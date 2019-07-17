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В. Пранцкетис думает бросить вызов Р. Карбаускису на парламентских выборах

спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис


Председатель сейма, "аграрий" Викторас Пранцкетис говорит, что не исключает возможности выдвинуть свою кандидатуру в сейм в 2020 году в одномандатном округе, в котором будет баллотироваться и председатель Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис.

"У меня и сейчас был план A, это был мой одномандатный округ, в котором я был избран. Я еще мог бы идти в одномандатный округ, где Р. Карбаускис осмелится выдвинуть себя кандидатом. Не специально, просто показаться перед людьми, померяться силами", – сказал в среду В. Пранцкетис радиостанции Ziniu radijas.

Он подчеркнул, что невзирая на конфликт с главой ЛСКЗ Р. Карбаускисом, у него есть поддержка Каунасского отделения партии, однако не исключает возможности выхода из партии, если его поведение станут обсуждать стражи партийной этики.

Разногласия между спикером и лидером "аграриев" обострились, когда в подписанной четырьмя партиями договоре о правящей коалиции было намечено отдать пост председателя сейма "социал-трудовикам", однако делегированный "аграриями" в спикеры сейма В. Пранцкетис сам уходить не намерен и призывает провести голосование о доверии ему в сейме.
BNS
Категории: политика, общество
Ключевые слова: отставка, выборы, Карбаускис, Пранцкетис
География: Литва
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добавлена сегодня, 17 июля, 14:30

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