Суд взял самоотвод по делу экс-лидера Соцфронта из-за подозрений в его преступлениях против судей 🔊 Воспроизвести Альгирдас Палецкис



Вильнюсский окружной суд (ВОС) сообщил, что взял самоотвод по делу подозреваемого в шпионаже Альгирдаса Паляцкиса, так как он подозревается в преступлениях против судей этого суда.



"С учетом того, что арестованный подозревается в совершении преступного деяния и против судей ВОС, а также в целях обеспечения беспристрастности рассматривающего дело суда и интересов правосудия ВОС 7 ноября 2018 года обратился в Апелляционный суд Литвы (АСЛ) относительно передачи дела для рассмотрения другому окружному суду", – говорится в ответе, который суд в среду предоставил BNS.



Ни суд, ни прокуратура не детализируют, в каких связанных с судьями обстоятельствах подозревается А. Паляцкис.



Ранее сообщалось, что фигуранты расследования подозреваются в том, что по поручению Федеральной службы безопасности (ФСБ) России собирали информацию о литовских должностных лицах, прокурорах, судьях, имеющих отношение к расследованию дела о трагических событиях 13 января 1991 года, а также в том, что собирали другие данные. Вильнюсский окружной суд (ВОС) сообщил, что взял самоотвод по делу подозреваемого в шпионаже Альгирдаса Паляцкиса, так как он подозревается в преступлениях против судей этого суда."С учетом того, что арестованный подозревается в совершении преступного деяния и против судей ВОС, а также в целях обеспечения беспристрастности рассматривающего дело суда и интересов правосудия ВОС 7 ноября 2018 года обратился в Апелляционный суд Литвы (АСЛ) относительно передачи дела для рассмотрения другому окружному суду", – говорится в ответе, который суд в среду предоставил BNS.Ни суд, ни прокуратура не детализируют, в каких связанных с судьями обстоятельствах подозревается А. Паляцкис.Ранее сообщалось, что фигуранты расследования подозреваются в том, что по поручению Федеральной службы безопасности (ФСБ) России собирали информацию о литовских должностных лицах, прокурорах, судьях, имеющих отношение к расследованию дела о трагических событиях 13 января 1991 года, а также в том, что собирали другие данные. ВОС рассматривал дело о событиях 13 января 1991 года и в этом году приговорил 67 граждан России, Белоруссии и Украины к срокам заключения от 4 до 14 лет.



Вопросы ареста А. Паляцкиса переданы Каунасскому окружному суду (КОС), во вторник он еще на три месяца продлил срок ареста для подозреваемого. А. Паляцкис находится под арестом с октября прошлого года.



Вину он не признает.



Новостной портал delfi.lt писал, что в деле А. Паляцкиса подозрения также предъявлены вильнюсскому предпринимателю Деймантасу Бертаускасу, однако в его отношении избраны более мягкие меры пресечения.



Как пишет портал, подозреваемые могли контактировать с осужденным в другом деле сотрудником ФСБ России Николаем Филипченко, предположительно он передавал указания своего непосредственного начальника по сбору информации.



Осужденный в 2017 году сотрудник ФСБ Н. Филипченко стремился завербовать сотрудников Департамента охраны руководства, чтобы они установили подслушивающее оборудование в кабинете и резиденции тогдашнего президента Дали Грибаускайте. инф.Обзор bns.lt Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: Россия, арест, шпион, ПАЛЕЦКИС География: Литва — статья прочитана 129 раз Комментарии