«БИРОБИДЖАНСКИЙ СОЛОВЕЙ», или «Особенности национального таланта» - на «Перекрестке» SANKRYŽA в Друскининкай! 🔊 Воспроизвести







11 августа на Международном театральном фестивале «Перекресток» (SANKRYŽA) в Друскининкай запоёт «Биробиджанский соловей» - Семен Стругачев, он же откроет тайны «Особенностей национального таланта»!



Сегодня Семен Стругачев – именитый актер театра Ленсовет (Санкт-Петербург) и кино, обладатель почетных кинематографических наград, народный артист России.



Актер умеет играть на восьми музыкальных инструментах, прекрасно поет и пишет музыку к спектаклям. Примечательно, что Семен Стругачев удостоился приза зрительских симпатий за исполнение роли колоритного персонажа Му де Звона в спектакле «Фредерик, или Бульвар преступлений» (театр Ленсовет), а заядлым киноманам запомнился по роли Лёвы Соловейчика из комедийного фильма «Особенности национальной охоты». Вв послужном списке этого талантливого человека более 50 примечательных киноработ! Сегодня Семен Стругачев – именитый актер театра Ленсовет (Санкт-Петербург) и кино, обладатель почетных кинематографических наград, народный артист России.Актер умеет играть на восьми музыкальных инструментах, прекрасно поет и пишет музыку к спектаклям. Примечательно, что Семен Стругачев удостоился приза зрительских симпатий за исполнение роли колоритного персонажа Му де Звона в спектакле «Фредерик, или Бульвар преступлений» (театр Ленсовет), а заядлым киноманам запомнился по роли Лёвы Соловейчика из комедийного фильма «Особенности национальной охоты». Вв послужном списке этого талантливого человека более 50 примечательных киноработ! О чем же хочет поведать Семен Стругачев зрителям в автобиографической комедии? Несколько фактов из биографии «звезды».



Семен родился 10 декабря 1957 года в Хабаровском крае, в поселке городского типа Смидович, что в Еврейской автономной области. Будущий актер театра и кино воспитывался мамой, потому что его отец Михаил Стругашвили оставил жену и четверых детей, когда Семену было всего 6 лет. Известно, что в жилах Семена Михайловича текут грузинские и еврейские крови. Своеобразная внешность актера позволила ему перевоплощаться на сцене театра и кино в иностранцев - французов, итальянцев, и …в разнообразных маркизов.



Неполная семья переехала в Биробиджан, где Семен прожил до 17-летнего возраста. Мальчик рос в интернате, потому что мать еле сводила концы с концами и не могла обеспечить своих детей. Несмотря на то, что детство Семена Михайловича было бедным (мальчик не знал, что такое иметь полный комод игрушек), актер все равно вспоминает то счастливое время с теплом в душе.



Когда Семен был маленьким, он хотел укорить своего отца, поэтому мечтал быть лучше всех и учиться на одни пятерки, но в первый же день в школе мальчик получил четверку!



«Плакал, кричал, у меня была самая настоящая истерика! Ведь я не сдержал обещания, и это отбило всякое желание учиться», – признавался артист в одном из интервью.



Известно, что артистический талант начал проявляться у юноши с детства: пребывая на школьной скамье, Семен Михайлович участвовал в учебной самодеятельности и удивлял слушателей своими песнями, за что и получил прозвище Биробиджанский соловей. Мальчик старался имитировать голос итальянского певца Робертино Лоретти, и, возможно, юноша добился бы признания и славы не в кинематографе, а на эстраде, но судьба внесла свои коррективы!



В переходном возрасте голос Семена, как и у всех мальчишек, начал ломаться, из-за чего он не мог радовать любителей музыки звонким тенором, поэтому Биробиджанский соловей канул в Лету и тут на помощь пришли особенности национального таланта!



Когда парню исполнилось 16 лет, он начал служить в народном театре, на подмостках которого и началась творческая биография Семёна.



Безусловно, за время службы в различных театрах Семен Михайлович показал себя как разноплановый артист, которому безупречно даются комедийные роли: стоит Стругачеву появиться на театральной сцене, как зал, состоящий из утонченных дам и господ, буквально разрывается от смеха. И это не удивительно, ведь своими учителями Семен Михайлович считает таких мэтров юмористического жанра, как Чарли Чаплин, Луи де Фюнес, Пьер Ришар, Евгений Леонов, Игорь Ильинский!



Кстати, впервые в комедийном амплуа Семен Михайлович выступил в спектакле Камы Гинкаса, «Необыкновенные приключения Т. С. и Г. Ф.», где он не только веселил зрителей до колик в животе, но и радовал искушенную публику игрой на музыкальных инструментах! Кама Гинкас сегодня один из ведущих режиссеров Европы, является главным режиссером Московского ТЮЗа, и чем особенно гордится Литва, родом он из литовского города Каунас!



Стругачев работал на одной киноплощадке с Петром Мамоновым, Михаилом Светиным и Валерием Приемыховым,а также с Дмитрием Нагиевым, Юрием Гальцевым, Александром Цекало, Кларой Новиковой, и с Александром Галибиным, Олегом Басилашвили, Владиславом Галкиным, Кириллом Лавровым, Сергеем Безруковым , Валентином Гафтом и другими известными деятелями киноискусства.



В жизни статный актер (рост Семена Михайловича – 182 см) Семен Стругачев такой же веселый и харизматичный человек, как и на экране, и нередко дарит друзьям и близким позитивное настроение.



В свободное от работы время Семен Михайлович любит активный отдых и не прочь поиграть в футбол. Что касается амурных отношений, по слухам, Стругачев был женат трижды! Последней избранницей артиста стала актриса Татьяна Титова, роману с которой предшествовала театральная история, где Таня ,проезжая во время спектакля на роликах мимо Семена, с разгона врезалась в него, и его выдающийся нос уткнулся в ее соблазнительный бюст! Вместе они воспитывают дочь Евгению.



Ну, а теперь осталось послушать, что же 11 августа в 19 часов расскажет зрителям в Grand Spa Lietuva (зал Немуно, ул. В. Кудиркос, 45) сам Семен Стругачев!



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Билеты продаются в системе Bilietai.lt



С 5 августа билеты будут продаваться в Друскининкай в санаториях Eglė, Grand SPA Lietuva, Belarus и Info-centras.



Фото из архива организаторов Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: фестиваль, Друскининкай, «Перекрёсток», SANKRYŽA, Семен Стругачев География: Литва, Друскининкай — статья прочитана 123 раза Комментарии