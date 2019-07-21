Восстановленные зубы – возвращённое здоровье и радость жизни

Не только глаза, но и улыбка являются отражением нашей души. Она может растопить лёд, неудобства начала общения, проложить путь к профессиональному успеху, дружбе и партнёрству. Если мы не можем доверять своей улыбке, то чувствуем себя некомфортно, не можем расслабиться, и действительно теряем большую часть удовольствия и свободы общения.
Врачи стоматологической клиники CLINIC | DPC очень счастливы, что могут помочь пациентам уверенно, искренне улыбаться, избегать нарушений физического и эмоционального здоровья и создавать незабываемые истории улыбок.
Утраченные зубы – не только эстетическая проблема
Зубы являются гарантией здоровья, потому что они - важная часть пищеварительной системы. И это только одна из причин, почему врачи единодушно соглашаются с тем, что если вы потеряли один зуб, то вам, не раздумывая, необходимо его восстановить. Если зубы испортились или один из них утрачен, мы теряем радость жизни и наносим вред своему здоровью. Мы стесняемся улыбаться, нам труднее наслаждаться пищей, возникают и другие одонтологические проблемы, кроме того, в скором времени организм может начать слабеть, потому что из-за того, что нам становится труднее тщательно пережёвывать пищу, организму сложнее усваивать необходимые вещества, возникают нарушения в системе пищеварения.
Эффективное долговременное решение
Врачи-одонтологи создающей улыбки сети клиник CLINIC | DPC Симонас Банкаускас и Ремигиюс Лауринчикас поясняют, что при потере зубов и длительном их невосстановлении уменьшается количество костной массы, соседние зубы наклоняются в сторону дефекта, а расположенные напротив зубы удлиняются.
В случае утраты большого количества зубов внешний вид человека изменяется – щёки и губы впадают, из-за чего нос и подбородок кажутся выпяченными, человек визуально выглядит старше. Страдает не только внешний вид, здоровье, но и самооценка человека.
«Чем больше зубов мы теряем, тем больше нагрузка на другие. В результате зубы мигрируют (двигаются), меняется прикус и его функция», - отмечает стоматолог С.Банкаускас.
Зуб можно восстановить многими способами, но наиболее эффективным, удобным и наиболее оберегающим другие зубы методом является имплантация, когда имплантат вкручивается в челюсть, к нему прикрепляется опора, на которую крепится индивидуально изготовленная коронка.
«Восстановление зуба при помощи имплантата не приводит к повреждению соседних зубов, их, например, не нужно шлифовать, что необходимо при изготовлении зубного мостика. При восстановлении зуба с помощью имплантата непосредственно на этом месте стимулируется кость, подобно тому, как происходит при наличии естественного зуба, прекращается истончение челюсти», - сказал врач-стоматолог Р.Лауринчикас.
Кроме того, при соблюдении правил индивидуальной гигиены полости рта и регулярных визитах к специалисту для профессионального ухода имплантация, как показывает практика, является долгосрочным решением. И это отличная новость!
На работу – уже на следующий день
Клинике, которую представляют вышеупомянутые врачи и их коллеги, есть чем похвастаться: более чем за десять лет деятельности выполнено свыше 30 тысяч имплантаций.
Несмотря на популярность имплантатов и их преимущества, немало людей, которые нуждаются в такой незамедлительной стоматологической помощи, всё ещё избегают её, и это связано с ничем не обоснованными мифами.
«Во-первых, людей отпугивает страх интервенции, они боятся самой процедуры. Но ведь при ней используются обезболивающие средства, что делает процедуру абсолютно безболезненной, и пациенты могут чувствовать себя действительно комфортно», - успокаивают собеседники, отмечая, что большинство пациентов после процедуры признаются, что опасались зря.
Врачи клиники подчёркивают, что для них очень важна личная история каждого пациента - прежде чем начать лечение, они тщательно разрабатывают план выздоровления и подробно разъясняют его. Сотрудничество с пациентом, его успокоение, обсуждение этапов процедуры - не менее важная часть работы врачей CLINIC | DPC, чем сам процесс лечения.
