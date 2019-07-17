Участники Миссии – Сибирь отправляются в Казахстан 🔊 Воспроизвести фото: lrp.lt



В среду участники "Миссии – Сибирь" отправятся с Вильнюсского железнодорожного вокзала в Казахстан.



В десятидневную экспедицию отправляется шестнадцать участников.



Раньше эти экспедиции ездили в Россию, но эта страна второй год подряд отказывает участникам "Миссии – Сибирь" в разрешении въехать на ее территорию, чтобы привести в порядок захоронения литовских ссыльных и политзаключенных, поэтому, как и в прошлом году, они едут в Казахстан.



Участники экспедиции будут искать могилы литовцев, постараются связаться с все еще проживающими там соотечественниками, посетят заброшенные советские лагеря и оставят там памятные знаки.



Проект "Миссия – Сибирь" проводится с 2006 года. За этот период молодежные экспедиции посетили места ссылок и заключения литовцев в Сибири – в России, Казахстане и Таджикистане и привели в порядок более полутораста захоронений.



В годы советской оккупации из Литвы в ссылки и лагеря было отправлено около 280 тысяч человек.



В среду участники "Миссии – Сибирь" отправятся с Вильнюсского железнодорожного вокзала в Казахстан.В десятидневную экспедицию отправляется шестнадцать участников.Раньше эти экспедиции ездили в Россию, но эта страна второй год подряд отказывает участникам "Миссии – Сибирь" в разрешении въехать на ее территорию, чтобы привести в порядок захоронения литовских ссыльных и политзаключенных, поэтому, как и в прошлом году, они едут в Казахстан.Участники экспедиции будут искать могилы литовцев, постараются связаться с все еще проживающими там соотечественниками, посетят заброшенные советские лагеря и оставят там памятные знаки.Проект "Миссия – Сибирь" проводится с 2006 года. За этот период молодежные экспедиции посетили места ссылок и заключения литовцев в Сибири – в России, Казахстане и Таджикистане и привели в порядок более полутораста захоронений.В годы советской оккупации из Литвы в ссылки и лагеря было отправлено около 280 тысяч человек. BNS Категории: общество, история, образование Ключевые слова: ссыльные, запрет, волонтеры, Сибирь, посольство, миссия География: Литва — статья прочитана 143 раза Комментарии