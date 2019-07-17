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Вице-премьер Италии рассказал о готовившемся на него покушении

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини


Накануне итальянская полиция задержала представителей ультраправых организаций и захватила у них оружие, сообщает АиФ.

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что арестованные накануне участники ультраправой группировки готовили на него покушение.

В понедельник спецподразделения итальянской полиции захватили у представителей ультраправых организаций в ходе операции в нескольких городах севера страны арсенал оружия, включая ракету класса «воздух-воздух».

Во время пресс-конференции в Генуе Сальвини сказал, что рад помочь раскрыть это дело. «Мы знали об этих сообщениях, это была одна из многих смертельных угроз, которые я получаю каждый день», – сказал вице-премьер, отметив, что в этот раз угроза была обоснованной.
Ранее туринская полиция сообщала, что расследование антитеррористических структур связано с деятельностью правых экстремистов, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе.

Сальвини добавил, что поступил сигнал об украинской группе, которая готовила на него покушение. «Мы передали сообщение, в данном случае, очевидно, это не был сумасшедший или фантазер», – сказал он, добавив, что рад, что эта угроза послужила обнаружению арсенала.

В ходе операции правоохранители арестовали двоих итальянцев и одного швейцарца. Один из них ранее работал в итальянской таможне и в 2001 году неудачно баллотировался в Сенат от ультраправой организации Forza Nuova («Новая сила»).
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aif.ru
Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: покушение, оружие, Италия, террористы, Сальвини
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добавлена вчера, 16 июля, 23:55

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