«В CLINIC | DPC применяются технологии и материалы, широко используемые во всём мире. Они прошли проверку научными исследованиями и временем, поэтому являются чрезвычайно надёжными», - говорит врач-стоматолог С.Банкаускас.
Имплантация проводится под местной анестезией. Пациентам, которые очень боятся процедуры, также предлагается седативная анестезия, помогающая избавиться от страха перед врачом, снижающая физическое и эмоциональное напряжение. При имплантации одного зуба операция обычно занимает около 30 минут.
Врач-стоматолог Р.Лауринчикас подчёркивает, что ощущения после такой операции обычно бывают даже легче, чем после удаления зуба. А работоспособность пациента зависит от масштабов операции и индивидуальных особенностей организма. Некоторые могут пойти на работу уже на следующий день, в то время как другим может потребоваться более длительный послеоперационный период. Чаще всего неприятные ощущения вызываются заживлением дёсен, но процесс заживления в полости рта происходит чрезвычайно быстро и через несколько дней неприятные ощущения уменьшаются.
За один визит
Ещё один миф, с которым сталкиваются специалисты, заключается в том, будто зубы невозможно реставрировать за один день, дескать, это слишком короткий промежуток времени.
«Мы можем изготовить временные зубы в тот же день», - твёрдо заверяет врач-одонтолог CLINIC | DPC С.Банкаускас.
В целях экономии времени пациентов и сохранения их здоровья предлагается одномоментная имплантация за одно посещение сразу же после удаления или утраты зуба.
«Преимущество такой процедуры заключается в том, чтобы максимально сохранить массу десны и кости, сократить количество хирургических процедур, избежать изменения положения других зубов, чтобы было легче восстановить естественную эстетику и чаще избежать процедур по приращению костной ткани. Она рекомендуется в тех случаях, когда по какой-либо причине необходимо удалить зуб или он утрачен, а также если его планируется позднее восстановить, или же если зуб виден, когда пациент улыбается», - поясняет стоматолог Р.Лауринчикас.
Самые эффективные методы реставрации зубов
Каждый пациент и его лечение - это отдельная красивая история. Какое наилучшее решение современной стоматологии предлагается пациентам, у которых основная часть челюсти или вся челюсть осталась без зубов?
В таких случаях рекомендуется лечение «все на четырёх». Уникальный метод лечения «все на четырёх» предназначен для людей, лишившихся всех или большинства зубов, и которым до сего времени традиционно предлагали съёмные протезы. При этой методике для полной реставрации всех зубов челюсти используются только 4 имплантата.
Этот способ часто позволяет избежать сложных процедур по наращиванию костной ткани.
А для восстановления зубов на нижней челюсти применяются только 3 имплантата, к которым и прикрепляются зубные протезы. В зависимости от конкретной ситуации на эти имплантаты в тот же день могут быть установлены постоянные зубы.
Используемые для всех этих методов восстановления утраченных зубов материалы имплантатов являются биологически совместимыми, их цвет и контуры совершенно не отличаются от естественных зубов. Кроме того, протезы на резьбовых имплантатах не только выглядят, но и служат как настоящие зубы.
Новое поколение керамических зубных имплантатов – для наиболее чувствительных пациентов
Иногда из-за склонности к аллергии или в связи с хроническими заболеваниями организм человека отторгает имплантаты. Но сегодня для пациентов с чувствительной иммунной системой и желающих восстановить здоровую улыбку созданы специальные имплантаты!
Циркониевые имплантаты нового поколения - один из самых безопасных, надёжных и долговечных методов восстановления зубов. Циркониевые зубные имплантаты чрезвычайно долговечны и выглядят естественно. Одним из основных преимуществ циркониевых имплантатов является то, что они не выделяют в организм никаких частиц, которые могли бы вызывать аллергию. Таким образом, выбор циркониевых имплантатов рекомендуется в первую очередь пациентам-аллергикам. Эти имплантаты биологически совместимы и подходят даже после лечения онкологических заболеваний.
