Приметы: 10 вещей, которые категорически нельзя поднимать с земли 🔊 Воспроизвести Каждый из нас знает, что найденная вещь обладает своей «душой» и энергетикой, которую получает от своего владельца. Эта энергетика может быть как положительной, так и отрицательной. И потому некоторые предметы могут таить в себе много опасностей.



Мы часто можем находить на улице вещи, однако стоит понимать, что поднимать их категорически не стоит. Найденные на улице вещи редко таят в себе положительную энергию. Ведь их зачастую не теряют, а специально выбрасывают.



И даже если вы не верите в суеверия, подбирать чужие вещи не стоит. Почему? Читайте в материале.



Деньги и монетки



Считаются энергетическими талисманами, и именно они являются излюбленным материалом тех, кто готов помочь избавиться от финансового неблагополучия за символическую сумму. С помощью монеты денежные неудачи переносятся с одного человека на другого. Мы часто можем находить на улице вещи, однако стоит понимать, что поднимать их категорически не стоит. Найденные на улице вещи редко таят в себе положительную энергию. Ведь их зачастую не теряют, а специально выбрасывают.И даже если вы не верите в суеверия, подбирать чужие вещи не стоит. Почему? Читайте в материале.Считаются энергетическими талисманами, и именно они являются излюбленным материалом тех, кто готов помочь избавиться от финансового неблагополучия за символическую сумму. С помощью монеты денежные неудачи переносятся с одного человека на другого. Украшения



Любые потерянные украшения несут в себе символ несчастья. Хотя особое значение в этом вопросе отдаётся кольцам. Считается, что именно это украшение имеет наиболее сильную энергетическую связь с владельцем. Через кольцо можно передать порчу, несчастную любовь и даже венец безбрачия. Не рекомендуется даже примерять на себя украшения близких людей, не говоря уже о тех, которые вы подобрали на улице.



Колющие предметы



А вот всякого рода булавки и иголки (тем более найденные на пороге вашего дома) содержат в себе огромный объём негативной энергии. Именно они зачастую являются «проводниками» всего плохого в руках различных магов и колдунов, говорят эзотерики.



Мотанки



Самой страшной вещью являются самодельные игрушки и куколки, так называемые мотанки. Такие куклы принесут огромную неудачу новому владельцу, ведь уменьшенное изображение человека в виде куколки сделано для того, чтобы причинить вред тому, кто возьмёт себе игрушку домой.



Браслеты



Именно браслеты, сделанные из ниток и бисера, несут в себе негативную энергетику. Такое «украшение» зачастую является мощным оберегом и нередко делается собственными руками. Такие браслеты редко теряются случайно, обычно они рвутся или слетают с рук из-за избытка негатива. Подобравшего такую «драгоценность», скорее всего, ждёт долгая и широкая чёрная полоса.



Расчески



Как правило, сегодня уже никто не подбирает подобные вещи, но расчёски, так же как и личные зеркальца и браслеты, имеют тесную связь со своим владельцем, его мыслями, эмоциями и прошлым. Раньше их часто использовали в качестве магических атрибутов, силу которых было очень сложно переоценить.



Крестик



Нательные крестики, которые призваны ограждать своего владельца от всего негативного, при потере, наоборот, становятся мощным энергетическим оружием. Такая находка способна изменить судьбу нового владельца, или, другими словами, вы разделите все грехи и зло с прошлым обладателем нательного крестика.



Зеркало



Наши предки давно считали, что зеркала таят в себе магическую силу. Даже верили в то, что зеркальная поверхность таит в себе и прошлое своего владельца, в том числе и всё то негативное и плохое, что происходило с её владельцем.



Наручные часы также не стоит подбирать



Часы - предмет очень тяжёлый во всех смыслах этого слова: их нельзя дарить, нельзя подбирать и носить. Особенно если эти часы достались вам после смерти родственника.



Ключи



Безусловно, каждый может потерять ключи от квартиры, офиса, автомобиля или любые другие, но те ключи, о которых мы говорим, отличаются от тех, которыми обычно квартиру открывают. Он будет один-одинешёнек лежать в водоёме (луже) и ждать, когда кто-то его заберёт и откроет, так сказать, шкатулку с несчастьями. news-fancy.com Категории: общество Ключевые слова: приметы Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1175 — статья прочитана 61 раз Комментарии