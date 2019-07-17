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Г. Науседа на этой неделе обсудит с правящими будущее правительство

фото: bns.lt


Литовский президент Гитанас Науседа намерен на этой неделе встретиться с представителями правящих партий и обсудить формирование правительства. Он обещает добиваться, чтобы в новом кабмине были женщины.

Глава государства сказал, что на этой неделе обсудил с премьером Саулюсом Сквярнялисом "определенных кандидатов", но не назвал их.

"Может быть, еще на этой неделе я бы хотел встретиться со всеми формирующими коалицию фракциями, чтобы обсудить сами принципы, узнать их собственное мнение, как у них обстоят дела, и тогда уже идти в направлении конкретных кандидатур", – сказал президент журналистам во вторник вечером в Варшаве.

На вопрос BNS, выдвигает ли он требование, чтобы в обновленном правительстве были не одни только мужчины, президент ответил: "Мне бы очень хотелось, но знаете – чтобы не получилось так, чтобы из-за этой женщины не развалилось правительство, но будем надеяться, что так не случится".
"У меня будут конкретные предложения относительно женщин на определенные министерские посты. Станут ли эти женщины министрами, я сказать не могу, так как это вопрос переговоров", – сказал Г. Науседа.

После вступления Г. Науседы в должность президента премьер Саулюс Сквярнялис должен проверить доверие к нему в парламенте. Если результаты голосования будут в его пользу, ему предстоит согласовать с президентом состав правительства. Г. Науседа должен будет утвердить его своим декретом.

Если в обновленном правительстве сменятся хотя бы два министра, то в парламенте нужно будет провести и еще одно голосование о программе правительства.

Сейчас "аграрии" формально контролируют 12 из 14-и министерств, еще два министерских портфеля – у "социал-трудовиков".

По новому договору партнеры по коалиции получат пять министерских портфелей.

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Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что готов улучшать отношения с Беларусью, но обещает придерживаться жесткой позиции относительно блокирования импорта электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце.

По словам президента, Беларусь строит станцию вблизи литовской границы без соблюдения требований безопасности, поэтому она представляет угрозу для жителей Литвы.

"Я убежден, что нам не следует покупать электроэнергию с электростанции, построенной без соблюдения требований безопасности, так как это угроза для наших жителей, это угроза для нашей безопасности", – сказал Г. Науседа журналистам в Варшаве во вторник вечером.

"Но если возможно улучшать отношения с учетом вот этой составляющей, этого фактора, то я готов это делать", – добавил президент.

Он сказал, что пока не принял решение, может ли диалог с Беларусью проходить на самом высоком уровне. По словам президента, сейчас Литва еще думает, кого из представителей белорусских властей пригласить на церемонию перезахоронения останков участников восстания 1863-1864 годов, запланированную на осень в Вильнюсе.

"Должен ли это быть визит руководителя самого высокого уровня, позвольте нам об этом еще подумать, и я считаю, что вскоре мы сможем ответить вам на этот вопрос", – сказал Г. Науседа, отвечая на вопрос BNS.

По словам Г. Науседы, отношения с Беларусью были важной темой для обсуждения на его встречах с президентом Польши Анджеем Дудой, премьером Матеушем Моравецким и лидером правящей партии Ярославом Качиньским.
BNS
Категории: политика, общество
Ключевые слова: правительство, коалиция, Науседа
География: Литва
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добавлена сегодня, 17 июля, 09:36

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