Украина договорилась с Россией об обмене пленными в течение месяца 🔊 Воспроизвести



Заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил о предварительной договоренности с Россией об обмене пленными, сообщает



По словам Пристайко, соответствующая договоренность была достигнута на встрече внешнеполитических советников глав стран «нормандской четверки».



«В течение месяца мы договорились осуществить обмен определенного количества наших пленников. Президент Зеленский говорил о 10 на 10, 15 на 15. В принципе, мы не замыкаемся вокруг количества людей. Наша задача: сейчас вернуть своих людей назад и разблокировать обмен «всех на всех», — сказал он. Заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил о предварительной договоренности с Россией об обмене пленными, сообщает НГ-Балтия со ссылкой на Hromadske.ua.По словам Пристайко, соответствующая договоренность была достигнута на встрече внешнеполитических советников глав стран «нормандской четверки».«В течение месяца мы договорились осуществить обмен определенного количества наших пленников. Президент Зеленский говорил о 10 на 10, 15 на 15. В принципе, мы не замыкаемся вокруг количества людей. Наша задача: сейчас вернуть своих людей назад и разблокировать обмен «всех на всех», — сказал он. Пристайко анонсировал новую встречу советников лидеров «нормандской четверки» в конце августа. На ней должна состояться оценка выполнения договоренностей, достигнутых 12 июля.



Накануне украинский омбудсмен Людмила Денисова рассчитывала, что 16 июля ей удастся обменяться с российской коллегой Татьяной Москалькова спискам украинских политзаключенных.



Ранее в МИД России заявили, что ведут переговоры с Украиной об обмене захваченных в плен украинских моряков.



Напомним, последний раз обмен заложников состоялся 27 декабря 2017 года. Это первый за два года и самый крупный обмен. По данным СБУ, на подконтрольную территорию вернулись 73 заложника. Украина передала на оккупированную территорию 233 человека. novayagazeta.ee Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Россия, обмен, пленные, договоренности География: Украина — статья прочитана 148 раз Комментарии