Загрузка... Вице-премьер Италии рассказал о готовившемся на него покушении 🔊 Воспроизвести Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини



Накануне итальянская полиция задержала представителей ультраправых организаций и захватила у них оружие, сообщает



Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что арестованные накануне участники ультраправой группировки готовили на него покушение.



В понедельник спецподразделения итальянской полиции захватили у представителей ультраправых организаций в ходе операции в нескольких городах севера страны арсенал оружия, включая ракету класса «воздух-воздух».



Во время пресс-конференции в Генуе Сальвини сказал, что рад помочь раскрыть это дело. «Мы знали об этих сообщениях, это была одна из многих смертельных угроз, которые я получаю каждый день», – сказал вице-премьер, отметив, что в этот раз угроза была обоснованной. Накануне итальянская полиция задержала представителей ультраправых организаций и захватила у них оружие, сообщает АиФ Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что арестованные накануне участники ультраправой группировки готовили на него покушение.В понедельник спецподразделения итальянской полиции захватили у представителей ультраправых организаций в ходе операции в нескольких городах севера страны арсенал оружия, включая ракету класса «воздух-воздух».Во время пресс-конференции в Генуе Сальвини сказал, что рад помочь раскрыть это дело. «Мы знали об этих сообщениях, это была одна из многих смертельных угроз, которые я получаю каждый день», – сказал вице-премьер, отметив, что в этот раз угроза была обоснованной. Ранее туринская полиция сообщала, что расследование антитеррористических структур связано с деятельностью правых экстремистов, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе.



Сальвини добавил, что поступил сигнал об украинской группе, которая готовила на него покушение. «Мы передали сообщение, в данном случае, очевидно, это не был сумасшедший или фантазер», – сказал он, добавив, что рад, что эта угроза послужила обнаружению арсенала.



В ходе операции правоохранители арестовали двоих итальянцев и одного швейцарца. Один из них ранее работал в итальянской таможне и в 2001 году неудачно баллотировался в Сенат от ультраправой организации Forza Nuova («Новая сила»). Загрузка... aif.ru Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: покушение, оружие, Италия, террористы, Сальвини — статья прочитана 131 раз Комментарии