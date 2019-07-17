Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Согласованная годовая инфляция в Литве в июне была самой низкой во всех странах Балтии, но выше среднего показателя в странах Евросоюза (ЕС), сообщает Евростат.



В Литве инфляция в июне была 2,4%, в Латвии – 3,1%, в Эстонии – 2,6%, показывают обнародованные в среду данные Евростата.



Во всем ЕС цены за год повысились в среднем на 1,6%, а только в еврозоне – на 1,3%.



Годовой рост цен в прошлом месяце фиксировался во всех странах-членах ЕС.



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Один из крупнейших коммерческих банков в Литве Swedbank за первое полугодие заработал 64,2 млн евро чистой прибыли – на 10% больше, чем за такой же период год назад (58,6 млн евро).



Рост прибыли обусловлен преимущественно увеличением выручки банка – она за первое полугодие 2019 года составила 123,1 млн евро, то есть на 10% больше, чем год назад. Рост выручки связан с увеличением объемов заимствования и повышением активности клиентов, сообщил банк. Согласованная годовая инфляция в Литве в июне была самой низкой во всех странах Балтии, но выше среднего показателя в странах Евросоюза (ЕС), сообщает Евростат.В Литве инфляция в июне была 2,4%, в Латвии – 3,1%, в Эстонии – 2,6%, показывают обнародованные в среду данные Евростата.Во всем ЕС цены за год повысились в среднем на 1,6%, а только в еврозоне – на 1,3%.Годовой рост цен в прошлом месяце фиксировался во всех странах-членах ЕС.* * *Один из крупнейших коммерческих банков в Литве Swedbank за первое полугодие заработал 64,2 млн евро чистой прибыли – на 10% больше, чем за такой же период год назад (58,6 млн евро).Рост прибыли обусловлен преимущественно увеличением выручки банка – она за первое полугодие 2019 года составила 123,1 млн евро, то есть на 10% больше, чем год назад. Рост выручки связан с увеличением объемов заимствования и повышением активности клиентов, сообщил банк. В прошлом году у Swedbank возросли как чистые доходы от годовых, так и доходы от комиссионных – они составили соответственно 67 млн евро и 46 млн евро.



Активы Swedbank увеличились на 13% и в конце второго квартала этого года составили 9,237 млрд евро. Составляющий большую часть активов кредитный портфель увеличился на 11% до 5,708 млрд евро. Росли объемы финансирования и населения, и коммерческих клиентов – на 14% и на 5% соответственно.



Портфель кредитов с признаками убытков в конце второго квартала 2019 года составил 82 млн евро.



Объем вкладов Swedbank увеличился на 14%, общий портфель вкладов составил 8 млрд евро. Соотношение кредитов и вкладов в конце июня составило 71% (в такое же время в прошлом году – 73%).



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Зарегистрированная в Эстонии компания Baltic Bioethanol планирует построить в Кедайнской свободной экономической зоне (СЭЗ) завод биоэтанола стоимостью 180 млн евро, пишет деловая газета Verslo zinios.



Биоэтанол второго поколения будет производиться из соломы. Сейчас выясняются возможности поставок соломы на предприятие, идут переговоры с фермерами.



Строительство завода может начаться в 2021-2022 годах, проект будет финансироваться на средства различных фондов и финансовых учреждений.



Подобные инвестиционные проекты Baltic Bioethanol реализует в Латвии и Венгрии.



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Контролируемое шведской телекоммуникационной компанией Tele2 одноименное предприятие в Литве получило в первом полугодии этого года 120 млн евро выручки – на 7,1% больше, чем за такой же период прошлого года.



Показатель EBITDA предприятия составил в этом году 45,2 млн евро – на 20,2% больше, чем год назад, сообщило Tele2.



"Хорошие результаты обусловлены несколькими причинами: продолжающимся ростом числа клиентов, привлекательной ценой на услуги, а также сохраняющейся тенденцией к увеличению объемов пользования. Не менее важными были целевые инвестиции, которые мы и в дальнейшем будем выделять на подготовку к развитию 5G и участию в предстоящем осенью конкурсе разрешений на частоты", – сказал для пресс-релиза глава литовского предприятия Tele2 Пятрас Масюлис.



В первом полугодии у Tele2 было 1,9 млн клиентов – на 2,3% больше, чем за такой же период прошлого года, а число коммерческих клиентов выросло на 5% до 195 тыс. Росту финансовых результатов способствовала и набирающая популярность услуга домашнего интернета. Число пользователей только этого сегмента возросло на 25% до 160 тыс.



В повышение качества связи в первом полугодии 2019 года Tele2 инвестировала 4,3 млн евро.



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Американская компания по торговое медицинским оборудованием и лекарствами Johnson & Johnson заработала в прошлом году в Балтийских странах 1,185 млн евро чистой прибыли – на 42,4% меньше, чем в 2017 году (1,688 млн евро).



Оборот компании за год сократился на 0,8% до 44,529 млн евро, указано в представленном в Реестровый центр финансовом отчете Johnson & Johnson за 2018 год.



Доходы компании от оптовой торговли лекарствами за год сократились на 0,9% до 38,793 млн евро, доходы от торговли медоборудованием – на 0,2% до 5,736 млн евро.



Выручка компании в Литве возросла на 5,7% до 27,145 млн евро, в Латвии – на 37,2% до 8,228 млн евро, между тем выручка в Эстонии упала на 21,2% до 9,156 млн евро.



Филиалы Johnson & Johnson в Латвии и Эстонии работают с 2016 года.



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Лондонский стартап Velocity Black откроет в Вильнюсе первый технологический центр. Компания создаст новые рабочие места, будет сотрудничать с местными университетами.



По словам руководителя Velocity Black по инженерной части Суне Вестпалена, мотивированные и талантливые работники, гибкий подход государства и стратегическое положение Литвы помогли определиться и выбрать Вильнюс для создания первого технологического центра именно здесь.



"Все новейшие продукты мы будем развивать именно в Вильнюсе, поэтому я уверен, что здесь мы сможем привлечь и таланты мирового уровня", – отметил он в сообщении.



Velocity Black создала закрытую платформу, доступную только членам клуба, при использовании которой можно найти желаемые развлечения, услуги в любой стране мира.



У компании есть офисы в Лондоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке. инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 99 раз Комментарии