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На Славянском базаре выступил китайский цирк

Одним из наиболее востребованных мероприятий Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" стало выступление китайского цирка.

Цирковое шоу "Радуга Шелкового пути" признано лучшим классическим культурным проектом провинции Шэньси, представляющая его акробатическая художественная труппа с успехом гастролировала более чем в 40 странах мира.

Шоу основано на событиях, связанных с открытием Великого Шелкового пути. В основе сюжета - удивительная история бесстрашных путешественников, проложивших торговый путь из Китая в Европу.

Как отметил директор фестиваля "Славянский базар" Глеб Лапицкий, выступая после окончания спектакль, приезд данного коллектива в Витебск свидетельствует о том, что "Славянский базар" - это фестиваль высокого искусства.
"То рок, то опера, то - жар, то - ледовое шоу, которое царило и царит на 28-м фестивале на самом деле показывают, что наш фестиваль - это то единственное событие в мире, которое собирает друзей.

Почему я говорю "друзья"? Потому что на сцене сегодня те, кто привез еще один жанр искусства в наш город, на наш фестиваль, потому что, если бы не было дружбы, если бы не было случайных встреч, то этого приезда бы не случилось", - также отметил Глеб Лапицкий.

"То, что мы увидели, - это лишь одна из восьми трупп, которая существует у данного коллектива. У них есть еще труппа оперы, драмы и другие и потому я думаю, что это наша не последняя с ними встреча", - добавил он.

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Василий ГОРОДИН, "Обзор"
Категории: в Беларуси
Ключевые слова: цирковое шоу, "Радуга Шелкового пути"
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добавлена сегодня, 17 июля, 09:48

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