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В. Пранцкетис думает бросить вызов Р. Карбаускису на парламентских выборах
Председатель сейма, "аграрий" Викторас Пранцкетис говорит, что не исключает возможности выдвинуть свою кандидатуру в сейм в 2020 году в одномандатном округе, в котором будет баллотироваться и председатель Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис.
"У меня и сейчас был план A, это был мой одномандатный округ, в котором я был избран. Я еще мог бы идти в одномандатный округ, где Р. Карбаускис осмелится выдвинуть себя кандидатом. Не специально, просто показаться перед людьми, померяться силами", – сказал в среду В. Пранцкетис радиостанции Ziniu radijas.
Он подчеркнул, что невзирая на конфликт с главой ЛСКЗ Р. Карбаускисом, у него есть поддержка Каунасского отделения партии, однако не исключает возможности выхода из партии, если его поведение станут обсуждать стражи партийной этики.
Разногласия между спикером и лидером "аграриев" обострились, когда в подписанной четырьмя партиями договоре о правящей коалиции было намечено отдать пост председателя сейма "социал-трудовикам", однако делегированный "аграриями" в спикеры сейма В. Пранцкетис сам уходить не намерен и призывает провести голосование о доверии ему в сейме.
Ключевые слова: отставка, выборы, Карбаускис, Пранцкетис
География: Литва
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