«У каждой улыбки есть своя история, и наша цель - раскрыть её. Некоторые пациенты особенно чувствительны к боли, у других может быть аллергия. Состояние зубов у каждого и ситуация также различны, но каждый действительно может снова улыбаться. Принимая во внимание каждую индивидуальную ситуацию, мы готовы и в состоянии помочь восстановить хорошее состояние зубов. Мы - за смелые, открытые миру, полные уверенности улыбки!» - улыбаясь, завершает разговор Симонас Банкаускас.
Врачи-одонтологи создающей улыбки сети клиник CLINIC | DPC Симонас Банкаускас и Ремигиюс Лауринчикас поясняют, что при потере зубов и длительном их невосстановлении уменьшается количество костной массы, соседние зубы наклоняются в сторону дефекта, а расположенные напротив зубы удлиняются.
В случае утраты большого количества зубов внешний вид человека изменяется – щёки и губы впадают, из-за чего нос и подбородок кажутся выпяченными, человек визуально выглядит старше. Страдает не только внешний вид, здоровье, но и самооценка человека.
«Чем больше зубов мы теряем, тем больше нагрузка на другие. В результате зубы мигрируют (двигаются), меняется прикус и его функция», - отмечает стоматолог С.Банкаускас.
Зуб можно восстановить многими способами, но наиболее эффективным, удобным и наиболее оберегающим другие зубы методом является имплантация, когда имплантат вкручивается в челюсть, к нему прикрепляется опора, на которую крепится индивидуально изготовленная коронка.
«Восстановление зуба при помощи имплантата не приводит к повреждению соседних зубов, их, например, не нужно шлифовать, что необходимо при изготовлении зубного мостика. При восстановлении зуба с помощью имплантата непосредственно на этом месте стимулируется кость, подобно тому, как происходит при наличии естественного зуба, прекращается истончение челюсти», - сказал врач-стоматолог Р.Лауринчикас.
Кроме того, при соблюдении правил индивидуальной гигиены полости рта и регулярных визитах к специалисту для профессионального ухода имплантация, как показывает практика, является долгосрочным решением. И это отличная новость!
На работу – уже на следующий день
Клинике, которую представляют вышеупомянутые врачи и их коллеги, есть чем похвастаться: более чем за десять лет деятельности выполнено свыше 30 тысяч имплантаций.
Несмотря на популярность имплантатов и их преимущества, немало людей, которые нуждаются в такой незамедлительной стоматологической помощи, всё ещё избегают её, и это связано с ничем не обоснованными мифами.
«Во-первых, людей отпугивает страх интервенции, они боятся самой процедуры. Но ведь при ней используются обезболивающие средства, что делает процедуру абсолютно безболезненной, и пациенты могут чувствовать себя действительно комфортно», - успокаивают собеседники, отмечая, что большинство пациентов после процедуры признаются, что опасались зря.
Врачи клиники подчёркивают, что для них очень важна личная история каждого пациента - прежде чем начать лечение, они тщательно разрабатывают план выздоровления и подробно разъясняют его. Сотрудничество с пациентом, его успокоение, обсуждение этапов процедуры - не менее важная часть работы врачей CLINIC | DPC, чем сам процесс лечения.
«В CLINIC | DPC применяются технологии и материалы, широко используемые во всём мире. Они прошли проверку научными исследованиями и временем, поэтому являются чрезвычайно надёжными», - говорит врач-стоматолог С.Банкаускас.
Имплантация проводится под местной анестезией. Пациентам, которые очень боятся процедуры, также предлагается седативная анестезия, помогающая избавиться от страха перед врачом, снижающая физическое и эмоциональное напряжение. При имплантации одного зуба операция обычно занимает около 30 минут.
