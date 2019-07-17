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Участники Миссии – Сибирь отправляются в Казахстан

фото: lrp.lt


В среду участники "Миссии – Сибирь" отправятся с Вильнюсского железнодорожного вокзала в Казахстан.

В десятидневную экспедицию отправляется шестнадцать участников.

Раньше эти экспедиции ездили в Россию, но эта страна второй год подряд отказывает участникам "Миссии – Сибирь" в разрешении въехать на ее территорию, чтобы привести в порядок захоронения литовских ссыльных и политзаключенных, поэтому, как и в прошлом году, они едут в Казахстан.

Участники экспедиции будут искать могилы литовцев, постараются связаться с все еще проживающими там соотечественниками, посетят заброшенные советские лагеря и оставят там памятные знаки.

Проект "Миссия – Сибирь" проводится с 2006 года. За этот период молодежные экспедиции посетили места ссылок и заключения литовцев в Сибири – в России, Казахстане и Таджикистане и привели в порядок более полутораста захоронений.

В годы советской оккупации из Литвы в ссылки и лагеря было отправлено около 280 тысяч человек.

BNS
Категории: общество, история, образование
Ключевые слова: ссыльные, запрет, волонтеры, Сибирь, посольство, миссия
География: Литва
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добавлена сегодня, 17 июля, 13:30

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