, а также если его планируется позднее восстановить, или же если зуб виден, когда пациент улыбается», - поясняет стоматолог Р.Лауринчикас.Каждый пациент и его лечение - это отдельная красивая история. Какое наилучшее решение современной стоматологии предлагается пациентам, у которых основная часть челюсти или вся челюсть осталась без зубов?В таких случаях рекомендуется лечение «все на четырёх». Уникальный метод лечения «все на четырёх» предназначен для людей, лишившихся всех или большинства зубов, и которым до сего времени традиционно предлагали съёмные протезы. При этой методике для полной реставрации всех зубов челюсти используются только 4 имплантата.Этот способ часто позволяет избежать сложных процедур по наращиванию костной ткани.А для восстановления зубов на нижней челюсти применяются только 3 имплантата, к которым и прикрепляются зубные протезы. В зависимости от конкретной ситуации на эти имплантаты в тот же день могут быть установлены постоянные зубы.Используемые для всех этих методов восстановления утраченных зубов материалы имплантатов являются биологически совместимыми, их цвет и контуры совершенно не отличаются от естественных зубов. Кроме того, протезы на резьбовых имплантатах не только выглядят, но и служат как настоящие зубы.Иногда из-за склонности к аллергии или в связи с хроническими заболеваниями организм человека отторгает имплантаты. Но сегодня для пациентов с чувствительной иммунной системой и желающих восстановить здоровую улыбку созданы специальные имплантаты!Циркониевые имплантаты нового поколения - один из самых безопасных, надёжных и долговечных методов восстановления зубов. Циркониевые зубные имплантаты чрезвычайно долговечны и выглядят естественно. Одним из основных преимуществ циркониевых имплантатов является то, что они не выделяют в организм никаких частиц, которые могли бы вызывать аллергию. Таким образом, выбор циркониевых имплантатов рекомендуется в первую очередь пациентам-аллергикам. Эти имплантаты биологически совместимы и подходят даже после лечения онкологических заболеваний.«У каждой улыбки есть своя история, и наша цель - раскрыть её. Некоторые пациенты особенно чувствительны к боли, у других может быть аллергия. Состояние зубов у каждого и ситуация также различны, но каждый действительно может снова улыбаться. Принимая во внимание каждую индивидуальную ситуацию, мы готовы и в состоянии помочь восстановить хорошее состояние зубов. Мы - за смелые, открытые миру, полные уверенности улыбки!» - улыбаясь, завершает разговор Симонас Банкаускас. "Обзор" Категории: здоровье Ключевые слова: стоматология Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1175 — статья прочитана 90 раз Комментарии