Врач-стоматолог Р.Лауринчикас подчёркивает, что ощущения после такой операции обычно бывают даже легче, чем после удаления зуба. А работоспособность пациента зависит от масштабов операции и индивидуальных особенностей организма. Некоторые могут пойти на работу уже на следующий день, в то время как другим может потребоваться более длительный послеоперационный период. Чаще всего неприятные ощущения вызываются заживлением дёсен, но процесс заживления в полости рта происходит чрезвычайно быстро и через несколько дней неприятные ощущения уменьшаются.
За один визит
Ещё один миф, с которым сталкиваются специалисты, заключается в том, будто зубы невозможно реставрировать за один день, дескать, это слишком короткий промежуток времени.
«Мы можем изготовить временные зубы в тот же день», - твёрдо заверяет врач-одонтолог CLINIC | DPC С.Банкаускас.
В целях экономии времени пациентов и сохранения их здоровья предлагается одномоментная имплантация за одно посещение сразу же после удаления или утраты зуба.
«Преимущество такой процедуры заключается в том, чтобы максимально сохранить массу десны и кости, сократить количество хирургических процедур, избежать изменения положения других зубов, чтобы было легче восстановить естественную эстетику и чаще избежать процедур по приращению костной ткани. Она рекомендуется в тех случаях, когда по какой-либо причине необходимо удалить зуб или он утрачен, а также если его планируется позднее восстановить, или же если зуб виден, когда пациент улыбается», - поясняет стоматолог Р.Лауринчикас.
Самые эффективные методы реставрации зубов
Каждый пациент и его лечение - это отдельная красивая история. Какое наилучшее решение современной стоматологии предлагается пациентам, у которых основная часть челюсти или вся челюсть осталась без зубов?
В таких случаях рекомендуется лечение «все на четырёх». Уникальный метод лечения «все на четырёх» предназначен для людей, лишившихся всех или большинства зубов, и которым до сего времени традиционно предлагали съёмные протезы. При этой методике для полной реставрации всех зубов челюсти используются только 4 имплантата.
Этот способ часто позволяет избежать сложных процедур по наращиванию костной ткани.
А для восстановления зубов на нижней челюсти применяются только 3 имплантата, к которым и прикрепляются зубные протезы. В зависимости от конкретной ситуации на эти имплантаты в тот же день могут быть установлены постоянные зубы.
Используемые для всех этих методов восстановления утраченных зубов материалы имплантатов являются биологически совместимыми, их цвет и контуры совершенно не отличаются от естественных зубов. Кроме того, протезы на резьбовых имплантатах не только выглядят, но и служат как настоящие зубы.
Новое поколение керамических зубных имплантатов – для наиболее чувствительных пациентов
Иногда из-за склонности к аллергии или в связи с хроническими заболеваниями организм человека отторгает имплантаты. Но сегодня для пациентов с чувствительной иммунной системой и желающих восстановить здоровую улыбку созданы специальные имплантаты!
Циркониевые имплантаты нового поколения - один из самых безопасных, надёжных и долговечных методов восстановления зубов. Циркониевые зубные имплантаты чрезвычайно долговечны и выглядят естественно. Одним из основных преимуществ циркониевых имплантатов является то, что они не выделяют в организм никаких частиц, которые могли бы вызывать аллергию. Таким образом, выбор циркониевых имплантатов рекомендуется в первую очередь пациентам-аллергикам. Эти имплантаты биологически совместимы и подходят даже после лечения онкологических заболеваний.
«У каждой улыбки есть своя история, и наша цель - раскрыть её. Некоторые пациенты особенно чувствительны к боли, у других может быть аллергия. Состояние зубов у каждого и ситуация также различны, но каждый действительно может снова улыбаться. Принимая во внимание каждую индивидуальную ситуацию, мы готовы и в состоянии помочь восстановить хорошее состояние зубов. Мы - за смелые, открытые миру, полные уверенности улыбки!» - улыбаясь, завершает разговор Симонас Банкаускас.