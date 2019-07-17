На Славянском базаре выступил китайский цирк 🔊 Воспроизвести Одним из наиболее востребованных мероприятий Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" стало выступление китайского цирка.



Цирковое шоу "Радуга Шелкового пути" признано лучшим классическим культурным проектом провинции Шэньси, представляющая его акробатическая художественная труппа с успехом гастролировала более чем в 40 странах мира.



Шоу основано на событиях, связанных с открытием Великого Шелкового пути. В основе сюжета - удивительная история бесстрашных путешественников, проложивших торговый путь из Китая в Европу.



Как отметил директор фестиваля "Славянский базар" Глеб Лапицкий, выступая после окончания спектакль, приезд данного коллектива в Витебск свидетельствует о том, что "Славянский базар" - это фестиваль высокого искусства. Цирковое шоу "Радуга Шелкового пути" признано лучшим классическим культурным проектом провинции Шэньси, представляющая его акробатическая художественная труппа с успехом гастролировала более чем в 40 странах мира.Шоу основано на событиях, связанных с открытием Великого Шелкового пути. В основе сюжета - удивительная история бесстрашных путешественников, проложивших торговый путь из Китая в Европу.Как отметил директор фестиваля "Славянский базар" Глеб Лапицкий, выступая после окончания спектакль, приезд данного коллектива в Витебск свидетельствует о том, что "Славянский базар" - это фестиваль высокого искусства.



Почему я говорю "друзья"? Потому что на сцене сегодня те, кто привез еще один жанр искусства в наш город, на наш фестиваль, потому что, если бы не было дружбы, если бы не было случайных встреч, то этого приезда бы не случилось", - также отметил Глеб Лапицкий.



"То, что мы увидели, - это лишь одна из восьми трупп, которая существует у данного коллектива. У них есть еще труппа оперы, драмы и другие и потому я думаю, что это наша не последняя с ними встреча", - добавил он.



Фото автора



"То рок, то опера, то - жар, то - ледовое шоу, которое царило и царит на 28-м фестивале на самом деле показывают, что наш фестиваль - это то единственное событие в мире, которое собирает друзей.Почему я говорю "друзья"? Потому что на сцене сегодня те, кто привез еще один жанр искусства в наш город, на наш фестиваль, потому что, если бы не было дружбы, если бы не было случайных встреч, то этого приезда бы не случилось", - также отметил Глеб Лапицкий."То, что мы увидели, - это лишь одна из восьми трупп, которая существует у данного коллектива. У них есть еще труппа оперы, драмы и другие и потому я думаю, что это наша не последняя с ними встреча", - добавил он. Василий ГОРОДИН , "Обзор" Категории: в Беларуси Ключевые слова: цирковое шоу, "Радуга Шелкового пути" — статья прочитана 106 раз Комментарии