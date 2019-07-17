«Судува» покинула Лигу чемпионов достойно 🔊 Воспроизвести Фото: "Crvena zvezda"/"Facebook"







Государственная телерадиокомпания Литвы в последний момент организовала из Белграда прямую трансляцию ответного матча первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2019/2020 "Црвена Звезда" - "Судува". Но даже если бы это было сделано заранее, то вряд ли бы литовская телеаудитория поединка так уж сильно увеличилась, поскольку многие, учитывая репутацию соперников, сходились на том, что в гостях литовский чемпион не просто проиграет, а обязательно - с крупным счётом.



Первый матч, в Мариямполе, напомним, закончился нулевой ничьей.



Вторая же встреча сразу же предоставила пессимистам убийственный аргумент: уже на 4-й минуте матча нападающий команды хозяев Ричмонд Боакье ворвался в штрафную площадку "Судувы" справа от ворот, во время движения получил мяч и выстрелил с разворота . В таких ситуациях атакующий озабочен лишь одним: попасть в ворота. Ричмонду повезло: он вонзил мяч точно в ближнюю "девятку", над головой хорватского кипера литовской команды Ивана Кардума. Первый матч, в Мариямполе, напомним, закончился нулевой ничьей.Вторая же встреча сразу же предоставила пессимистам убийственный аргумент: уже на 4-й минуте матча нападающий команды хозяев Ричмонд Боакье ворвался в штрафную площадку "Судувы" справа от ворот, во время движения получил мяч и выстрелил с разворота . В таких ситуациях атакующий озабочен лишь одним: попасть в ворота. Ричмонду повезло: он вонзил мяч точно в ближнюю "девятку", над головой хорватского кипера литовской команды Ивана Кардума. "Началось!", - подумали многие. Но не началось. Наоборот, всё активнее стали действовать гости. И однажды они были даже близки к взятию ворот.



А на 28-й минуте хозяева блестяще разыграли комбинацию на входе в литовскую штрафную площадку и вывели Марко Марина на убойную позицию. Немецкий полузащитник сербской команды спокойно уложил мяч в левый от вратаря угол.



"Ну, началось!", - подумали многие. Но не началось. Наоборот, гости заиграли ещё активнее.



Если читатель здесь уже ждёт упоминания о третьем голе "Црвены Звезды", то его не будет, хотя однажды Иван Кардум, отражая практически голевой удар всё того же Р.Боакье, ухитрился слегка задеть мяч и перевести его в штангу.



В каркас ворот, кстати, команды в общей сложности попадали трижды: дважды - хозяева и один раз - гости.



Интриги матчу добавило удаление на 60-й минуте защитника "Црвены Звезды" Марко Гобелича, который двумя прямыми ногами врезался в шедшего с мячом защитника Вайдаса Славицкаса, сломав ему сразу обе берцовых кости.







Главный тренер "Судувы" Владимир Чебурин был в бешенстве. Он считает, что нарушитель должен быть дисквалифицирован на такой же период, какой потребуется В.Славицкасу, чтобы вернуться в строй. А на это может потребоваться и год, и два.



Кстати, после этого страшного случая игроки сербской команды ещё трижды видели перед собой желтые карточки, тогда как гости - ни одной, что, пожалуй, неплохо показывает, кто именно преимущественно атаковал в оставшиеся полчаса. Впрочем, даже играя в меньшинстве, "Црвена Звезда" могла довести счёт до разгромного. Но на 5-й добавленной минуте пропустила мяч в свои ворота.



И теперь "Судува" отправляется в Лигу Европы, где её ждет соперник совершенно иного калибра, чем "Црвена Звезда".



Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Лига чемпионов, «Судува», "Црвена Звезда" - "Судува" — статья прочитана 134 раза Комментарии