Суд взял самоотвод по делу экс-лидера Соцфронта из-за подозрений в его преступлениях против судей

Вильнюсский окружной суд (ВОС) сообщил, что взял самоотвод по делу подозреваемого в шпионаже Альгирдаса Паляцкиса, так как он подозревается в преступлениях против судей этого суда.
"С учетом того, что арестованный подозревается в совершении преступного деяния и против судей ВОС, а также в целях обеспечения беспристрастности рассматривающего дело суда и интересов правосудия ВОС 7 ноября 2018 года обратился в Апелляционный суд Литвы (АСЛ) относительно передачи дела для рассмотрения другому окружному суду", – говорится в ответе, который суд в среду предоставил BNS.
Ни суд, ни прокуратура не детализируют, в каких связанных с судьями обстоятельствах подозревается А. Паляцкис.
Ранее сообщалось, что фигуранты расследования подозреваются в том, что по поручению Федеральной службы безопасности (ФСБ) России собирали информацию о литовских должностных лицах, прокурорах, судьях, имеющих отношение к расследованию дела о трагических событиях 13 января 1991 года, а также в том, что собирали другие данные.
ВОС рассматривал дело о событиях 13 января 1991 года и в этом году приговорил 67 граждан России, Белоруссии и Украины к срокам заключения от 4 до 14 лет.
Вопросы ареста А. Паляцкиса переданы Каунасскому окружному суду (КОС), во вторник он еще на три месяца продлил срок ареста для подозреваемого. А. Паляцкис находится под арестом с октября прошлого года.
Вину он не признает.
Новостной портал delfi.lt писал, что в деле А. Паляцкиса подозрения также предъявлены вильнюсскому предпринимателю Деймантасу Бертаускасу, однако в его отношении избраны более мягкие меры пресечения.
Как пишет портал, подозреваемые могли контактировать с осужденным в другом деле сотрудником ФСБ России Николаем Филипченко, предположительно он передавал указания своего непосредственного начальника по сбору информации.
Осужденный в 2017 году сотрудник ФСБ Н. Филипченко стремился завербовать сотрудников Департамента охраны руководства, чтобы они установили подслушивающее оборудование в кабинете и резиденции тогдашнего президента Дали Грибаускайте.
Вопросы ареста А. Паляцкиса переданы Каунасскому окружному суду (КОС), во вторник он еще на три месяца продлил срок ареста для подозреваемого. А. Паляцкис находится под арестом с октября прошлого года.
Вину он не признает.
Новостной портал delfi.lt писал, что в деле А. Паляцкиса подозрения также предъявлены вильнюсскому предпринимателю Деймантасу Бертаускасу, однако в его отношении избраны более мягкие меры пресечения.
Как пишет портал, подозреваемые могли контактировать с осужденным в другом деле сотрудником ФСБ России Николаем Филипченко, предположительно он передавал указания своего непосредственного начальника по сбору информации.
Осужденный в 2017 году сотрудник ФСБ Н. Филипченко стремился завербовать сотрудников Департамента охраны руководства, чтобы они установили подслушивающее оборудование в кабинете и резиденции тогдашнего президента Дали Грибаускайте.