В. Пранцкетис думает бросить вызов Р. Карбаускису на парламентских выборах 🔊 Воспроизвести спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис



Председатель сейма, "аграрий" Викторас Пранцкетис говорит, что не исключает возможности выдвинуть свою кандидатуру в сейм в 2020 году в одномандатном округе, в котором будет баллотироваться и председатель Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис.



"У меня и сейчас был план A, это был мой одномандатный округ, в котором я был избран. Я еще мог бы идти в одномандатный округ, где Р. Карбаускис осмелится выдвинуть себя кандидатом. Не специально, просто показаться перед людьми, померяться силами", – сказал в среду В. Пранцкетис радиостанции Ziniu radijas.



Он подчеркнул, что невзирая на конфликт с главой ЛСКЗ Р. Карбаускисом, у него есть поддержка Каунасского отделения партии, однако не исключает возможности выхода из партии, если его поведение станут обсуждать стражи партийной этики.



Разногласия между спикером и лидером "аграриев" обострились, когда в подписанной четырьмя партиями договоре о правящей коалиции было намечено отдать пост председателя сейма "социал-трудовикам", однако делегированный "аграриями" в спикеры сейма В. Пранцкетис сам уходить не намерен и призывает провести голосование о доверии ему в сейме. Председатель сейма, "аграрий" Викторас Пранцкетис говорит, что не исключает возможности выдвинуть свою кандидатуру в сейм в 2020 году в одномандатном округе, в котором будет баллотироваться и председатель Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис."У меня и сейчас был план A, это был мой одномандатный округ, в котором я был избран. Я еще мог бы идти в одномандатный округ, где Р. Карбаускис осмелится выдвинуть себя кандидатом. Не специально, просто показаться перед людьми, померяться силами", – сказал в среду В. Пранцкетис радиостанции Ziniu radijas.Он подчеркнул, что невзирая на конфликт с главой ЛСКЗ Р. Карбаускисом, у него есть поддержка Каунасского отделения партии, однако не исключает возможности выхода из партии, если его поведение станут обсуждать стражи партийной этики.Разногласия между спикером и лидером "аграриев" обострились, когда в подписанной четырьмя партиями договоре о правящей коалиции было намечено отдать пост председателя сейма "социал-трудовикам", однако делегированный "аграриями" в спикеры сейма В. Пранцкетис сам уходить не намерен и призывает провести голосование о доверии ему в сейме. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: отставка, выборы, Карбаускис, Пранцкетис География: Литва — статья прочитана 138 раз Комментарии